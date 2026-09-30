Dilan Polat "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı
Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Dilan Polat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat’ın buradaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Dilan Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
İFADE SIRASINDA FENALAŞTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat, ifade işlemleri için Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Polat, savcılıkta ifade verdiği sırada fenalaşınca bulunduğu odaya sağlık ekipleri çağrıldı.
Dilan Polat, daha önce kara para aklama suçlaması kapsamında tutuklu yargılanmıştı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ
Son olarak Polat çifti, korumalığını yapan Can Polat'ın Alaçatı'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti.
Cinayetin zanlısı S.A.'nın, "Saldırı öncesi kaldıkları yerleri Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından tespit ettim." şeklindeki ifadesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.
Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilmişti. Polat'ın bunun üzerine yedek Instagram hesabını aktif hale getirmesinin ardından TikTok, Facebook ve YouTube gibi diğer sosyal medya hesaplarına da erişim engeli uygulanmıştı.
Ardından Engin Polat'ın yaklaşık 2 milyon takipçili sosyal medya hesabı da erişime kapatılmıştı.