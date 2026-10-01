Kayseri’de 2.14 promil alkollü yakalanan sürücü, uygulama noktasında “burada çevirme olmaz” diyerek polise tepki gösterdi. Ceza kesilmesinin ardından ise yoldan geçen araçların önüne atlayarak onları durdurmaya çalıştı.

Alkollü yakalanan sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. "Burada çevirme olmaz" diyerek uygulamaya itiraz eden sürücü, ceza işleminin ardından bu kez yoldan geçen araçların önüne atlayarak araçları durdurmaya çalıştı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve suçların önüne geçmek amacıyla Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Park Bulvarı üzerinde uygulama gerçekleştirdi.

2.14 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Uygulama sırasında O.S.'nin kullandığı 38 NZ 591 plakalı otomobil durduruldu. Sürücü üzerinde yapılan kontrolde O.S.'nin 2.14 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından sürücüye ilgili trafik maddeleri kapsamında 27 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca O.S.'nin sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

"BURADA ÇEVİRME OLMAZ" DEDİ

Ceza işlemi sırasında ekiplere tepki gösteren O.S., asker gecesinden çıktığını söyledi ve yakalandığı noktada uygulama yapılmayacağını savundu.

Ancak sürücünün tepkisi bununla sınırlı kalmadı. Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından yoluna devam eden araçların önüne geçen O.S., seyir halindeki araçları durdurmaya çalıştı.

Ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınan sürücü hakkında, "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. O.S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.