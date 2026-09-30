İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulunun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem ( VAR ) odasında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme gerçekleştirildi. TFF'den yapılan açıklamada, incelemenin yürütülen soruşturma kapsamında olduğu ifade edildi.

Açıklamada gerçeğe aykırı yayın ve paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. (Fotoğraf: AA)

TFF'nin yazılı açıklamasının devamı şu şekilde:

"Gerçekleştirilen incelemelerin ardından, sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmüştür. Bu kapsamda, yazılı, görsel ve dijital mecralarda yer alan, 'Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi.' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerinde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, devam eden adli süreçlere ilişkin gerçek dışı veya doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

"GEREKLİ HASSASİYET GÖSTERİLMEKTEDİR"

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, devam eden adli soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesi ve ilgili makamların çalışmalarının herhangi bir şekilde etkilenmemesi adına süreç boyunca gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Federasyonumuz, yetkili adli ve kolluk makamlarınca gerçekleştirilen işlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş birliğini sağlamaktadır. Bununla birlikte, devam eden bir soruşturma üzerinden gerçeğe aykırı bilgilerin kamuoyuna aktarılması ve bu bilgilerin Türkiye Futbol Federasyonu'nu, ilgili kurullarını veya çalışanlarını zan altında bırakacak şekilde paylaşılması kabul edilemez.

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ifadeler başta olmak üzere, kurumumuz ve ilgili birimlerimiz hakkında gerçeğe aykırı, yalan yayın ve paylaşımlarla ilgili olarak tüm hukuki haklarımızın kullanılacağını, ilgili kişi ve mecralar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Devam eden adli süreç kapsamında yetkili makamlar tarafından paylaşılacak resmî bilgi ve açıklamalar dışındaki, kaynağı ve doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."