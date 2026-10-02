BDDK'den yapılan açıklamaya göre, kurul, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırını 12 ay, 40 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirledi.

İş yerinin "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırının, fiyatı 50 bin lira ve altında olanlar için 12 ay, 50 bin lira üzerinde olanlar için ise 3 ay olarak belirlenmesi kararı alındı.

Kredi kartıyla cep telefonu (yenilenmiş ürün niteliğinde olanlar hariç) alımında taksitlendirme yasağının devam etmesine, "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu alımlarında ise taksitlendirme süresinin herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak uygulanmasına karar verildi.