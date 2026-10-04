Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MHK üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti. Öte yandan tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması sürüyor. Bu kapsamda, gözaltına alınan ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin ile tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.

Şahin, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.

FERHAT GÜNDOĞDU MHK BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa etti.

Gündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Sn. Dr. Ferhat GÜNDOĞDU hakkında;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında,

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince, Görevi Kötüye Kullanma ve Tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulmuştur.

Adli süreç, vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır.

Bununla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına, müvekkilimiz Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden 03.10.2026 tarihi itibarı ile istifa etmiş ve istifa dilekçesi tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

Hakemler kurulu soruşturması kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu (Fotoğraf: ahaber.com.tr)