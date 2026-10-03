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MHK soruşturmasında flaş karar: Ferhat Gündoğdu tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MHK soruşturmasında flaş karar: Ferhat Gündoğdu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bulunduğu 7 şüpheliden Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ahmet Şahin ile Sebahattin Şahin ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

MHK soruşturmasında flaş karar: Ferhat Gündoğdu tutuklandı - 1

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, dahil 7 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

MHK soruşturmasında flaş karar: Ferhat Gündoğdu tutuklandı - 2

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

MHK soruşturmasında flaş karar: Ferhat Gündoğdu tutuklandı - 3

GÜNDOĞDU İÇİN TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Gündoğdu ve 5 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

MHK soruşturmasında flaş karar: Ferhat Gündoğdu tutuklandı - 4

SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

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