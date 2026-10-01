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Fonzedelere ödeme için yeni dönem! Bakan Gürlek açıkladı: İlk öncelik küçük yatırımcının

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fonzedelere ödeme için yeni dönem! Bakan Gürlek açıkladı: İlk öncelik küçük yatırımcının

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği ve yaklaşık 500 bin fonzedeyi ilgilendiren soruşturmada kritik adımlar atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, el konulan villa, lüks araç, arsa ve banka hesaplarının TMSF bünyesindeki özel havuzda toplanacağını, ödemelerde ise önceliğin 1 milyon TL ve altındaki küçük yatırımcılara verileceğini açıkladı. Vatandaşların birikimleri üzerinden sağlanan haksız kazancın izinin sonuna kadar sürüleceğinin altını çizen Bakan Gürlek, “Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği, yaklaşık 500 bin fonzedeyi ilgilendiren soruşturmalarda yeni bir dönem başladı.

Fonzedelere ödeme için yeni dönem! Bakan Gürlek açıkladı: İlk öncelik küçük yatırımcının - 1

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in sorularını yanıtladı. El konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde kurulan özel havuza aktarılacağını belirten Gürlek, Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın GürlekAdalet Bakanı Akın Gürlek

EL KONULAN VARLIKLAR TMSF HAVUZUNDA TOPLANACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada el konulan tüm ekonomik değerler, mağdurlar için oluşturulan sisteme kaynak sağlayacak.

Fonzedelere ödeme için yeni dönem! Bakan Gürlek açıkladı: İlk öncelik küçük yatırımcının - 2

Şüphelilere ait villalar, lüks otomobiller, taşınmazlar ve banka hesaplarındaki paralar TMSF bünyesindeki havuzda toplanacak. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bu servet, doğrudan mağduriyetlerin giderilmesinde kullanılacak.

Fonzedelere ödeme için yeni dönem! Bakan Gürlek açıkladı: İlk öncelik küçük yatırımcının - 3

ÖDEMELERDE ÖNCELİK KÜÇÜK YATIRIMCININ
Havuzdan gerçekleştirilecek ödemelerde, fon hesaplarında 1 milyon TL ve altında parası bulunan hesap sahiplerine öncelik verilecek. Bu rakam bir ödeme tavanı olmayıp, mağdurlar arasındaki ödeme sıralamasını belirleyen temel öncelik kriteri olacak. Böylece süreçte ilk etapta küçük yatırımcının mağduriyetinin hızla giderilmesi hedeflenecek.

Fonzedelere ödeme için yeni dönem! Bakan Gürlek açıkladı: İlk öncelik küçük yatırımcının - 4

BORSA İSTANBUL'DA 41 HİSSE MERCEK ALTINDA
Dev soruşturmanın borsa ayağında ise 41 hisse senedindeki olağan dışı hareketler mercek altına alındı. Yapay zekâ destekli analiz sistemleriyle milyonlarca işlemin tarandığını aktaran Bakan Gürlek, "Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir" dedi.

Yapılan incelemeler sonucu manipülasyondan menfaat sağladığı saptanan kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

MENFAATİN İKİ KATI İADE
İfadeye çağrılacak şüphelilerin manipülatif işlemlerden elde ettiği menfaatin iki katı tutarındaki parayı TMSF bünyesindeki hesaba yatırması üzerinde çalışılıyor. Bu ödemeler şüphelilerin hukuki durumlarında belirleyici olurken, elde edilen kaynak da yine mağdurlara aktarılacak.

Fonzedelere ödeme için yeni dönem! Bakan Gürlek açıkladı: İlk öncelik küçük yatırımcının - 5

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"
Soruşturma kapsamında düzenlenen 5'inci dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklayan Gürlek, toplam şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını, 56 kişinin tutuklandığını ve 88 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını kaydetti. Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için çalışacağız" dedi.

Fonzedelere ödeme için yeni dönem! Bakan Gürlek açıkladı: İlk öncelik küçük yatırımcının - 6

FİNANS KURULUŞU TMSF'YE DEVREDİLDİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verdi.

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