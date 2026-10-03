Şanlıurfa Şehir Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan fon mesajı: Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kalmayacak
Şanlıurfa’nın sağlık altyapısını güçlendirecek 39 milyar liralık 2 bin yataklı şehir hastanesi, Başkan Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, Şanlıurfa’daki konuşmasında fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi. “Her kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını versin” diyen Erdoğan, milletin malına el uzatanların yaptıklarının yanına kalmayacağını belirterek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gereken adımların atıldığını söyledi.
Şanlıurfa'nın sağlık altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi, bugün düzenlenen resmi törenle açıldı.
Açılış programında konuşan Başkan Erdoğan, sağlık yatırımlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
TEKNOFEST gençliğiyle beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şanlıurfa dillere destan misafirperverliğini bizden esirgemedi.
Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'ya şükran borcumuzu yeni eserler yaparak ödemenin gayretindeyiz. Siz varsanız biz de varız. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça, biz de durmak yok hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. Elimiz dolu dolu geldik. Şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz.
2 bin yatak kapasitesi, 6 ameliyathanesi ile gerçekten Urfa'mıza yakışan bir eser oldu. Böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Bağlantı yolu ile köprüyü de hizmete açıyoruz. Şehir hastanemizin Şanlıurfa'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Şükran borcumuzu yeni eserler ile ödüyoruz.
Şehir hastanesi Urfa'daki en son sağlık yatırımızı. Şimdiye kadar sağlık alanında Urfa'da 61 milyar liralık yatırım yaptık.
Göreve geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'da 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık. İş yaptık iş. Şanlıurfa-Gaziantep ile Şanlıurfa-Mardin hızlı tren hattının projeleri tamamlandı. En kısa sürede ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Şanlıurfa'yı diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdık. Güvenlik bir önem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye ile kentler kalkınıyor.
FON SORUŞTURMASI
Ne yaptık? Kurullarımız topladık. Her kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını versin. Her türlü adımı atıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecektir. Milletimiz bize güvensin. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız.
Toplam 39 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen ve hafta başında hasta kabulüne başlayan 2 bin yatak kapasiteli dev tesis resmi törenin ardından tam kapasiteyle hizmet verdi.
Toplam 39 milyar liralık dev bir yatırımla hayata geçirilen hastane, modern teknolojik altyapısı ve geniş kapasitesiyle sadece Şanlıurfa'nın değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlıkta referans merkezi konumunda bulunuyor.
DEV TESİSTE MODERN DONANIM
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alan tesis, sunduğu imkanlarla dikkati çekiyor. 2 bin yatak kapasitesine sahip hastanede, vatandaşlara en üst düzeyde sağlık hizmeti sunulabilmesi için tüm detaylar düşünüldü.
Hastanenin teknik kapasitesi arasında 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 65 ameliyathane ve 40 diyaliz yatağı bulunuyor.
SAĞLIK HİZMETİNDE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK
Şanlıurfa ve çevresindeki illerden gelen hastalara modern şartlarda tedavi imkanı sağlayan hastane, 546 yoğun bakım yatağı ile bölgedeki kritik hasta takibi kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.