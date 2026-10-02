Kulisler hareketlendi! Önce Külliye ardından bakanlık: Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasının ardından AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmenin ardından yeniden gündeme geldi. Tugay, Ağustos ayında “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok” açıklaması yapmıştı. A Haber muhabiri Şener Çetin, Ankara temasları sonrası kulislerde konuşulan son iddiaları aktardı.
CHP'deki kurultay iptali tartışmalarının ardından istifa ederek İzmir'de 22 yıl sonra bir ilke imza atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden alevlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği sürpriz kabulün ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de bir araya gelen Tugay'ın, ekim ayı sonunda rozet takabileceği konuşuluyor. A Haber Muhabiri Şener Çetin, sıcak gelişmenin perde arkasını ve kulislerde konuşulan son bilgileri aktardı.
İZMİR'DE 22 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI
2026 yılının Mayıs ayında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli olduğu öne sürülen kurultayının istinaf mahkemesi tarafından verilen "mutlak butlan" kararıyla iptal edilmesinin ardından parti cephesinde gerek milletvekili gerekse belediye başkanları düzeyinde peş peşe ayrılıklar yaşandı. Bu süreçte en dikkat çeken isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.
Mahkeme kararının açıklanmasından yaklaşık bir ay sonra, 18 Haziran tarihinde partisinden istifa eden Cemil Tugay, bu adımıyla İzmir'de 22 yıllık aranın ardından bir ilke imza attı ve kentte uzun bir süre sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir belediye başkanlığı dönemi başladı.
CEMİL TUGAY İDDİALAR İÇİN NELER SÖYLEDİ?
İstifanın hemen ardından kulislerde Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ve bazı temaslar yürüttüğü söylentileri dolaşmaya başladı. Süreç boyunca bu iddialar hem Tugay hem de yakın çevresi tarafından defalarca yalanlandı.
İddiaların kamuoyunu meşgul etmeyi sürdürmesi üzerine ağustos ayında net bir çıkış yapan Cemil Tugay, "Herhangi bir partiye geçme durumum söz konusu değil" ifadelerini kullanarak kapıları kapatmıştı. Ancak bu açıklama dahi kulislerdeki söylentilerin önünü kesmeye yetmedi.
KÜLLİYE'DE SÜRPRİZ KABUL VE BAKANLIK TEMASI
Tüm bu tartışmalar sürerken, 30 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir kabul gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti ve görüşmede kritik konu başlıkları masaya yatırıldı.
Zirvenin ardından yazılı bir bilgilendirme metni paylaşan Cemil Tugay, "Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" sözleriyle görüşmeyi aktardı.
Tugay'ın Ankara temasları yalnızca Külliye ile sınırlı kalmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de bir araya gelen Cemil Tugay, İzmir'in ulaşım ve altyapı sorunlarına ilişkin meseleleri doğrudan muhatabıyla ele aldı.
KULİSLERDE "CEMİL TUGAY" İÇİN NELER SÖYLENİYOR?
Ankara'daki üst düzey temasların ardından,"Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor?" sorusu yeniden en yüksek perdeden dillendirilmeye başlandı.
Siyaset kulislerinde konuşulan son bilgilere göre; ekim ayının sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmir'de düzenlenecek özel bir programda Cemil Tugay ile birlikte bazı belediye başkanlarına AK Parti rozeti takılacağı iddia ediliyor. Önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenen bu sıcak gelişmeyle ilgili iddialar gündemdeki sıcaklığını koruyor.