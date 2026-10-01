Fonzedelere ödeme için yeni dönem! Bakan Gürlek açıkladı: İlk öncelik küçük yatırımcının
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği ve yaklaşık 500 bin fonzedeyi ilgilendiren soruşturmada kritik adımlar atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, el konulan villa, lüks araç, arsa ve banka hesaplarının TMSF bünyesindeki özel havuzda toplanacağını, ödemelerde ise önceliğin 1 milyon TL ve altındaki küçük yatırımcılara verileceğini açıkladı. Vatandaşların birikimleri üzerinden sağlanan haksız kazancın izinin sonuna kadar sürüleceğinin altını çizen Bakan Gürlek, “Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği, yaklaşık 500 bin fonzedeyi ilgilendiren soruşturmalarda yeni bir dönem başladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in sorularını yanıtladı. El konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde kurulan özel havuza aktarılacağını belirten Gürlek, Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu.
EL KONULAN VARLIKLAR TMSF HAVUZUNDA TOPLANACAK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada el konulan tüm ekonomik değerler, mağdurlar için oluşturulan sisteme kaynak sağlayacak.