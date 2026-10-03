MHK soruşturmasında çarpıcı ifadeler: “HTS kayıtları bende, kafanı koparacağım” tehdidi
Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturmasında, Türk futbolunu sarsacak tanık ve müşteki ifadeleri ortaya çıktı. Üst klasman hakemleri ve gözlemcilerin ifadelerinde, “8 Mart Operasyonu”nun perde arkası, HTS ve ses kayıtları üzerinden yürütülen şantaj, otel verileriyle özel hayatın gizliliğini ihlal girişimleri, sınavlardaki evrakta sahtecilik ve UEFA davetlerinin engellenmesine ilişkin çarpıcı ayrıntılar yer aldı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturmasında, Türk futbolunu sarsacak tanık ve müşteki ifadeleri ortaya çıktı.
8 MART OPERASYONU VE İNTİKAM TASFİYESİ
Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, Türk futbolundaki krizin fitili 8 Mart 2022'de ateşlendi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy, Burak Şeker, Tugay Kaan Numanoğlu, Mert Güzenge ve Suat Arslanboğa'nın da aralarında bulunduğu Süper Lig hakem ve gözlemcilerini, somut bir gerekçe sunmadan kadro dışı bıraktı. TFF Tahkim Kurulu'nun kararları hukuka aykırı bularak iptal etmesinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.
İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanı seçilmesinin ardından Ferhat Gündoğdu'nun Temmuz 2024'te yeniden MHK Başkanlığı'na getirilmesiyle ikinci tasfiye dalgası başladı. 28 Ağustos 2024'te açıklanan klasman listelerinde aynı hakem ve gözlemcilerin, herhangi bir performans düşüklüğü veya disiplin cezası bulunmamasına rağmen yeniden liste dışı bırakılması, hakemler tarafından "intikam operasyonu" olarak değerlendirildi.
"HTS KAYITLARI BENDE, KAFANI KOPARACAĞIM" TEHDİDİ
Dosyaya yansıyan müşteki ve tanık ifadelerinde, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere yönelik psikolojik şiddet ve tehdit uyguladığı öne sürüldü. Türkiye'nin en kıdemli FIFA yardımcı hakemlerinden Kerem Ersoy, 29 Mart 2025'te Riva VAR Eğitim Odası'nda Ferhat Gündoğdu ile yaptığı baş başa görüşmeyi anlattı.
Ersoy, Gündoğdu'nun kendisine, "Kerem, senin hakemliğini bitirme aşamasındayım... Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin fişini çekerim, kafanı koparacağım..." şeklinde tehditlerde bulunduğunu ve bu ithamlarla ilgili kendisine herhangi bir somut kanıt sunulmadığını belirtti.
Üst Klasman Gözlemcisi Alpaslan Dedeş de MHK yönetiminin hakemler üzerinde baskı kurduğunu belirterek, Gündoğdu'nun hakemlere, "Hepinizin HTS kayıtları bende var, ona göre ayağınızı denk alın..." sözleriyle gözdağı verdiğini beyan etti.