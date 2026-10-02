MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun emniyet ifadesi ahaber.com.tr’de! Şok tehditler, milyonluk para trafiği ve skandal atamalar

Süleyman Abay, Taner Gizlenci ve Emre Altun gibi isimlerin, özellikle 2015 yılındaki Trabzonspor karşılaşmalarında görev yapan hakemlerin hedefli bir tasfiyeye uğradığı yönündeki beyanları da Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, hedefli bir tasfiyenin söz konusu olmadığını, kararların kurul değerlendirmesi ve performansa dayalı olarak alındığını dile getirdi.

2024-2025 sezonunda ilk klasman listesinin ardından ikinci bir listenin yayımlanması ve 13 hakem ile 6 gözlemcinin gerekçesiz şekilde tasfiye edildiği iddialarını da yanıtlayan Gündoğdu, değişikliklerin performans, ihtiyaç ve MHK değerlendirmesi çerçevesinde yapıldığını savundu.

Aralarında Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Koray Gençerler ve Mesut Çarık'ın da bulunduğu hakemlerin anlatımları üzerine savunma yapan Gündoğdu, kişisel bir husumet veya intikam saikiyle hareket etmediğini belirtti. Gündoğdu, tüm kararların MHK tarafından kolektif şekilde alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini ifade etti.

Kararın ardından Tahkim Kuruluna başvuran hakemlerin büyük bölümünün göreve iade edildiği ve kendisinin de kısa süre sonra istifa ettiği hatırlatılan Gündoğdu'ya, 2024 yılında aynı isimlerin yeniden liste dışı bırakılması da soruldu.

Gündoğdu, söz konusu kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, TFF Yönetim Kurulunun iradesi ve hukuk birimlerinin değerlendirmesiyle alındığını söyledi.

Emniyetteki sorguda Ferhat Gündoğdu'ya ilk olarak, 8 Mart 2022 tarihinde ligler devam ederken çok sayıda tecrübeli hakem ve gözlemcinin klasman dışı bırakılmasının gerekçesi soruldu.

VETAS'A MANUEL MÜDAHALE VE MAÇ ÖNCESİ TELEFON BASKISI

Hakem atama sistemi VETAS üzerinden yapıldığı öne sürülen usulsüzlük iddiaları da sorguda geniş yer buldu. Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve Gamze Durmuş Pakkan'ın ifadelerinde, sistemin otomatik görünmesine rağmen MHK yönetimince manuel müdahaleler yapıldığı ve bazı hakemlerin "etap dışı" bırakıldığı anlatıldı.

Gündoğdu ise VETAS'ın mevzuat gereği zorunlu bir sistem olmadığını, kendi dönemlerinde bu sistemi geliştirdiklerini ve hiçbir hakemin keyfî şekilde etap dışı bırakılmadığını belirtti.

Maç öncesinde hakemleri bizzat aradığına yönelik tespitler de Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, görev süresi boyunca bazı hakemleri maç öncesinde moral vermek ve önemli bir gündem olup olmadığını öğrenmek amacıyla aradığını kabul etti.

Hakem Ümit Öztürk konusunda ise bir kulübün kendisinin atanmasından duyduğu rahatsızlığı bizzat hakeme aktardığını belirten Gündoğdu, bu görüşmelerin baskı amacı taşımadığını savundu.

Hakemlerin HTS kayıtları üzerinden baskı altına alındığı yönündeki tanık beyanlarına ilişkin de Gündoğdu, söz konusu ifadeleri kullandığını kabul etti. Gündoğdu, kurum içi bilgilerin basına sızdırılmaması amacıyla olası bir şikâyet hâlinde HTS kayıtlarının yargı tarafından incelenebileceğini hatırlattığını, amacının tehdit değil hakemlerin kariyerlerini korumak olduğunu söyledi.

KEREM ERSOY İLE SES KAYDI SORUŞTURMADA GÜNDEMDE

Soruşturma dosyasında yer alan ve dijital materyallerden elde edildiği belirtilen, FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy ile yapılan görüşmeye ait ses kaydı da sorgunun dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Güncel haberlerde de kayıtta Gündoğdu'nun Ersoy'un hakemlik kariyerine ilişkin sert ifadeler kullandığı aktarılıyor.

Kayıtlarda Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'a yönelik, "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım", "Sana son şans veriyorum", "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma", "Hakemliğinden olacaksın", "Her adımını takip ediyorum" ve "Devlet takip ediyor" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.

Aynı kayıtta Gündoğdu'nun, Ersoy'un babasının cemiyet ilişkilerini gerekçe göstererek, "Ben seni babandan ayrı düşünemem" dediği ve hakkında olumsuz iddialar olmasına rağmen, "Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum" ifadesini kullandığı kayıtlara yansıdı.

Ancak söz konusu ses kaydı emniyette kendisine sorulduğunda Gündoğdu, kaydın hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olabileceğini ve bu delil üzerinden ifade vermeyeceğini belirterek konuşmanın içeriğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.