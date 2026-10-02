MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun emniyet ifadesi ahaber.com.tr’de! Şok tehditler, milyonluk para trafiği ve skandal atamalar
Türk futbolunu sarsan soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun emniyetteki ifadesinde, hakemlere yönelik tehdit iddialarından sınav sorularının sızdırıldığı iddialarına, manuel maç atamalarından MASAK raporlarına yansıyan para hareketlerine kadar çok sayıda konuya ilişkin sorular yöneltildi.
Emniyetteki sorguda Ferhat Gündoğdu'ya ilk olarak, 8 Mart 2022 tarihinde ligler devam ederken çok sayıda tecrübeli hakem ve gözlemcinin klasman dışı bırakılmasının gerekçesi soruldu.
Gündoğdu, söz konusu kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, TFF Yönetim Kurulunun iradesi ve hukuk birimlerinin değerlendirmesiyle alındığını söyledi.
Kararın ardından Tahkim Kuruluna başvuran hakemlerin büyük bölümünün göreve iade edildiği ve kendisinin de kısa süre sonra istifa ettiği hatırlatılan Gündoğdu'ya, 2024 yılında aynı isimlerin yeniden liste dışı bırakılması da soruldu.
Aralarında Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Koray Gençerler ve Mesut Çarık'ın da bulunduğu hakemlerin anlatımları üzerine savunma yapan Gündoğdu, kişisel bir husumet veya intikam saikiyle hareket etmediğini belirtti. Gündoğdu, tüm kararların MHK tarafından kolektif şekilde alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini ifade etti.
2024-2025 sezonunda ilk klasman listesinin ardından ikinci bir listenin yayımlanması ve 13 hakem ile 6 gözlemcinin gerekçesiz şekilde tasfiye edildiği iddialarını da yanıtlayan Gündoğdu, değişikliklerin performans, ihtiyaç ve MHK değerlendirmesi çerçevesinde yapıldığını savundu.
Süleyman Abay, Taner Gizlenci ve Emre Altun gibi isimlerin, özellikle 2015 yılındaki Trabzonspor karşılaşmalarında görev yapan hakemlerin hedefli bir tasfiyeye uğradığı yönündeki beyanları da Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, hedefli bir tasfiyenin söz konusu olmadığını, kararların kurul değerlendirmesi ve performansa dayalı olarak alındığını dile getirdi.
VETAS'A MANUEL MÜDAHALE VE MAÇ ÖNCESİ TELEFON BASKISI
Hakem atama sistemi VETAS üzerinden yapıldığı öne sürülen usulsüzlük iddiaları da sorguda geniş yer buldu. Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve Gamze Durmuş Pakkan'ın ifadelerinde, sistemin otomatik görünmesine rağmen MHK yönetimince manuel müdahaleler yapıldığı ve bazı hakemlerin "etap dışı" bırakıldığı anlatıldı.
Gündoğdu ise VETAS'ın mevzuat gereği zorunlu bir sistem olmadığını, kendi dönemlerinde bu sistemi geliştirdiklerini ve hiçbir hakemin keyfî şekilde etap dışı bırakılmadığını belirtti.
Maç öncesinde hakemleri bizzat aradığına yönelik tespitler de Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, görev süresi boyunca bazı hakemleri maç öncesinde moral vermek ve önemli bir gündem olup olmadığını öğrenmek amacıyla aradığını kabul etti.
Hakem Ümit Öztürk konusunda ise bir kulübün kendisinin atanmasından duyduğu rahatsızlığı bizzat hakeme aktardığını belirten Gündoğdu, bu görüşmelerin baskı amacı taşımadığını savundu.
Hakemlerin HTS kayıtları üzerinden baskı altına alındığı yönündeki tanık beyanlarına ilişkin de Gündoğdu, söz konusu ifadeleri kullandığını kabul etti. Gündoğdu, kurum içi bilgilerin basına sızdırılmaması amacıyla olası bir şikâyet hâlinde HTS kayıtlarının yargı tarafından incelenebileceğini hatırlattığını, amacının tehdit değil hakemlerin kariyerlerini korumak olduğunu söyledi.
KEREM ERSOY İLE SES KAYDI SORUŞTURMADA GÜNDEMDE
Soruşturma dosyasında yer alan ve dijital materyallerden elde edildiği belirtilen, FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy ile yapılan görüşmeye ait ses kaydı da sorgunun dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Güncel haberlerde de kayıtta Gündoğdu'nun Ersoy'un hakemlik kariyerine ilişkin sert ifadeler kullandığı aktarılıyor.
Kayıtlarda Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'a yönelik, "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım", "Sana son şans veriyorum", "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma", "Hakemliğinden olacaksın", "Her adımını takip ediyorum" ve "Devlet takip ediyor" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.
Aynı kayıtta Gündoğdu'nun, Ersoy'un babasının cemiyet ilişkilerini gerekçe göstererek, "Ben seni babandan ayrı düşünemem" dediği ve hakkında olumsuz iddialar olmasına rağmen, "Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum" ifadesini kullandığı kayıtlara yansıdı.
Ancak söz konusu ses kaydı emniyette kendisine sorulduğunda Gündoğdu, kaydın hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olabileceğini ve bu delil üzerinden ifade vermeyeceğini belirterek konuşmanın içeriğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
HAKEMLERE MOBBİNG VE GÖZLEMCİ NOTLARINA MÜDAHALE İDDİASI
Dosyada hakemlere yönelik uygulandığı öne sürülen mobbing ve ceza yöntemleri de detaylandırıldı.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gençlerbirliği-İstanbulspor maçındaki VAR müdahalesinin ardından Gündoğdu'nun kendilerine "ikinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız" talimatı verdiğini ve yaklaşık 70 gün boyunca maç alamadığını aktardı. Taşkınsoy ayrıca seminer tarihinin sızdırılmasıyla suçlandığını ve bu nedenle kendisine 75 gün daha maç verilmediğini söyledi.
Gündoğdu ise Taşkınsoy'un ciddi bir hata yaptığını, bu tür durumlarda uzun süre görev verilmemesinin mobbing değil, olağan bir uygulama olduğunu savundu.
FIFA VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un üst sıralarda olmasına rağmen sistematik biçimde Avrupa maçlarından uzaklaştırıldığı ve hakemliği bırakmaya zorlandığı yönündeki ifadeler de Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, Coşkun'un REPU değerlendirmelerinin zayıf olduğunu ve hakemliği kendi isteğiyle bıraktığını söyledi.
Gözlemci notlarının değiştirildiği iddiaları karşısında ise Gündoğdu, REPU ile gözlemci notu arasında fark olduğunda yalnızca raporun gözden geçirilmesini tavsiye ettiklerini kabul etti.
SINAV SORULARININ SIZDIRILMASI VE EVRAKTA SAHTECİLİK İDDİASI
Hakemlik sınavlarında yaşandığı öne sürülen usulsüzlükler de soruşturma tutanaklarına girdi. Eren Acar ve Burak Taşkınsoy'un sınav sorularının bazı hakemlere önceden verildiği yönündeki iddiaları Gündoğdu'ya soruldu.
Gündoğdu, bu süreçlerin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü ve kendisinin bilgi sahibi olmadığını ifade etti.
Ferdi Karadoruk'a ait WhatsApp yazışmalarında sınavdan önce hakemlere "Bu sorulara çalışın", "Hepsi serbest vuruş olacak", "3 tane kartlardan olacak" şeklinde mesajlar atıldığının sorulması üzerine Gündoğdu, TFFHGD'nin sınavlarda yetkili olmadığını ve Ahmet Şahin ile yapılan yazışmalardan haberi olmadığını savundu.
Hakem Ali Tuna'nın başarısız sayıldığı sınav evrakındaki el yazılarının sahte olduğuna ilişkin bilirkişi raporu da Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, evrakta sahtecilik yapılmadığını öne sürerek Tuna'nın kendisine husumet beslediğini iddia etti.
Murat Zirek'in dernek seçimlerinin ardından kendisine görev verilmediği yönündeki iddialarına ise Gündoğdu, yerel işlemlerden bilgisinin olmadığını söyleyerek yanıt verdi.
MASAK RAPORUNDA 294 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini de MASAK verileri oluşturdu. MASAK raporunda, Ferhat Gündoğdu'nun 2007-2026 yılları arasında 5 bin 773 para çıkış işleminde toplam 294 milyon 116 bin 419 TL, 3 bin 620 para girişinde ise 258 milyon 289 bin 170 TL tutarında hareket gerçekleştirdiği belirtildi.
Bu rakamlara ilişkin Gündoğdu, gelirlerinin maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ödemeleri ve gayrimenkul alım satımlarından kaynaklandığını söyledi. Gündoğdu, 294 milyon TL'lik çıkış hacminin gelirine göre yüksek olduğunu belirterek verilerde hata bulunabileceğini öne sürdü.
Fidanlar İnşaat şirketine gönderilen 40 milyon 140 bin TL'lik transfer de Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, Ankara İncek Manzara Evleri projesinden kızları için iki daire aldığını söyledi.
Ancak Gündoğdu'nun şirket ödemelerini açıklarken, "İki ev olduğu için aylık 1,2 milyon TL, 12 ay boyunca" şeklinde taksit ödediğini belirtmesi, 40,14 milyon TL'lik transfer tutarı ile aylık taksit hesabı arasında soru işareti oluşturdu.
TFF'den hesabına aktarılan 9 milyon 672 bin TL'nin huzur hakkı ve harcırah olduğunu savunan Gündoğdu, futbol camiasındaki kişilerle gerçekleştirdiği para transferlerinin hakem atamaları veya maç sonuçlarıyla hiçbir bağlantısının olmadığını öne sürdü.
Ferhat Gündoğdu, savunmasının sonunda hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Kararların kolektif şekilde alındığını belirten Gündoğdu, mağdur olduğunu öne süren kişilerin ortak hareket ederek kendisine kumpas kurduğunu iddia etti.