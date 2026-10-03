MHK üyesi Sebahattin Şahin istifa etti! Bir istifa da Ferhat Gündoğdu'dan geldi
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Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MHK üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti. Öte yandan tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması sürüyor. Bu kapsamda, gözaltına alınan ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti.
Şahin, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.
FERHAT GÜNDOĞDU MHK BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ
Tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.
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