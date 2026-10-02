Fon soruşturmasında kritik gelişme! 20 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
20 ŞÜPHELİ MAHKEMEDE
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur, Tahir Fatih Mutlu ve Erol Demirbaş isimli 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler hakkındaki nihai kararı mahkemenin değerlendirmesi belirleyecek.