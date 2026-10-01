Eşel mobil döneminde sona gelindi! Benzine beklenen 12,47 liralık zamma kademeli fren: Karar Resmi Gazete’de

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanma ve kur hareketlerinin pompaya yansımasını sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla benzinde sona erdi. Benzinde tek seferde 12,47 liralık fiyat artışının önüne geçmek için ÖTV artışı kademeli uygulanarak vergi tutarı ekim, kasım ve aralık aylarında aşamalı olarak yükseltilecek.