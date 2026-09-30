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Dünün 'kahraman'ları bugünün soruşturma dosyalarında! Mustafa Sandal, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur yeniden gündemde

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Dünün 'kahraman'ları bugünün soruşturma dosyalarında! Mustafa Sandal, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur yeniden gündemde

Bir dönem milyonların karşısına çıkan, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yardım kampanyalarıyla öne çıkan isimler bugün farklı soruşturma dosyalarıyla gündemde. Mustafa Sandal'ın 750 TL'lik Savunma Sanayii Katkı Payı'na verdiği tepki ve kredi kartı limitini 99 bin TL'ye düşürmesi hafızalardaki yerini korurken, eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında fon soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı ve mal varlıklarına el konuldu. Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent ise AHBAP soruşturmasında milyarlarca liralık usulsüz işlemler nedeniyle tutuklu.

Yıllarca ekranlarda, sahnelerde ve sosyal medyada milyonlara seslendiler. Devletin politikalarına tepkileriyle "belli bir kesim"den alkış topladılar, deprem döneminde yardım kampanyalarının ön saflarında yer aldılar.

Bugün ise tablo değişti: Oğuzhan Uğur, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında tutuklandı. Haluk Levent de Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın dosyasında; MASAK raporları, para transferleri, taşınmazlar, çek ve senetler ile şüpheli ifadeleri yer alıyor. Dosyada milyarlarca liralık para hareketlerine ilişkin tespit ve iddialar bulunuyor. Mustafa Sandal'ın eşi de milyarlarca liralık fon soruşturmasında yer aldı.

750 LİRAYA TEPKİ, MİLYARLIK DOSYA!

Mustafa Sandal, 2024'te limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarından yıllık 750 TL alınmasını öngören henüz yasalaşmamış düzenlemeye tepki göstererek kart limitini 99 bin TL'ye indirdiğini duyurmuştu.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

Bugün ise Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin fon soruşturmasının şüphelileri arasında. İki isim hakkında yakalama kararı çıkarılırken tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği iddiası dosyada yer aldı. Çekilen paranın ardından hesabında 249 milyon 992 bin TL para kaldığı tespit edildi.

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

DEPREMDE MİLYARLAR TOPLANDI, DOSYAYA MASAK GİRDİ

Haluk Levent cephesindeki dosyanın merkezinde ise deprem sonrası toplanan milyarlarca liralık bağış bulunuyor. Levent ifadesinde, 2023 yılında Ahbap'a yaklaşık 4,3 milyar TL bağış geldiğini, bunun yaklaşık 4 milyar TL'sinin aynı yıl harcandığını savundu. Ancak soruşturma kapsamında MASAK raporları, para transferleri, çekler, senetler ve taşınmaz hareketleri mercek altına alındı.

Levent ayrıca borsada işlem yapmayı kendi ifadesiyle bir "zaaf" olarak nitelendirdi, yüksek miktarda borçlandığını söyledi. Daha da dikkat çekeni ise Ahbap çek ve senetlerini şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını kabul etmesi oldu. Yeliz Kaya'ya aktarıldığı belirtilen 80 milyon TL için ise "Benim paramdır" savunmasını yaptı. Bu borca karşılık yaklaşık 150 milyon TL değerinde 20 taşınmazı derneğe devretmek istediğini öne sürdü.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

"70 MİLYON DOLAR VERDİM" İDDİASI

Dosyadaki en çarpıcı beyanlardan biri iş insanı Esin Önder Çağlayan'a ait. Çağlayan, Haluk Levent'e yaklaşık 70 milyon dolar borç verdiğini, karşılığında 68 taşınmaz devraldığını öne sürdü.

Çağlayan'ın dosyaya sunduğu belirtilen 17 Mayıs 2026 tarihli tutanakta ise Levent'e ait olduğu ileri sürülen, "Önder ailesine 2 milyar 100 milyon TL borcum bulunmaktadır" ifadesi yer aldı. Çağlayan ayrıca ilk etapta 8 milyon dolar, ardından 8 milyon dolar ve daha sonra yaklaşık 6 milyon dolar daha verdiğini savundu.

Mali incelemelerde Çağlayan'dan Yeliz Kaya'ya 1 milyar 26 milyon 70 bin 952 TL aktarıldığı, yalnızca Kasım 2025'te ise "borç" açıklamasıyla 208 milyon 602 bin 700 TL gönderildiği tespitlerine yer verildi. Çağlayan bu transferlerin Levent'in talimatıyla yapıldığını öne sürdü.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ESKİ ŞOFÖRÜNDEN ÇARPICI BEYAN

Haluk Levent'in yaklaşık 3,5 yıl makam şoförlüğünü yapan İlker Çetin de soruşturma kapsamında ifade verdi. Çetin, Levent'in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığı için kendi hesabının kullanıldığını ve transferleri WhatsApp üzerinden gelen talimatlarla yaptığını öne sürdü.

MASAK verilerine göre Yeliz Kaya'nın hesaplarından Çetin'in hesaplarına 10 milyon 124 bin 766 TL, Çetin'in hesaplarından Kaya'nın hesaplarına ise 210 milyon 336 bin 68 TL aktarıldığı tespit edildi. Çetin ayrıca Ankara'da yüklü miktarda nakit para taşıdığını, bu paraları Yeliz Kaya'nın hesabına yatırdığını söylediğini ve Levent'ten gelen WhatsApp yazışmalarını delil olarak sakladığını beyan etti.

Çetin'in bir diğer iddiası ise Kıbrıs'taki kumarhane işlemleriyle ilgili. Kendi hesabından Levent adına 1-2 milyon TL seviyesinde kumarhane jetonu alındığını öne sürdü.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

AHBAP'IN YARDIM PARALARI DA İNCELEMEDE

Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda Ahbap'ın 6 Haziran 2023-4 Mayıs 2025 arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar yardım aldığı, bu yardımlara ilişkin bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca soruşturmada depremzedeler için 1.300 konut yapılması konusunda dört şirketle anlaşma yapıldığı, şu ana kadar 490 konutun teslim edildiği belirtildi. Taşınmaz devirleri ve dernek çekleri de dosyanın diğer başlıkları arasında.

OĞUZHAN UĞUR'UN DOSYASINDA MİLYONLUK TRAFİK

Ahbap soruşturmasının bir diğer önemli ismi Oğuzhan Uğur. Uğur'un şirketleri Babala TV, Babalayka Film ve Osis Yapım'ın hesapları da MASAK ve bilirkişi raporlarıyla mercek altına alındı.

Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1.066 işlemde 24 milyon 55 bin 673 TL işlem hacmi oluştu. Kardeşi Tuğrul Uğur'un hesaplarında ise 9.412 işlemde 163 milyon 951 bin 450 TL işlem hacmi tespit edildi. Tuğrul Uğur'un 2.130 farklı kişiyle 6.706 işlemde 91 milyon 303 bin 864 TL transfer gerçekleştirdiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda Oğuzhan Uğur ile Ahbap arasında doğrudan para transferi bulunmadığı, ancak Yeliz Kaya'ya uzanan iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği kaydedildi. Oğuzhan Uğur'un Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş ile toplam 802 bin 350 TL doğrudan parasal ilişkisinin bulunduğu; bu isimlerin de Yeliz Kaya'ya para gönderen Mehmet Sait Köse ile mali temaslarının olduğu aktarıldı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

BABALA TV'DE 252 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Babala TV'nin hesaplarında 2.886 işlemde 252 milyon 174 bin 383 TL işlem hacmi tespit edildi. Gain Medya'dan Babala TV'ye 2023-2025 döneminde toplam 45 milyon 31 bin 20 TL aktarıldığı, bu ödemelerden birinin hemen ardından 10 milyon TL'lik Audi RS Q8 alımı yapıldığı rapora yansıdı.

Dosyada ayrıca Çekmeköy Ömerli'deki villa için şirket hesabından 25 milyon TL ödeme yapıldığı, ancak bilirkişi incelemesinde bu tutarı karşılayacak yeterli bakiye, nakit girişi veya kredi kullanımına rastlanmadığı belirtildi. Şirketlerin milyonlarca liralık ciroya rağmen bazı dönemlerde vergiye esas kar ve matrahı sıfır gösterdiği tespitleri de rapora girdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ALKIŞLARIN YERİNİ DOSYALAR ALDI

Bir tarafta milyonların önünde verilen mesajlar, yardım kampanyaları ve sahnedeki alkışlar; diğer tarafta milyarlarca liralık para hareketleri, MASAK raporları, taşınmaz devirleri, çekler, ifadeler ve tutuklama kararları var.

Bir dönem her fırsatta devleti küçük düşürmek için tetikte bekleyen "Devlet yok, AHBAP var" tayfası tarafından alkışlanan bu isimler, şimdi soruşturma dosyalarının başrolünde.

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur hakkında Ahbap soruşturması kapsamında tutuklama kararları verilirken, Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederi ise ayrı bir fon soruşturmasında yakalama kararı ve mal varlığı tedbiriyle gündeme geldi. Soruşturmaların hukuki süreçleri devam ediyor.

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#Oğuzhan Uğur #Haluk Levent #Mustafa Sandal
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