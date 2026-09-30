(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

"70 MİLYON DOLAR VERDİM" İDDİASI

Dosyadaki en çarpıcı beyanlardan biri iş insanı Esin Önder Çağlayan'a ait. Çağlayan, Haluk Levent'e yaklaşık 70 milyon dolar borç verdiğini, karşılığında 68 taşınmaz devraldığını öne sürdü.

Çağlayan'ın dosyaya sunduğu belirtilen 17 Mayıs 2026 tarihli tutanakta ise Levent'e ait olduğu ileri sürülen, "Önder ailesine 2 milyar 100 milyon TL borcum bulunmaktadır" ifadesi yer aldı. Çağlayan ayrıca ilk etapta 8 milyon dolar, ardından 8 milyon dolar ve daha sonra yaklaşık 6 milyon dolar daha verdiğini savundu.

Mali incelemelerde Çağlayan'dan Yeliz Kaya'ya 1 milyar 26 milyon 70 bin 952 TL aktarıldığı, yalnızca Kasım 2025'te ise "borç" açıklamasıyla 208 milyon 602 bin 700 TL gönderildiği tespitlerine yer verildi. Çağlayan bu transferlerin Levent'in talimatıyla yapıldığını öne sürdü.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ESKİ ŞOFÖRÜNDEN ÇARPICI BEYAN

Haluk Levent'in yaklaşık 3,5 yıl makam şoförlüğünü yapan İlker Çetin de soruşturma kapsamında ifade verdi. Çetin, Levent'in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığı için kendi hesabının kullanıldığını ve transferleri WhatsApp üzerinden gelen talimatlarla yaptığını öne sürdü.

MASAK verilerine göre Yeliz Kaya'nın hesaplarından Çetin'in hesaplarına 10 milyon 124 bin 766 TL, Çetin'in hesaplarından Kaya'nın hesaplarına ise 210 milyon 336 bin 68 TL aktarıldığı tespit edildi. Çetin ayrıca Ankara'da yüklü miktarda nakit para taşıdığını, bu paraları Yeliz Kaya'nın hesabına yatırdığını söylediğini ve Levent'ten gelen WhatsApp yazışmalarını delil olarak sakladığını beyan etti.

Çetin'in bir diğer iddiası ise Kıbrıs'taki kumarhane işlemleriyle ilgili. Kendi hesabından Levent adına 1-2 milyon TL seviyesinde kumarhane jetonu alındığını öne sürdü.