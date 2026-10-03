-°C
CANLI YAYIN

“Çirkinler” suç örgütünden Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları ahaber.com.tr'de: Sizi bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz! 5 şüpheli gözaltında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
“Çirkinler” suç örgütünden Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları ahaber.com.tr'de: Sizi bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz! 5 şüpheli gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Çirkinler” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Zen Pırlanta sahiplerine yağma amacıyla tehdit mesajları gönderildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı mesajlarda, “Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz”, “Bindiğin Mercedes’e kadar biliyoruz”, “Zamanınız başladı” ifadeleri yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri" olarak bilinen yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, "Çirkinler" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.

“Çirkinler” suç örgütünden Zen Pırlanta sahiplerine tehdit: Sizi bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) “Çirkinler” suç örgütünden Zen Pırlanta sahiplerine tehdit: Sizi bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Soruşturma kapsamında, Zen Pırlanta sahiplerine söz konusu suç örgütü adına yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği belirlendi.

"ÇİRKİNLER" SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Tehdit mesajlarında şu ifadeler yer aldı:
- O evinde saklanıp çıkmasın ta ki onu yakalayana kadar
- Baban bizi engelleyip durmasın sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçuruz
- Bindiğin Mercedes'e kadar biliyoruz
- Akşama kadar bize dönüş olmasın gerisini siz düşünün artık
- Zamanınız başladı

“Çirkinler” suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli gözaltında (Foto: Ahaber.com.tr) “Çirkinler” suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli gözaltında (Foto: Ahaber.com.tr)

Müşteki Mehmet Diribaş'ın konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine müştekiye ait kişisel bilgileri vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Aynı sırada müştekinin kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği belirlendi.

İşte o tehdit mesajları... (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) İşte o tehdit mesajları... (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eylemde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tehdit mesajları ortaya çıktı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Tehdit mesajları ortaya çıktı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. El konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemine ilişkin örgütsel nitelikte yazışma kayıtlarına rastlandı.

Çirkinlerin hedefinde pırlanta devinin patronları vardı! Birini otelde vurmakla, diğerini oğlunun tabutuyla tehdit ettiler (Foto: Ahaber.com.tr) Çirkinlerin hedefinde pırlanta devinin patronları vardı! Birini otelde vurmakla, diğerini oğlunun tabutuyla tehdit ettiler (Foto: Ahaber.com.tr)

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Silahlı suç örgütleri ile vatandaşları tehdit, baskı ve korkutma yoluyla haksız menfaat sağlamaya yönelik suç yapılanmalarına karşı yürütülen soruşturmaların titizlikle ve kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Köstebekler operasyonunda 39 şüpheli tutuklandıKöstebekler operasyonunda 39 şüpheli tutuklandı KÖSTEBEKLER OPERASYONUNDA 39 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

#“Çirkinler” Suç Örgütü #Zen Pırlanta
SPK'dan piyasaları rahatlatacak kritik karar: Kredili işlemlerde özkaynak düzenlemesinin süresi uzatıldı
Sonraki Haber
SPK'dan piyasaları rahatlatacak kritik karar: Kredili işlemlerde özkaynak düzenlemesinin süresi uzatıldı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın