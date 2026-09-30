Vatandaşların ödemeleri farklı banka hesaplarına, kredi kartıyla veya elden yaptıkları, bazı kişilerin ise altınlarını teslim ettikleri öne sürüldü.

İddiaya göre müteahhit A.İ. ve beraberindeki kişiler, konut projesi vaadiyle vatandaşlardan ödeme aldı ancak bazı kişiler evlerini teslim alamadı.

Fatime Aytar, konut sahibi olma hayaliyle yaptığı ödemeler sonrası mağdur olduğunu iddia etti. (Foto: İHA)

"6 DÖNÜM TARLAM GİTTİ"

Antalya'nın Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Fatime Aytar, yaşadığı süreci anlattı.

Aytar, konut sahibi olmak için yaptığı ödemeler nedeniyle mağdur olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Çukurları açtı, inşaat yapılacakmış gibi gösterdi, teslim etmedi. Herkesi mağdur etti. Bana 6 dönüm tarlamı sattırdı. Parasını ona verdim. Pazarda kuru ekmek yedim. Şu ellerimle 70 çeyrek altınımı verdim, 6 dönüm tarlam gitti. Üç bin dolarım gitti. Bir senelik dükkan kiram gitti."

"BENİM PARAM PULUM GİTTİ"

Müteahhidin evi kısa sürede tamamlayacağını söylediğini belirten Aytar, daha sonra farklı bir yerden daire teklif edildiğini ancak bunun da gerçekleşmediğini öne sürdü.

Aytar, "Orayı bitirmedi, başka yerden vereceğim dedi. Geçen sene bir daha başladı, bir sene oldu. Bir şey yok şu an. Benim param pulum gitti" ifadelerini kullandı.

"NUMARALARIMIZI ENGELLEDİ"

2023 yılında ödeme yapmaya başladığını söyleyen Aytar, müteahhide ulaşamadığını iddia etti.

Aytar, "2023'te oldu olay. O yıldan bu yana ev de bir şey de yok ortada. Telefonlara da bakmıyor, bizi mağdur etti. Telefon numaralarımızı engelledi. Hukuki süreci başlattık, şikayetçi oldum" dedi.