“Çirkinler” suç örgütünden Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları ahaber.com.tr'de: Sizi bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz! 5 şüpheli gözaltında
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Çirkinler” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Zen Pırlanta sahiplerine yağma amacıyla tehdit mesajları gönderildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı mesajlarda, “Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz”, “Bindiğin Mercedes’e kadar biliyoruz”, “Zamanınız başladı” ifadeleri yer aldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri" olarak bilinen yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, "Çirkinler" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında, Zen Pırlanta sahiplerine söz konusu suç örgütü adına yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği belirlendi.
Tehdit mesajlarında şu ifadeler yer aldı:
- O evinde saklanıp çıkmasın ta ki onu yakalayana kadar
- Baban bizi engelleyip durmasın sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçuruz
- Bindiğin Mercedes'e kadar biliyoruz
- Akşama kadar bize dönüş olmasın gerisini siz düşünün artık
- Zamanınız başladı
Müşteki Mehmet Diribaş'ın konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine müştekiye ait kişisel bilgileri vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Aynı sırada müştekinin kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği belirlendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eylemde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.