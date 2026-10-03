“Çirkinler” suç örgütünden Zen Pırlanta sahiplerine tehdit: Sizi bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Soruşturma kapsamında, Zen Pırlanta sahiplerine söz konusu suç örgütü adına yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği belirlendi.

Tehdit mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

- O evinde saklanıp çıkmasın ta ki onu yakalayana kadar

- Baban bizi engelleyip durmasın sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçuruz

- Bindiğin Mercedes'e kadar biliyoruz

- Akşama kadar bize dönüş olmasın gerisini siz düşünün artık

- Zamanınız başladı

“Çirkinler” suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli gözaltında (Foto: Ahaber.com.tr)

Müşteki Mehmet Diribaş'ın konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine müştekiye ait kişisel bilgileri vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Aynı sırada müştekinin kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği belirlendi.