Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava başlıyor (Foto: DHA)

Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Daha önce alınan 3 ifadesinde de farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

İLK DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşma bugün görüldü. Şarkıcının "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilen arkadaşı Sultan Nur Ulu ilk kez hakim karşısına çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI TALEBİ

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında talep edilen ceza belli oldu. Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Avukat Merve Uçanok, olay anını canlandırdı. Yanında getirdiği Güllü'nün düştüğü odanın fotoğrafıyla pencere pervazını heyete gösterdi. Uçanok, Sultan'ın ifadesiyle bilirkişi heyetinin hazırladığı raporla çeliştiğini söyledi. Sultan yalan söylediğini ifade etti. Güllü'nün daha önce alkollüyken evinde düştüğüne ilişkin hastaneye başvurduğunu da dile getiren Uçanok, "Olay sırasında Sultan da söylüyor Güllü cama yöneliyor. Zaten Çiğdem'i kontrol ediyormuş. Dengesini kaybedip düşme ihtimali çok yüksek." dedi.

Uçanok, Sultan'ın Tuğyan'ı koruduğuna ilişkin ses kaydını mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, savunmalar için ek süre verirken, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.



GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada savunmasını yapan Tuğyan Ülkem Gülter, yaklaşık 10 aydır zor bir süreç geçirdiğini belirterek, "Her şeyim paylaşılıyor. Bundan çok rahatsızım" dedi.

Olay günü Sultan Nur Ulu ile birlikte dışarı çıktıklarını anlatan Gülter, yeni çocuk için bakıcı aradıklarını, daha sonra annesinin bakıcı bulduğunu söylediğini ifade etti. Gülter, merkezde bakıcıyla görüşmelerinin ardından Sultan ile Yalova'daki evlerine döndüklerini anlattı.



Evde annesiyle günlük yaptıkları şeyleri konuştuklarını belirten Gülter, dışarı çıkmak istediğini ancak annesinin istemediğini söyledi. Daha sonra yemek siparişi verdiklerini ve film izlemeye başladıklarını anlatan Gülter, "Şarap açtı annem" dedi.



Gülter, bir süre sonra telefonuyla başka bir odaya geçtiğini ve annesinin buna tepki gösterdiğini belirterek, "Telefonla konuşuyorsun, bölüyorsun filmi diye kızdı. Gırgır şamata yaptık, eğleniyorduk" ifadelerini kullandı.



Daha sonra Sultan Nur Ulu ile odalarına geçtiklerini söyleyen Gülter, saçını açıp oynamaya devam ettiklerini, bu sırada Kervan Eminoğlu ve Çiğdem abla ile telefonla konuştuğunu anlattı.



Gülter, annesinin odaya girdiğini ve kendileriyle oynadığını belirterek, olay anını ise şöyle anlattı: "Annem içeri girdiğinde oynuyorduk. Bizimle de oynadı. Daha sonra sırtım dönükken 'ban' diye ses duydum. Arkama baktım annem düşmüştü. Sultan'a 'koş' dedim, birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim."

"ANNEM ALKOL ALDI"

Olay gecesi annesinin alkol aldığını da belirten Gülter, "Olay günü annem alkol aldı. Zeminde odamızda herhangi bir ıslaklık hissetmedim" dedi.

Gülter, olay sırasında Sultan Nur Ulu'nun aynaya baktığını da ifade etti.

"ALEYHİME OLAN BEYANLARI KABUL ETMİYORUM"

Savunmasında Kervan Eminoğlu ile ilişkisine de değinen Gülter, 2024 yılından beri ilişkilerinin bulunduğunu ve annesiyle en ufak tartışması olduğunda dahi Eminoğlu'na mesaj attığını söyledi.

Gülter, Eminoğlu'na gönderdiği bazı mesajlarla ilgili ise "Mesajları bir anlık sinirle attım. Dilimizin kemiği yoktu" dedi.



Hakkındaki suçlamaları ve aleyhindeki beyanları kabul etmediğini belirten Gülter, Sultan Nur Ulu'nun kendisi hakkında baskı altında beyanda bulunduğunu öne sürerek, "Sultan'ı baskı altındaydı, o yüzden bu beyanda bulunmuştur. Ben de karakolda çok baskı gördüm" ifadelerini kullandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Güllü davasının ilk duruşması, tarafların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER İLE SULTAN NUR ULU ADLİYEYE GELDİ

Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, olay sırasında evde bulunan ve "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen Sultan Nur Ulu da ilk duruşma için Yalova Adliyesi'ne geldi. Davada görgü tanığı olarak yer alan Sultan Ulu'nun, olayla ilgili bildikleri ve tanıklığı duruşmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Öte yandan Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması için oğlu Tuğberk Yağız Gülter de avukatıyla birlikte Yalova Adliyesi'ne geldi.



Cinayet şüphesinin gölgesinde başlayan kritik duruşmanın detaylarını, olayın gerçekleştiği evin önünden A Haber Muhabiri Kübra Tepeci ve A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

OLAY YERİNDE İLK DURUŞMA HAREKETLİLİĞİ

Duruşmanın başlayacağı saatlerde olayın yaşandığı evin önünden canlı yayın gerçekleştiren A Haber Muhabiri Kübra Tepeci, "Bugün ilk duruşma var ve hakim karşısına çıkacak sanıklar. Bizler de İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır ile birlikte Güllü'nün evinin olduğu noktadayız. Hem bu zamana kadar neler yaşandı hem de bugün duruşmada neler yaşanacak, bunları konuşacağız." ifadelerini kullandı. Olayın geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşandığını ve kısa süre önce ölümünün birinci yıl dönümünün geride kaldığını hatırlatan Tepeci, şarkıcının anısına fotoğrafların asıldığını ve dualar okunduğunu belirtti.



BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE DÜŞÜŞ AÇISI CİNAYETİ İŞARET EDİYOR

Davanın seyrini ve dosyaya giren delilleri değerlendiren A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Son dönemlerin en çok bilinmez denklemli gibi görünen duruşmalarından birisinin ilki gerçekleşecek bugün. Çünkü şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı ve katil zanlısı olarak tutuklu bulunan bir kız evladından, yani Tuğyan'dan bahsediyoruz. Bugün Tuğyan'ın ne söyleyeceği çok önemli, herkesin gözü kulağı Tuğyan'da." sözleriyle davanın kritik önemine dikkat çekti. Güllü'nün hayatını kaybettiği pencerenin yaklaşık 18 metre yükseklikte olduğunu belirten Ramazan Almaçayır, "Bilirkişi ve olay yeri inceleme ekipleri bu noktaya Güllü'nün düşüş açısını hesapladılar. Binanın mimari yapısından, en üst kattan aşağıya düşen bir kişinin yerde hangi pozisyonda düşmesi gerektiği, bir dış müdahaleyle mi düşüp düşmediği tarzında çalışmalar yapıldı. Vücudunda meydana gelen morarmalar ve kırıklar neticesinde arkadan bir itme olabileceği değerlendirmesi raporlarda yer aldı." diyerek teknik bulguların cinayet şüphesini kuvvetlendirdiğini aktardı.



SES KAYITLARI VE KAPI KOLUNDAKİ YANSIMA DOSYADA

Soruşturma kapsamında elde edilen kritik detaylara değinen Almaçayır, düşme anını doğrudan gören bir güvenlik kamerasının bulunmadığını hatırlatarak, "Dosyaya Tuğyan'ın aleyhine delil olarak nitelendirilen birçok done girdi; ses kayıtları ortaya çıktı, kapı kolundan içeriye bir yansıma konusu yine soruşturma dosyasına girdi. Olay anında güvenlik kamerası görüntüsü bulunmadığı için dosyadaki en önemli unsur görgü tanığı oldu." sözleriyle aktardı.



EN YAKIN GÖRGÜ TANIĞI İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ: "BACAKLARINDAN İTEREK DÜŞÜRDÜ"

Olay gecesi evde bulunan tek görgü tanığı Sultan Nur Ulu'nun değişen ifadelerinin dosyanın seyrini tamamen değiştirdiğini vurgulayan Almaçayır, "Olay günü Sultan da evdeydi. Sultan ilk beyanlarında 'düşme' demesine rağmen daha sonra ifadesini değiştirdi ve Tuğyan'ın annesini bacaklarının arka tarafından sarkmasına neden olacak şekilde iteklediğini ve ölümüne neden olduğunu iddia etti. Sultan da şimdi yalan tanıklıktan dolayı yargılanacak." dedi.



ŞÜPHE OKLARI TUĞYAN'IN ÜZERİNDE

Duruşmada dinlenecek diğer tanıkların da cinayet ihtimalini güçlendirdiğini aktaran A Haber Muhabiri Kübra Tepeci, dosyada adı geçen tanıkların Kervan Eminoğlu, Bircan Dülger, Çağrı Kutlu ve bir komşu olduğunu bildirdi.

Soruşturma dosyasında yer alan iddiaları özetleyen Almaçayır, "O gün burada bir Malkata şarkısıyla Güllü'nün odaya çekildiği ve bir tuzak kurulduğu söyleniyordu. İfade verecek isimlerin neredeyse tamamının olayın bir cinayet olduğunu iddia ettiğini ve okları Tuğyan'ın üzerine çeviren isimler olduğunu görüyoruz. Gözler Tuğyan'da olacak; yöneltilen bu ağır suçlamalara mahkemede ne cevap verecek, bunu merakla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.