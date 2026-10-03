MHK soruşturmasında flaş karar: Ferhat Gündoğdu tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bulunduğu 7 şüpheliden Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ahmet Şahin ile Sebahattin Şahin ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, dahil 7 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.