MHK üyesi Sebahattin Şahin istifa etti! Bir istifa da Ferhat Gündoğdu'dan geldi

Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MHK üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti. Öte yandan tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.