Yapılan değerlendirmede yazılar; grafolojik, grafometrik ve kaligrafik yöntemlerle ele alındı.

TUNA'NIN PAYLAŞIMLARI VE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Soruşturma sürecinin ardından Ali Tuna'nın sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür ettiği görüldü.

Öte yandan Tuna'nın şikayet dilekçesinde bazı iddialara yer verdiği öğrenildi. Tuna'nın, MHK üyesi ve bölge sorumlusu olduğunu belirttiği bir kişinin kendisinden kız arkadaşının kaldığı otellere ilişkin bilgi istediğini iddia ettiği aktarıldı.