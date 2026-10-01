ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin euroluk sözleşmeler imzalandı.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığından sipariş aldı. Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemleri'nin devam eden seri üretim projeleri kapsamında 1 milyar 8 milyon 500 bin Euroluk ilave sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1 milyar 8 milyon 500 bin euro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.