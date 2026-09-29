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MHK operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı: Hakem Ali Tuna adına yapılan imza oyunu mu? Detaylar ahaber.com.tr'de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MHK operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı: Hakem Ali Tuna adına yapılan imza oyunu mu? Detaylar ahaber.com.tr'de

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada kritik bilirkişi raporuna ahaber.com.tr ulaştı. “Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı” başlıklı belgedeki yazılar, hakem Ali Tuna’nın yazı ve imza örnekleriyle karşılaştırıldı. Raporda, iki yazı arasında “grafolojik ilişki saptanmadığı” kanaatine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, incelemeye alınan sınav belgesindeki yazılar ile hakem Ali Tuna'ya ait yazı örnekleri karşılaştırıldı.

MHK operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı: Hakem Ali Tuna adına yapılan imza oyunu mu? Detaylar ahaber.com.tr'de - 1

SINAV KAĞIDI LABORATUVARDA İNCELENDİ

Bilirkişi raporunda, inceleme konusu belgenin iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" olduğu belirtildi.

MHK operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı: Hakem Ali Tuna adına yapılan imza oyunu mu? Detaylar ahaber.com.tr'de - 2

Belge; büyüteç, UV ışık kaynağı, beyaz ışık, farklı açılardan verilen ışık kaynakları, stereo mikroskop, yüksek çözünürlüklü tarayıcı ve bilgisayar programları kullanılarak incelendi.

MHK operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı: Hakem Ali Tuna adına yapılan imza oyunu mu? Detaylar ahaber.com.tr'de - 3

Yapılan değerlendirmede yazılar; grafolojik, grafometrik ve kaligrafik yöntemlerle ele alındı.

MHK operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı: Hakem Ali Tuna adına yapılan imza oyunu mu? Detaylar ahaber.com.tr'de - 4

ALİ TUNA'NIN YAZI ÖRNEKLERİYLE KARŞILAŞTIRILDI

Bilirkişi, sınav kağıdındaki yazıları Ali Tuna'nın imza ve yazı örnekleriyle karşılaştırdı.

Karşılaştırmada yazıların tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı dereceleri incelendi.

Hazırlanan raporda, iki yazı arasında "grafolojik ilişki saptanmadığı" kanaatine varıldığı belirtildi.

MHK operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı: Hakem Ali Tuna adına yapılan imza oyunu mu? Detaylar ahaber.com.tr'de - 5

TUNA'NIN PAYLAŞIMLARI VE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Soruşturma sürecinin ardından Ali Tuna'nın sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür ettiği görüldü.

Öte yandan Tuna'nın şikayet dilekçesinde bazı iddialara yer verdiği öğrenildi. Tuna'nın, MHK üyesi ve bölge sorumlusu olduğunu belirttiği bir kişinin kendisinden kız arkadaşının kaldığı otellere ilişkin bilgi istediğini iddia ettiği aktarıldı.

MHK operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı: Hakem Ali Tuna adına yapılan imza oyunu mu? Detaylar ahaber.com.tr'de - 6

Tuna'nın söz konusu talebi yerine getirmediği ve bu nedenle maçlara atanmadığını öne sürdüğü belirtildi.

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#Mhk Soruşturması #Ferhat Gündoğdu Gözaltı
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