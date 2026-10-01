Ömer el-Hatip, Beşar Esad'a bağlı askeri istihbarat birimi ile temas halindeydi. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

REYHANLI SALDIRISINI BİRLİKTE PLANLADILAR



Ömer el-Hatip, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik'i Kifah Melhem ile 2013 yılında bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. İlk olarak Ömer el-Hatip ve Yusuf Nazik, saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Lazkiye'de bulunan Kifah Melhem'den onay aldılar.



Ömer el-Hatip, eylem tarihinden önce, Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile birlikte Emn El Askeri Lazkiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç, Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneği ile infilak ettirildi.



ESAD REJİMİ TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİLER



Ömer el-Hatip, saldırılardan hemen sonra Suriye'ye kaçan Temir Dükancı ve Yusuf Nazik'i Emn El Askeri Lazkiye Şubesi'ne götürdü. Ömer el-Hatip ve eylemi gerçekleştiren diğer şahıslar, Beşar Esad Rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildi.



MİT ADIM ADIM TAKİP ETTİ



MİT, Reyhanlı saldırısının hemen ardından failleri yakalamak için çalışmalara başladı. Diğer failler gibi Ömer el-Hatip'in de Suriye'deki faaliyetleri yakından takip edildi.



MİT, Ömer el-Hatip'in Avrupa'ya kaçma planı üzerine harekete geçti. Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden olan Ömer el-Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı 2025'te yakalanmıştı. Reyhanlı saldırısının talimatını veren Tümgeneral Kifah Melhem ise Şubat 2024'te Beşar Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atandı. Kifah Melhem'in Esad rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor.