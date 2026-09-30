Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında 5 Kasım 2023'te tutuklandı. Yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan çiftten Dilan Polat 19 Ağustos 2024'te, Engin Polat ise 6 Eylül 2024'te tahliye edildi. (Foto: AA)

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Son olarak Polat çifti, korumalığını yapan Can Polat'ın Alaçatı'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti.

Cinayetin zanlısı S.A.'nın, "Saldırı öncesi kaldıkları yerleri Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından tespit ettim." şeklindeki ifadesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.

Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilmişti. Polat'ın bunun üzerine yedek Instagram hesabını aktif hale getirmesinin ardından TikTok, Facebook ve YouTube gibi diğer sosyal medya hesaplarına da erişim engeli uygulanmıştı.

Ardından Engin Polat'ın yaklaşık 2 milyon takipçili sosyal medya hesabı da erişime kapatılmıştı.

Can Polat, 3 Haziran 2026’da İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. (Foto: Sosyal medya)