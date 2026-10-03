Şanlıurfa'nın sağlık altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi, bugün düzenlenen resmi törenle açıldı.

Açılış programında konuşan Başkan Erdoğan, sağlık yatırımlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

TEKNOFEST gençliğiyle beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şanlıurfa dillere destan misafirperverliğini bizden esirgemedi.

Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'ya şükran borcumuzu yeni eserler yaparak ödemenin gayretindeyiz. Siz varsanız biz de varız. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça, biz de durmak yok hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. Elimiz dolu dolu geldik. Şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz.

2 bin yatak kapasitesi, 6 ameliyathanesi ile gerçekten Urfa'mıza yakışan bir eser oldu. Böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Bağlantı yolu ile köprüyü de hizmete açıyoruz. Şehir hastanemizin Şanlıurfa'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Şükran borcumuzu yeni eserler ile ödüyoruz.

Şehir hastanesi Urfa'daki en son sağlık yatırımızı. Şimdiye kadar sağlık alanında Urfa'da 61 milyar liralık yatırım yaptık.

Göreve geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'da 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık. İş yaptık iş. Şanlıurfa-Gaziantep ile Şanlıurfa-Mardin hızlı tren hattının projeleri tamamlandı. En kısa sürede ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Şanlıurfa'yı diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdık. Güvenlik bir önem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye ile kentler kalkınıyor.

FON SORUŞTURMASI

Ne yaptık? Kurullarımız topladık. Her kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını versin. Her türlü adımı atıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecektir. Milletimiz bize güvensin. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız.