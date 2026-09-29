MHK operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı: Hakem Ali Tuna adına yapılan imza oyunu mu? Detaylar ahaber.com.tr'de
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada kritik bilirkişi raporuna ahaber.com.tr ulaştı. “Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı” başlıklı belgedeki yazılar, hakem Ali Tuna’nın yazı ve imza örnekleriyle karşılaştırıldı. Raporda, iki yazı arasında “grafolojik ilişki saptanmadığı” kanaatine yer verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, incelemeye alınan sınav belgesindeki yazılar ile hakem Ali Tuna'ya ait yazı örnekleri karşılaştırıldı.
SINAV KAĞIDI LABORATUVARDA İNCELENDİ
Bilirkişi raporunda, inceleme konusu belgenin iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" olduğu belirtildi.
Belge; büyüteç, UV ışık kaynağı, beyaz ışık, farklı açılardan verilen ışık kaynakları, stereo mikroskop, yüksek çözünürlüklü tarayıcı ve bilgisayar programları kullanılarak incelendi.