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MHK soruşturmasında çarpıcı ifadeler: “HTS kayıtları bende, kafanı koparacağım” tehdidi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MHK soruşturmasında çarpıcı ifadeler: “HTS kayıtları bende, kafanı koparacağım” tehdidi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturmasında, Türk futbolunu sarsacak tanık ve müşteki ifadeleri ortaya çıktı. Üst klasman hakemleri ve gözlemcilerin ifadelerinde, “8 Mart Operasyonu”nun perde arkası, HTS ve ses kayıtları üzerinden yürütülen şantaj, otel verileriyle özel hayatın gizliliğini ihlal girişimleri, sınavlardaki evrakta sahtecilik ve UEFA davetlerinin engellenmesine ilişkin çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturmasında, Türk futbolunu sarsacak tanık ve müşteki ifadeleri ortaya çıktı.

MHK soruşturmasında çarpıcı ifadeler: “HTS kayıtları bende, kafanı koparacağım” tehdidi - 1

8 MART OPERASYONU VE İNTİKAM TASFİYESİ

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, Türk futbolundaki krizin fitili 8 Mart 2022'de ateşlendi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy, Burak Şeker, Tugay Kaan Numanoğlu, Mert Güzenge ve Suat Arslanboğa'nın da aralarında bulunduğu Süper Lig hakem ve gözlemcilerini, somut bir gerekçe sunmadan kadro dışı bıraktı. TFF Tahkim Kurulu'nun kararları hukuka aykırı bularak iptal etmesinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.

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İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanı seçilmesinin ardından Ferhat Gündoğdu'nun Temmuz 2024'te yeniden MHK Başkanlığı'na getirilmesiyle ikinci tasfiye dalgası başladı. 28 Ağustos 2024'te açıklanan klasman listelerinde aynı hakem ve gözlemcilerin, herhangi bir performans düşüklüğü veya disiplin cezası bulunmamasına rağmen yeniden liste dışı bırakılması, hakemler tarafından "intikam operasyonu" olarak değerlendirildi.

MHK soruşturmasında çarpıcı ifadeler: “HTS kayıtları bende, kafanı koparacağım” tehdidi - 2

"HTS KAYITLARI BENDE, KAFANI KOPARACAĞIM" TEHDİDİ

Dosyaya yansıyan müşteki ve tanık ifadelerinde, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere yönelik psikolojik şiddet ve tehdit uyguladığı öne sürüldü. Türkiye'nin en kıdemli FIFA yardımcı hakemlerinden Kerem Ersoy, 29 Mart 2025'te Riva VAR Eğitim Odası'nda Ferhat Gündoğdu ile yaptığı baş başa görüşmeyi anlattı.

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Ersoy, Gündoğdu'nun kendisine, "Kerem, senin hakemliğini bitirme aşamasındayım... Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin fişini çekerim, kafanı koparacağım..." şeklinde tehditlerde bulunduğunu ve bu ithamlarla ilgili kendisine herhangi bir somut kanıt sunulmadığını belirtti.

Üst Klasman Gözlemcisi Alpaslan Dedeş de MHK yönetiminin hakemler üzerinde baskı kurduğunu belirterek, Gündoğdu'nun hakemlere, "Hepinizin HTS kayıtları bende var, ona göre ayağınızı denk alın..." sözleriyle gözdağı verdiğini beyan etti.

MHK soruşturmasında çarpıcı ifadeler: “HTS kayıtları bende, kafanı koparacağım” tehdidi - 3

OTEL VERİLERİYLE ÖZEL HAYATIN İHLALİ GİRİŞİMİ

Eski hakem Ali Tuna'nın eşi Binnaz Tuna ile tanıklar Burak Şeker ve Süleyman Abay'ın ifadelerinde, TFF ve MHK bünyesinde kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Binnaz Tuna, 2022'de gerçekleşen bir telefon görüşmesine tanıklık ettiğini belirterek MHK Üyesi Yunus Yıldırım'ın eşi Ali Tuna'yı aradığını, emniyet sistemlerini kullanarak kadın bir hakemin otel konaklama geçmişini sorgulamasını ve kendisine aktarmasını istediğini anlattı. Ali Tuna'nın bu talebi "özel hayatın gizliliğini ihlal ve ahlaksızlık" gerekçesiyle reddettiğini belirten Binnaz Tuna, talebin geri çevrilmesinin ardından eşine sistematik mobbing uygulandığını, maç verilmediğini ve hakemlik kariyerinin kasten sonlandırıldığını ifade etti.

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SAHTE SINAV KAĞIDI VE ATAMA SİSTEMİNE MÜDAHALE

Hakemlik sınavları ve maç atama mekanizmalarındaki usulsüzlük iddiaları da soruşturma dosyasına yansıdı. Hakem Burak Şeker ve Doç. Dr. Murat Erdoğan, Ali Tuna'nın sakatlık sonrası girdiği yazılı sınavın ardından MHK tarafından haksız şekilde "başarısız" ilan edildiğini belirtti.

Şeker ve Erdoğan, Tuna'nın sınav kağıdını görmek istemesi üzerine kendisine başka bir kişi tarafından doldurulmuş sahte bir sınav kağıdı çıkarıldığını öğrendiklerini beyan etti.

Müşteki Emre Altun ise TFF Hakem İşleri çalışanları Eren Acar ve Ali Tuna'nın Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden hakem puanlarına ve maç atamalarına doğrudan müdahale ettiğini, kulüpler ve yöneticilerin talepleri doğrultusunda atama listelerinin değiştirildiğini ileri sürdü.

MHK soruşturmasında çarpıcı ifadeler: “HTS kayıtları bende, kafanı koparacağım” tehdidi - 4

HAYALİ "VAR" KUMPASI VE UEFA DAVETİNE ENGEL

FIFA Hakemi Alper Ulusoy'un adli makamlara sunduğu resmi belgeler ve ifadeler de soruşturma dosyasına girdi. Ulusoy, Ferhat Gündoğdu yönetimindeki MHK'nin hakem Özgüç Türkalp'i devreye sokarak eski hakem Tarık Ongun hakkında "yetkisi olmadığı hâlde başka maçın VAR kayıtlarını dinledi" şeklinde bir kumpas senaryosu oluşturduğunu öne sürdü.

Ulusoy, TFF Hukuk Müşavirliği ve VAR sağlayıcısı Hawk-Eye tarafından yapılan LOG incelemelerinde Tarık Ongun'un böyle bir eylemde bulunmadığının kesinleştiğini belirtti.

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Ulusoy ayrıca Mayıs 2022'de UEFA tarafından İsviçre'nin Nyon kentindeki "UEFA VAR Kursu"na davet edildiğini, ancak Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin UEFA'ya başvurarak bu daveti iptal ettirdiğini ifade etti. Ulusoy, bu durumu UEFA Hakem Gelişim Asistanı Catalina Silva'dan gelen resmi e-posta belgesiyle kanıtladığını belirtti.

Soruşturma kapsamında ifade veren hakem ve gözlemciler, görevlerini kötüye kullandıkları, mobbing uyguladıkları, evrakta sahtecilik yaptıkları ve hakemlik kariyerlerini hukuka aykırı şekilde sonlandırdıkları gerekçesiyle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ilgili MHK üyelerinden davacı ve şikâyetçi olduklarını bildirdi.

#Ferhat Gündoğdu
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