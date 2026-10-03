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Kuyumcu soygununda film gibi olay! Şemsiyeyle tehdit etti, sahte altınlarla kaçtı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kuyumcu soygununda film gibi olay! Şemsiyeyle tehdit etti, sahte altınlarla kaçtı

İstanbul Bayrampaşa'da kuyumcuya giren Necmettin T., poşetin içine koyduğu şemsiyeyi tabanca gibi göstererek çalışanı tehdit etti. Vitrindeki 20 bileziği gerçek sanarak alan şüpheli yaklaşık 2 saat sonra polis tarafından yakalandı. Ancak soygunun ardından ilginç gerçek ortaya çıktı. Şüphelinin çaldığı bileziklerin tamamının imitasyon olduğu belirtildi. Şüphelinin sanal kumar borcunu ödemek için kayınvalidesine ait altınları aldığı, hırsızlığın ortaya çıkmasının ardından onları yerine koymak amacıyla kuyumcuyu soyduğu belirlendi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşanan kuyumcu soygununda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Olay, Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda saat 15.25 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre dükkana giren Necmettin T. (39), elindeki poşetin içerisinde silah bulunduğunu söyleyerek çalışan Emir Gülcemal'i tehdit etti.

Şüpheli, söylediklerinin yapılmaması halinde ateş edeceğini öne sürerek elindeki poşeti çalışana uzattı ve vitrindeki altınların içerisine konulmasını istedi.

KUYUMCU SOYGUNCUSUNA İMİTASYON ALTIN ŞOKU

ÇALIŞAN SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

Kuyumcuda o sırada yalnız bulunan Emir Gülcemal ise şüphelinin tehdidine rağmen soğukkanlılığını korudu.

Gülcemal, gerçek altınların bulunduğu bölüm yerine vitrindeki imitasyon ziynet eşyalarını poşete doldurdu.

Şüpheli ise takıların sahte olduğunu fark etmeden poşeti alarak iş yerinden yaya olarak kaçtı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

20 BİLEZİĞİ GERÇEK SANDI

Şüphelinin vitrinden aldığı yaklaşık 20 altın görünümlü bileziğin imitasyon olduğu ortaya çıktı.

İş yeri sahibinin verdiği bilgiye göre çalışan gerçek bilezikleri verseydi kuyumcunun zararı yaklaşık 5 milyon liraya ulaşacaktı.

Böylece çalışanın soğukkanlı davranışı büyük maddi kaybın önüne geçti.

POLİS KAMERALARI ADIM ADIM İNCELEDİ

Soygun ihbarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi.

Kamera görüntülerinden şüphelinin bir börekçiye girdiği tespit edildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

2 SAAT SONRA YAKALANDI

Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Necmettin T., olaydan yaklaşık 2 saat sonra, kuyumcudan aldığı imitasyon takılarla birlikte yakalandı.

Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

SİLAH DEĞİL ŞEMSİYE ÇIKTI

Polis soruşturmasında soygun sırasında kullanılan "silahın" da gerçek olmadığı anlaşıldı.

Şüphelinin, poşetin içerisine koyduğu şemsiyeye tabanca görüntüsü vererek kuyumcu çalışanını korkuttuğu belirlendi.

Necmettin T.'nin üzerinde ya da olayda kullandığı gerçek bir ateşli silah bulunmadığı tespit edildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

SOYGUNUN ARKASINDAN SANAL KUMAR BORCU ÇIKTI

Şüphelinin geçmişine yönelik incelemede olayın arkasından sanal kumar borcu çıktığı öğrenildi.

Polisin tespitlerine göre Necmettin T. bir süre önce sanal kumar oynayarak borçlandı.

Evlerini kapatarak ailesiyle birlikte kayınvalidesinin yanına İstanbul'a gelen şüphelinin, çocuğuna takılan altınları koyacağını söyleyerek evdeki ziynet eşyalarının yerini öğrendiği belirtildi.

KAYINVALİDESİNİN ALTINLARINI ALDI

Şüphelinin daha sonra kayınvalidesine ait altınları alıp bozdurduğu ve sanal kumar borçlarını bu parayla ödediği tespit edildi.

Ancak evdeki altınların eksik olduğunun fark edilmesi üzerine Necmettin T.'nin yeni bir plan yaptığı ileri sürüldü.

Polise göre şüpheli, kayınvalidesinden aldığı ziynet eşyalarını yeniden yerine koyabilmek için kuyumcu soymaya karar verdi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

PLAN İMİTASYON BİLEZİKLERDE BİTTİ

Bunun üzerine Bayrampaşa'daki kuyumcuya giden şüphelinin planı beklediği gibi gitmedi.

Gerçek altınları aldığını düşünen Necmettin T., aslında kuyumcu çalışanının poşete doldurduğu imitasyon bileziklerle kaçtı.

Böylece sanal kumar borcunun ardından başladığı iddia edilen olaylar zinciri, şüphelinin sahte altınlarla yakalanmasıyla sona erdi.

"ZARARIMIZ 5 MİLYONA YAKIN OLACAKTI"

Olay sırasında iş yerinde bulunmadığını belirten kuyumcu sahibi Kadir Aydın, çalışanının soğukkanlı davranışının büyük bir zararı önlediğini söyledi.

Aydın, gerçek altınların verilmesi halinde kaybın yaklaşık 5 milyon TL olacağını ifade ederek polis ekiplerine teşekkür etti.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

ÇALIŞAN O ANLARI ANLATTI

Soygun sırasında tezgahta bulunan Emir Gülcemal ise şüphelinin sürekli kendisini tehdit ettiğini anlattı.

Şüphelinin elindeki poşetin içinde silah bulunduğunu söylediğini belirten Gülcemal, sakin kalarak poşeti imitasyon ürünlerle doldurduğunu ifade etti.

Şüphelinin bu takıları gerçek sanıp dükkandan ayrıldığını söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Necmettin T. adliyeye sevk edildi.

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#Bayrampaşa #Hırsızlık #Kuyumcu
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