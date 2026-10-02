BDDK'dan yeni kararlar: Cep telefonu kredileri ve kredi kartlarında yeni dönem
Milyonlarca tüketiciyi ve banka müşterisini doğrudan ilgilendiren yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırlarını fiyat baremine göre yeniden belirlerken kredi kartlarındaki asgari ödeme limitinde de değişikliğe gitti.
BDDK'den yapılan açıklamaya göre, kurul, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırını 12 ay, 40 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirledi.
İş yerinin "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırının, fiyatı 50 bin lira ve altında olanlar için 12 ay, 50 bin lira üzerinde olanlar için ise 3 ay olarak belirlenmesi kararı alındı.
Kredi kartıyla cep telefonu (yenilenmiş ürün niteliğinde olanlar hariç) alımında taksitlendirme yasağının devam etmesine, "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu alımlarında ise taksitlendirme süresinin herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak uygulanmasına karar verildi.
KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME TUTARI
Öte yandan, kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık limit tutarı artırıldı.
Kredi kartlarında asgari tutar, limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin liranın üzerinde olanlar için ise dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlendi.