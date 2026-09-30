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Dilan Polat "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Dilan Polat "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Dilan Polat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat’ın buradaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Dilan Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

İFADE SIRASINDA FENALAŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat, ifade işlemleri için Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Polat, savcılıkta ifade verdiği sırada fenalaşınca bulunduğu odaya sağlık ekipleri çağrıldı.

Dilan Polat, daha önce kara para aklama suçlaması kapsamında tutuklu yargılanmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında 5 Kasım 2023'te tutuklandı. Yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan çiftten Dilan Polat 19 Ağustos 2024'te, Engin Polat ise 6 Eylül 2024'te tahliye edildi. (Foto: AA)Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında 5 Kasım 2023'te tutuklandı. Yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan çiftten Dilan Polat 19 Ağustos 2024'te, Engin Polat ise 6 Eylül 2024'te tahliye edildi. (Foto: AA)

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Son olarak Polat çifti, korumalığını yapan Can Polat'ın Alaçatı'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti.

Cinayetin zanlısı S.A.'nın, "Saldırı öncesi kaldıkları yerleri Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından tespit ettim." şeklindeki ifadesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.

Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilmişti. Polat'ın bunun üzerine yedek Instagram hesabını aktif hale getirmesinin ardından TikTok, Facebook ve YouTube gibi diğer sosyal medya hesaplarına da erişim engeli uygulanmıştı.

Ardından Engin Polat'ın yaklaşık 2 milyon takipçili sosyal medya hesabı da erişime kapatılmıştı.

Can Polat, 3 Haziran 2026’da İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. (Foto: Sosyal medya)Can Polat, 3 Haziran 2026’da İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. (Foto: Sosyal medya)

Engin Polata erişim engeli kararıEngin Polata erişim engeli kararı ENGİN POLAT'A ERİŞİM ENGELİ KARARI
Can Polat’ın kızından olay yaratan iddialarCan Polat’ın kızından olay yaratan iddialar CAN POLAT'IN KIZINDAN OLAY YARATAN İDDİALAR

#Dilan Polat
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