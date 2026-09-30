CHP'li Buca Belediyesi'ne 150 milyon liralık haciz

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi, kiralanan araç ve iş makinelerine ilişkin 2024-2025 döneminden kalan yaklaşık 150 milyon liralık borç nedeniyle haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı. Uzlaşma görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından icra memurları, avukatlar ve polis ekipleri belediye binasına girdi. 118 araca ilişkin borcun tahsili için başlatılan işlemde makam odalarındaki eşyaların da haczedilebileceği açıklandı.