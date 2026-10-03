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SOYGUNUN ARKASINDAN SANAL KUMAR BORCU ÇIKTI

Şüphelinin geçmişine yönelik incelemede olayın arkasından sanal kumar borcu çıktığı öğrenildi.

Polisin tespitlerine göre Necmettin T. bir süre önce sanal kumar oynayarak borçlandı.

Evlerini kapatarak ailesiyle birlikte kayınvalidesinin yanına İstanbul'a gelen şüphelinin, çocuğuna takılan altınları koyacağını söyleyerek evdeki ziynet eşyalarının yerini öğrendiği belirtildi.

KAYINVALİDESİNİN ALTINLARINI ALDI

Şüphelinin daha sonra kayınvalidesine ait altınları alıp bozdurduğu ve sanal kumar borçlarını bu parayla ödediği tespit edildi.

Ancak evdeki altınların eksik olduğunun fark edilmesi üzerine Necmettin T.'nin yeni bir plan yaptığı ileri sürüldü.

Polise göre şüpheli, kayınvalidesinden aldığı ziynet eşyalarını yeniden yerine koyabilmek için kuyumcu soymaya karar verdi.