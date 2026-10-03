Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye'nin nükleer enerji yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşa edilen dört reaktörün ilkinden önümüzdeki birkaç ay içerisinde elektrik üretmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, Sinop ve Trakya'da da yeni santraller kurmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin 2050 hedefi ise küçük modüler reaktörler dahil 20 bin megavatlık nükleer kurulu güç.

Türkiye'nin nükleer enerji programında kritik aşamaya gelindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinden elektrik üretimi için takvim verdi. Bayraktar, Akkuyu'da yapımı süren 4 reaktörden ilkinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde elektrik üretmeye başlamasını hedeflediklerini söyledi. İLK REAKTÖRDE İNŞAAT YÜZDE 99 SEVİYESİNDE Akkuyu NGS'nin birinci ünitesi tamamlanma aşamasına geldi. Bakanlık tarafından ocak ayında yapılan açıklamada, ilk reaktörün inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığı bildirilmişti. Akkuyu'da toplam 4 güç ünitesinin inşası sürerken, ilk ünitenin devreye alınması Türkiye'nin ticari nükleer elektrik üretimine geçişinde tarihi bir eşik olacak. SİNOP VE TRAKYA'DA DA NÜKLEER SANTRAL HEDEFİ Türkiye'nin nükleer enerji programı yalnızca Akkuyu ile sınırlı tutulmayacak. Bayraktar, Sinop ve Trakya'da da yeni nükleer enerji santralleri kurmayı hedeflediklerini söyledi. Enerji Bakanlığının daha önce açıkladığı plana göre Akkuyu'daki 4 büyük reaktöre ek olarak Sinop ve Trakya'da da toplam 8 konvansiyonel reaktör planlanıyor. Böylece uzun vadede 12 büyük ölçekli reaktörlük bir yapı hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Foto: İHA) 2050 HEDEFİ: 20 BİN MEGAVAT NÜKLEER KAPASİTE Bayraktar, Türkiye'nin uzun vadeli nükleer enerji hedefini de yineledi. Bakan, 2050 yılına kadar toplam nükleer kurulu gücün 20 bin megavata çıkarılmasını hedeflediklerini açıkladı. Bu kapasitenin büyük reaktörlerin yanı sıra küçük modüler reaktörlerle desteklenmesi planlanıyor. Bakanlığın daha önce açıkladığı yol haritasında 2050'ye kadar elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10-15'inin nükleer enerjiden karşılanması hedefleniyor. KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖRLER İÇİN YERLİ TEKNOLOJİ HEDEFİ Bayraktar'ın TEKNOFEST konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de küçük modüler reaktörler (SMR) oldu. Türkiye'nin nükleer teknolojide yeni dönemi kaçırmaması gerektiğini belirten Bayraktar, küçük modüler reaktör teknolojilerinin yalnızca ithal edilmesini değil, Türkiye'de geliştirilmesini ve ilerleyen dönemde ihraç edilebilir hale gelmesini hedeflediklerini söyledi. Enerji Bakanlığının daha önce açıkladığı programa göre 2050 nükleer hedefi içerisinde en az 5 bin megavatlık küçük modüler reaktör kapasitesi öngörülüyor. "DAHA FAZLA ELEKTRİĞE İHTİYACIMIZ OLACAK" Bayraktar, Türkiye'nin gelecekteki elektrik talebinin yalnızca nüfus ve ekonomik büyümeden kaynaklanmayacağını belirtti. Yapay zeka, elektrikli araçlar, soğutma ihtiyacındaki artış ve su arıtma teknolojilerinin enerji talebini daha da büyüteceğini ifade etti. Bu nedenle Türkiye'nin yenilenebilir enerji, yerli petrol ve doğal gaz, enerji verimliliği ve nükleer enerjiyi birlikte değerlendiren bir enerji politikası izlemesi gerektiğini söyledi.