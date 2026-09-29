MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

4 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakem camiasına ilişkin yürütülen gizli soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri sabah saatlerinde harekete geçti. Operasyonun detaylarını aktaran A Haber muhabiri Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saat 06.00 itibarıyla operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN O İSİMLER

Merkez Hakem Kurulu'nun zirvesini sarsan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında Türk futbolunun yakından tanıdığı üst düzey yöneticiler bulunuyor. Gözaltındaki isimleri aktaran Kadir Mercan, "Gözaltına alınanlar arasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkanvekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım, MHK üyesi Sebahattin Şahin ile Alican Sağlar ve Emre Kosif yer alıyor" sözleriyle operasyonun kapsamını paylaştı.

SUÇLAMALAR NELER?

Şüpheliler hakkında yaklaşık bir yıl önce müşteki sıfatıyla yapılan bir başvuru üzerine dosyanın açıldığı öğrenildi. Soruşturmanın arka planını anlatan Kadir Mercan, "Soruşturmanın detaylarına bakacak olursak, 15 Eylül tarihinde bir şahsın şikayet dilekçesi vermesi ve müşteki ifadesiyle başlayan gizli bir soruşturma yürütüldü. Şüpheliler hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve eziyet, yani mobbing suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS analizleri, müşteki ile tanık beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda suçla bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik bu operasyon gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmaya ilişkin yeni detayların ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı bildirildi.