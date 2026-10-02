Kulisler hareketlendi! Önce Külliye ardından bakanlık: Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor?

CHP'deki kurultay iptali tartışmalarının ardından istifa ederek İzmir'de 22 yıl sonra bir ilke imza atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden alevlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği sürpriz kabulün ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de bir araya gelen Tugay'ın, ekim ayı sonunda rozet takabileceği konuşuluyor. A Haber Muhabiri Şener Çetin, sıcak gelişmenin perde arkasını ve kulislerde konuşulan son bilgileri aktardı.

İZMİR'DE 22 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

2026 yılının Mayıs ayında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli olduğu öne sürülen kurultayının istinaf mahkemesi tarafından verilen "mutlak butlan" kararıyla iptal edilmesinin ardından parti cephesinde gerek milletvekili gerekse belediye başkanları düzeyinde peş peşe ayrılıklar yaşandı. Bu süreçte en dikkat çeken isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.