Kuyumcu soygununda film gibi olay! Şemsiyeyle tehdit etti, sahte altınlarla kaçtı
İstanbul Bayrampaşa'da kuyumcuya giren Necmettin T., poşetin içine koyduğu şemsiyeyi tabanca gibi göstererek çalışanı tehdit etti. Vitrindeki 20 bileziği gerçek sanarak alan şüpheli yaklaşık 2 saat sonra polis tarafından yakalandı. Ancak soygunun ardından ilginç gerçek ortaya çıktı. Şüphelinin çaldığı bileziklerin tamamının imitasyon olduğu belirtildi. Şüphelinin sanal kumar borcunu ödemek için kayınvalidesine ait altınları aldığı, hırsızlığın ortaya çıkmasının ardından onları yerine koymak amacıyla kuyumcuyu soyduğu belirlendi.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşanan kuyumcu soygununda dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Olay, Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda saat 15.25 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre dükkana giren Necmettin T. (39), elindeki poşetin içerisinde silah bulunduğunu söyleyerek çalışan Emir Gülcemal'i tehdit etti.
Şüpheli, söylediklerinin yapılmaması halinde ateş edeceğini öne sürerek elindeki poşeti çalışana uzattı ve vitrindeki altınların içerisine konulmasını istedi.
ÇALIŞAN SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU
Kuyumcuda o sırada yalnız bulunan Emir Gülcemal ise şüphelinin tehdidine rağmen soğukkanlılığını korudu.
Gülcemal, gerçek altınların bulunduğu bölüm yerine vitrindeki imitasyon ziynet eşyalarını poşete doldurdu.
Şüpheli ise takıların sahte olduğunu fark etmeden poşeti alarak iş yerinden yaya olarak kaçtı.
20 BİLEZİĞİ GERÇEK SANDI
Şüphelinin vitrinden aldığı yaklaşık 20 altın görünümlü bileziğin imitasyon olduğu ortaya çıktı.
İş yeri sahibinin verdiği bilgiye göre çalışan gerçek bilezikleri verseydi kuyumcunun zararı yaklaşık 5 milyon liraya ulaşacaktı.
Böylece çalışanın soğukkanlı davranışı büyük maddi kaybın önüne geçti.
POLİS KAMERALARI ADIM ADIM İNCELEDİ
Soygun ihbarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi.
Kamera görüntülerinden şüphelinin bir börekçiye girdiği tespit edildi.
2 SAAT SONRA YAKALANDI
Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Necmettin T., olaydan yaklaşık 2 saat sonra, kuyumcudan aldığı imitasyon takılarla birlikte yakalandı.
Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
SİLAH DEĞİL ŞEMSİYE ÇIKTI
Polis soruşturmasında soygun sırasında kullanılan "silahın" da gerçek olmadığı anlaşıldı.
Şüphelinin, poşetin içerisine koyduğu şemsiyeye tabanca görüntüsü vererek kuyumcu çalışanını korkuttuğu belirlendi.
Necmettin T.'nin üzerinde ya da olayda kullandığı gerçek bir ateşli silah bulunmadığı tespit edildi.