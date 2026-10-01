Eşel mobil döneminde sona gelindi! Benzine beklenen 12,47 liralık zamma kademeli fren: Karar Resmi Gazete’de
Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanma ve kur hareketlerinin pompaya yansımasını sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla benzinde sona erdi. Benzinde tek seferde 12,47 liralık fiyat artışının önüne geçmek için ÖTV artışı kademeli uygulanarak vergi tutarı ekim, kasım ve aralık aylarında aşamalı olarak yükseltilecek.
Akaryakıtta fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, benzinde sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte benzinde eşel mobil öncesindeki vergi sistemine dönüş için düğmeye basıldı.
Ancak ÖTV artışı tek seferde uygulanmayacak. Piyasadaki fiyat baskısının azaltılması ve tüketiciye yansıyacak ani fiyat şokunun önlenmesi amacıyla kademeli geçiş modeli devreye alındı.
ÖTV 3 AYDA KADEMELİ ARTACAK
Benzinde eşel mobil öncesi sisteme dönüş kapsamında oluşması beklenen 12,47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin aylara bölünmesiyle kademeli şekilde uygulanacak.
Yeni düzenlemeye göre benzindeki ÖTV tutarı:
Ekim: 7,9000 TL/litre
Kasım: 11,3600 TL/litre
Aralık: 14,8277 TL/litre olarak uygulanacak.
MOTORİNDEKİ MODEL BENZİNE DE GELDİ
Benzinde uygulamaya alınan kademeli geçiş modeli, ağustos ayında motorinde yapılan düzenlemeye benzer şekilde hayata geçirildi. Böylece eşel mobil sisteminin sona ermesiyle ortaya çıkabilecek vergi kaynaklı ani fiyat artışının aylara yayılarak uygulanması hedefleniyor.