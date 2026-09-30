Dünün 'kahraman'ları bugünün soruşturma dosyalarında! Mustafa Sandal, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur yeniden gündemde
Bir dönem milyonların karşısına çıkan, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yardım kampanyalarıyla öne çıkan isimler bugün farklı soruşturma dosyalarıyla gündemde. Mustafa Sandal'ın 750 TL'lik Savunma Sanayii Katkı Payı'na verdiği tepki ve kredi kartı limitini 99 bin TL'ye düşürmesi hafızalardaki yerini korurken, eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında fon soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı ve mal varlıklarına el konuldu. Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent ise AHBAP soruşturmasında milyarlarca liralık usulsüz işlemler nedeniyle tutuklu.
Yıllarca ekranlarda, sahnelerde ve sosyal medyada milyonlara seslendiler. Devletin politikalarına tepkileriyle "belli bir kesim"den alkış topladılar, deprem döneminde yardım kampanyalarının ön saflarında yer aldılar.
Bugün ise tablo değişti: Oğuzhan Uğur, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında tutuklandı. Haluk Levent de Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın dosyasında; MASAK raporları, para transferleri, taşınmazlar, çek ve senetler ile şüpheli ifadeleri yer alıyor. Dosyada milyarlarca liralık para hareketlerine ilişkin tespit ve iddialar bulunuyor. Mustafa Sandal'ın eşi de milyarlarca liralık fon soruşturmasında yer aldı.
750 LİRAYA TEPKİ, MİLYARLIK DOSYA!
Mustafa Sandal, 2024'te limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarından yıllık 750 TL alınmasını öngören henüz yasalaşmamış düzenlemeye tepki göstererek kart limitini 99 bin TL'ye indirdiğini duyurmuştu.
Bugün ise Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin fon soruşturmasının şüphelileri arasında. İki isim hakkında yakalama kararı çıkarılırken tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği iddiası dosyada yer aldı. Çekilen paranın ardından hesabında 249 milyon 992 bin TL para kaldığı tespit edildi.
DEPREMDE MİLYARLAR TOPLANDI, DOSYAYA MASAK GİRDİ
Haluk Levent cephesindeki dosyanın merkezinde ise deprem sonrası toplanan milyarlarca liralık bağış bulunuyor. Levent ifadesinde, 2023 yılında Ahbap'a yaklaşık 4,3 milyar TL bağış geldiğini, bunun yaklaşık 4 milyar TL'sinin aynı yıl harcandığını savundu. Ancak soruşturma kapsamında MASAK raporları, para transferleri, çekler, senetler ve taşınmaz hareketleri mercek altına alındı.
Levent ayrıca borsada işlem yapmayı kendi ifadesiyle bir "zaaf" olarak nitelendirdi, yüksek miktarda borçlandığını söyledi. Daha da dikkat çekeni ise Ahbap çek ve senetlerini şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını kabul etmesi oldu. Yeliz Kaya'ya aktarıldığı belirtilen 80 milyon TL için ise "Benim paramdır" savunmasını yaptı. Bu borca karşılık yaklaşık 150 milyon TL değerinde 20 taşınmazı derneğe devretmek istediğini öne sürdü.