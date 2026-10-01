Meteoroloji haritayı değiştirdi! Sıcaklıklar düşüyor: MGM’den 15 ile sağanak uyarısı
Meteorolojinin 1-7 Ekim hava tahmininde yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor. Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar etkili olacak. İstanbul’da ise 1 Ekim’de yağış ihtimali ve 40-60 km/saatlik rüzgar öne çıkıyor. Hafta boyunca kentte serin hava etkisini koruyacak.
Ekim ayının ilk günleriyle birlikte Türkiye genelinde hava yeniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1-7 Ekim tarihlerini kapsayan tahminine göre sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgar dikkat çekerken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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Ekim ayının ilk günleriyle birlikte hava durumu haritası hızla renk değiştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahmin Merkezi, yurt genelini kapsayan son değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.
Yayımlanan son verilere göre Türkiye hem serin hem de son derece hareketli bir hava dalgasının etkisi altına girdi. Sıcaklıklar yurt genelinde hissedilir şekilde azalarak mevsim normallerinin altına geriledi. Özellikle yurdun iç kesimlerinde sonbahar serinliği daha belirgin hissedilirken, kıyı ve doğu bölgelerde sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar günlük hayatı zorlamaya başladı.
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Gözlerin en çok çevrildiği nokta ise megakent İstanbul oldu. MGM'nin paylaştığı harita ve saatlik analizlere bakıldığında, İstanbul'da gün boyunca son derece serin ve hareketli bir hava hakim olacak.
- Termometreler 20 Derece Sınırında: İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığı 21 derece civarında seyrederken, gece saatlerinde hava sıcaklığı 16 dereceye kadar inecek. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık gün içinde çok daha düşük kalacak.
- Kuzeyden Gelen Sert Rüzgar: Marmara genelinde kuzeyli yönlerden esen rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreyi bulması bekleniyor. Bu durum özellikle Boğaz çevresinde ve kıyı kesimlerde belirgin bir fırtına hissi oluşturacak.
- Yağış ve Ulaşım Uyarısı: Megakent genelinde gün içinde aralıklarla sağanak yağmur geçişleri görülecek. Özellikle komşu iller Kocaeli ve Sakarya hattına doğru yağışların yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde gelişeceği tahmin ediliyor.