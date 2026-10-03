MHK soruşturmasında çarpıcı ifadeler: “HTS kayıtları bende, kafanı koparacağım” tehdidi

8 MART OPERASYONU VE İNTİKAM TASFİYESİ

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, Türk futbolundaki krizin fitili 8 Mart 2022'de ateşlendi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy, Burak Şeker, Tugay Kaan Numanoğlu, Mert Güzenge ve Suat Arslanboğa'nın da aralarında bulunduğu Süper Lig hakem ve gözlemcilerini, somut bir gerekçe sunmadan kadro dışı bıraktı. TFF Tahkim Kurulu'nun kararları hukuka aykırı bularak iptal etmesinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanı seçilmesinin ardından Ferhat Gündoğdu'nun Temmuz 2024'te yeniden MHK Başkanlığı'na getirilmesiyle ikinci tasfiye dalgası başladı. 28 Ağustos 2024'te açıklanan klasman listelerinde aynı hakem ve gözlemcilerin, herhangi bir performans düşüklüğü veya disiplin cezası bulunmamasına rağmen yeniden liste dışı bırakılması, hakemler tarafından "intikam operasyonu" olarak değerlendirildi.