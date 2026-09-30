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CHP'li Buca Belediyesi'ne 150 milyon liralık haciz

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'li Buca Belediyesi'ne 150 milyon liralık haciz

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi, kiralanan araç ve iş makinelerine ilişkin 2024-2025 döneminden kalan yaklaşık 150 milyon liralık borç nedeniyle haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı. Uzlaşma görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından icra memurları, avukatlar ve polis ekipleri belediye binasına girdi. 118 araca ilişkin borcun tahsili için başlatılan işlemde makam odalarındaki eşyaların da haczedilebileceği açıklandı.

CHP'li Buca Belediyesi'nde ödenmeyen kira borçları nedeniyle dikkat çeken bir icra süreci başladı. Belediyenin kiraladığı iş makineleri, çöp kamyonları, binek araçlar ve ekskavatörlerden oluşan toplam 118 araca ilişkin 2024 ve 2025 yıllarından kalan borçların yaklaşık 150 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Buca Belediyesine haciz: İcra ekipleri binada (Foto: İHA)Buca Belediyesine haciz: İcra ekipleri binada (Foto: İHA)

İzmir 5. İcra Müdürlüğü üzerinden yürütülen takip kapsamında, alacaklı şirket ile belediye arasında yapılan uzlaşma görüşmelerinden sonuç alınamayınca haciz sürecine geçildi.

POLİS EŞLİĞİNDE BELEDİYE BİNASINA GİRDİLER

Alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, polis ekipleri eşliğinde Buca Belediyesi binasına geldi. Ekipler, borcun tahsili kapsamında belediye içerisindeki eşyalara yönelik tespit ve muhafaza işlemlerini sürdürüyor.

Buca Belediyesine haciz: İcra ekipleri binada (Foto: İHA)Buca Belediyesine haciz: İcra ekipleri binada (Foto: İHA)

MAKAM ODALARINA HACİZ İDDİASI

Alacaklı şirketin avukatı Ümmü Gökçe Aydoğdu, sözleşmeler kapsamında ödenmesi gereken kira bedellerinin tahsil edilemediğini belirtti. Aydoğdu, uzlaşma görüşmelerinin de sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Aydoğdu, kamu hizmetinde fiilen kullanılan taşınır ve taşınmaz malların haczedilemeyeceğini belirterek, belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının makam odalarındaki eşyaların haczedilebileceğini söyledi.

Buca Belediyesine haciz: İcra ekipleri binada (Foto: İHA)Buca Belediyesine haciz: İcra ekipleri binada (Foto: İHA)

BUCA BELEDİYESİNDE HACİZ MESAİSİ

Belediye binasında icra ekiplerinin tespit ve muhafaza işlemleri devam ederken, yaklaşık 150 milyon liralık borç nedeniyle başlatılan haciz sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

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