-°C
CANLI YAYIN

MHK üyesi Sebahattin Şahin istifa etti! Bir istifa da Ferhat Gündoğdu'dan geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
MHK üyesi Sebahattin Şahin istifa etti! Bir istifa da Ferhat Gündoğdu'dan geldi

Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MHK üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti. Öte yandan tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması sürüyor. Bu kapsamda, gözaltına alınan ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti.

Şahin, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.

FERHAT GÜNDOĞDU MHK BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ

Tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.

Gündoğdunun savunması ortaya çıktı!Gündoğdunun savunması ortaya çıktı! GÜNDOĞDU'NUN SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI!
MHK soruşturmasında çarpıcı ifadelerMHK soruşturmasında çarpıcı ifadeler MHK SORUŞTURMASINDA ÇARPICI İFADELER
Ferhat Gündoğdu’nun emniyet ifadesi ahaber.com.tr’deFerhat Gündoğdu’nun emniyet ifadesi ahaber.com.tr’de FERHAT GÜNDOĞDU'NUN EMNİYET İFADESİ AHABER.COM.TR'DE

#Merkez Hakem Kurulu #Sebahattin Şahin
“Çirkinler” suç örgütünden Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları ahaber.com.tr'de: Sizi bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz! 5 şüpheli gözaltında
Sonraki Haber
“Çirkinler” suç örgütünden Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları ahaber.com.tr'de: Sizi bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz! 5 şüpheli gözaltında
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın