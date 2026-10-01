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Meteoroloji haritayı değiştirdi! Sıcaklıklar düşüyor: MGM’den 15 ile sağanak uyarısı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji haritayı değiştirdi! Sıcaklıklar düşüyor: MGM’den 15 ile sağanak uyarısı

Meteorolojinin 1-7 Ekim hava tahmininde yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor. Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar etkili olacak. İstanbul’da ise 1 Ekim’de yağış ihtimali ve 40-60 km/saatlik rüzgar öne çıkıyor. Hafta boyunca kentte serin hava etkisini koruyacak.

Ekim ayının ilk günleriyle birlikte Türkiye genelinde hava yeniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1-7 Ekim tarihlerini kapsayan tahminine göre sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgar dikkat çekerken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

SONBAHAR SERT YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR: SICAKLIKLAR DÜŞÜŞTE

Ekim ayının ilk günleriyle birlikte hava durumu haritası hızla renk değiştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahmin Merkezi, yurt genelini kapsayan son değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Yayımlanan son verilere göre Türkiye hem serin hem de son derece hareketli bir hava dalgasının etkisi altına girdi. Sıcaklıklar yurt genelinde hissedilir şekilde azalarak mevsim normallerinin altına geriledi. Özellikle yurdun iç kesimlerinde sonbahar serinliği daha belirgin hissedilirken, kıyı ve doğu bölgelerde sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar günlük hayatı zorlamaya başladı.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR DİKKAT: RÜZGAR SERT ESİYOR, SAĞANAK GEÇİŞLERİ KAPIDA

Gözlerin en çok çevrildiği nokta ise megakent İstanbul oldu. MGM'nin paylaştığı harita ve saatlik analizlere bakıldığında, İstanbul'da gün boyunca son derece serin ve hareketli bir hava hakim olacak.

  • Termometreler 20 Derece Sınırında: İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığı 21 derece civarında seyrederken, gece saatlerinde hava sıcaklığı 16 dereceye kadar inecek. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık gün içinde çok daha düşük kalacak.
  • Kuzeyden Gelen Sert Rüzgar: Marmara genelinde kuzeyli yönlerden esen rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreyi bulması bekleniyor. Bu durum özellikle Boğaz çevresinde ve kıyı kesimlerde belirgin bir fırtına hissi oluşturacak.
  • Yağış ve Ulaşım Uyarısı: Megakent genelinde gün içinde aralıklarla sağanak yağmur geçişleri görülecek. Özellikle komşu iller Kocaeli ve Sakarya hattına doğru yağışların yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde gelişeceği tahmin ediliyor.

(MGM)(MGM)

15 İLDE SARI KODLU ALARM: HANGİ BÖLGELER LİSTEDE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün renk skalalı uyarı sisteminde 15 il "Sarı Kod" kapsamına alındı. Uyarı alan illerin büyük kısmı Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kümelenmiş durumda. İşte sarı kod verilen ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklenen illerin tam listesi:

İşte sarı kodla uyarılan o iller:

Bölge / Hat
Sarı Kod Verilen İller
Akdeniz Hattı
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş
Güneydoğu Anadolu
Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Siirt
Doğu Anadolu
Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

SAAT SAAT YAĞIŞIN SEYRİ: ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 6'şar saatlik tahmin haritaları, yağışın gün içindeki rotasını net bir biçimde çiziyor:

  • Sabah Saatleri (06:00 - 12:00):
    Yağış kütleleri sabahın ilk ışıklarıyla Akdeniz kıyılarında ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'da faaliyete geçti. Aynı saatlerde Ege kıyılarında rüzgarın şiddeti saatte 70 kilometreye kadar yükseldi.
  • Öğle ve İkindi Saatleri (12:00 - 18:00):
    Günün en kritik saatleri olarak bu aralık öne çıkıyor. Haritada koyu yeşille işaretlenen "Kuvvetli Yağış" bandı; Mersin ve Adana başta olmak üzere tüm Doğu Akdeniz'i, İç Anadolu'nun güneydoğusunu, Doğu Anadolu'nun batısını (Malatya ve Elazığ hattı) ve Doğu Karadeniz'in en doğusunda yer alan Artvin çevresini etkisi altına alıyor.
  • Akşam ve Gece Saatleri (18:00 - 24:00):
    Kuvvetli yağış alanı akşam saatleriyle birlikte Tunceli-Bingöl hattı ile İskenderun Körfezi kıyılarına doğru çekiliyor. Marmara Bölgesi'nde ise kuzeyli rüzgarlar gece yarısına kadar sert esmeye devam ediyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

RÜZGAR MARMARA VE EGE'DE KUVVETLENECEK

Hava tahmininde yalnızca yağış değil, rüzgar da dikkat çekiyor. Çanakkale Boğazı, Balıkesir kıyıları, İzmir ve Aydın hattı boyunca kuzeyli yönlerden esen rüzgarın hızının saatte 50 ila 70 kilometreye kadar çıkması öngörülüyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de seyredecek deniz taşıtlarının bu sert rüzgar ve dalgalara karşı hazırlıklı olması gerektiği kaydedildi. İç bölgelerde ise rüzgarın genellikle hafif, yağış anında ise orta kuvvette eseceği bildirildi.

(MGM)(MGM)

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7 günlük tahmin haritalarına göre yağışlı hava bazı bölgelerde etkisini sürdürürken, haftanın ikinci yarısında yağış alanlarının kademeli olarak daralması bekleniyor.

Tarih
Beklenen hava durumu
1 Ekim Perşembe
Çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar
2 Ekim Cuma
Yağışların özellikle güney ve doğu kesimlerde sürmesi bekleniyor
3 Ekim Cumartesi
Doğu ve güney kesimlerde yağışlı hava öne çıkıyor
4 Ekim Pazar
Yağışların özellikle doğu ve güney kesimlerde devam etmesi bekleniyor
5 Ekim Pazartesi
Yağış alanlarının doğu ve güney kesimlerde yoğunlaşması bekleniyor
6 Ekim Salı
Doğu kesimlerde yağış ihtimali sürerken batıda daha parçalı bulutlu hava öne çıkıyor
7 Ekim Çarşamba
Yağışların doğu kesimlerde devam etmesi bekleniyor

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Sıcaklıklar düşüyor: MGM’den 15 ile sağanak uyarısı - 1

1 EKİM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bursa 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kocaeli 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Sıcaklıklar düşüyor: MGM’den 15 ile sağanak uyarısı - 2

EGE

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 17°C Parçalı ve çok bulutlu
İzmir 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Uşak 19°C Parçalı ve çok bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Sıcaklıklar düşüyor: MGM’den 15 ile sağanak uyarısı - 3

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Adana 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Sıcaklıklar düşüyor: MGM’den 15 ile sağanak uyarısı - 4

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 17°C Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 18°C Parçalı ve çok bulutlu
Nevşehir 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Sıcaklıklar düşüyor: MGM’den 15 ile sağanak uyarısı - 5

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Sıcaklıklar düşüyor: MGM’den 15 ile sağanak uyarısı - 6

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 19°C Parçalı ve çok bulutlu
Rize 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Sıcaklıklar düşüyor: MGM’den 15 ile sağanak uyarısı - 7

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Sıcaklıklar düşüyor: MGM’den 15 ile sağanak uyarısı - 8

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa 24°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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