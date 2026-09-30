Ev sahibi olmak istedi 7 milyon lira kaybetti: “Kuru ekmek yedim, parayı o yedi”
Antalya’da ev sahibi olmak için ödeme yaptığını belirten 58 yaşındaki Fatime Aytar, konutunu teslim alamadığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Aytar, 6 dönümlük tarlasının parasını, 70 çeyrek altınını, 3 bin dolarını ve bir yıllık kira gelirini verdiğini öne sürerek, “Yemedim, içmedim. Kuru ekmek yedim. O yedi benim parayı” dedi.
Antalya'da konut sahibi olma hayaliyle ödeme yaptığını belirten vatandaşların müteahhit hakkında suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.
İddiaya göre müteahhit A.İ. ve beraberindeki kişiler, konut projesi vaadiyle vatandaşlardan ödeme aldı ancak bazı kişiler evlerini teslim alamadı.
Vatandaşların ödemeleri farklı banka hesaplarına, kredi kartıyla veya elden yaptıkları, bazı kişilerin ise altınlarını teslim ettikleri öne sürüldü.
"6 DÖNÜM TARLAM GİTTİ"
Antalya'nın Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Fatime Aytar, yaşadığı süreci anlattı.
Aytar, konut sahibi olmak için yaptığı ödemeler nedeniyle mağdur olduğunu iddia ederek şunları söyledi:
"Çukurları açtı, inşaat yapılacakmış gibi gösterdi, teslim etmedi. Herkesi mağdur etti. Bana 6 dönüm tarlamı sattırdı. Parasını ona verdim. Pazarda kuru ekmek yedim. Şu ellerimle 70 çeyrek altınımı verdim, 6 dönüm tarlam gitti. Üç bin dolarım gitti. Bir senelik dükkan kiram gitti."
"BENİM PARAM PULUM GİTTİ"
Müteahhidin evi kısa sürede tamamlayacağını söylediğini belirten Aytar, daha sonra farklı bir yerden daire teklif edildiğini ancak bunun da gerçekleşmediğini öne sürdü.
Aytar, "Orayı bitirmedi, başka yerden vereceğim dedi. Geçen sene bir daha başladı, bir sene oldu. Bir şey yok şu an. Benim param pulum gitti" ifadelerini kullandı.
"NUMARALARIMIZI ENGELLEDİ"
2023 yılında ödeme yapmaya başladığını söyleyen Aytar, müteahhide ulaşamadığını iddia etti.
Aytar, "2023'te oldu olay. O yıldan bu yana ev de bir şey de yok ortada. Telefonlara da bakmıyor, bizi mağdur etti. Telefon numaralarımızı engelledi. Hukuki süreci başlattık, şikayetçi oldum" dedi.
KAYBININ 7 MİLYON LİRAYA ULAŞTIĞINI SÖYLEDİ
Sattığı 6 dönümlük tarlanın bugünkü değerinin 6 milyon lira olduğunu savunan Aytar, kaybının yaklaşık 7 milyon liraya ulaştığını ifade etti.
Aytar, bir yıllık kira gelirini de verdiğini, teslim ettiği altınların bir bölümünü ise babasından borç aldığını söyledi.
"YEMEDİM, İÇMEDİM, PARAYI O YEDİ"
Aytar, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:
"Ben kuru ekmek yedim, kendime kıyafet bile alamadım. Bir ayakkabıyı pazarda da düğünde de giyerim. Ben yemedim, içmedim. Benim parayı o yedi. Ben bundan şikayetçiyim, gereken yapılsın. Benim canım yandı, yiyecek ekmeğim yok."
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Vatandaşlar, avukatları aracılığıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Avukat Doğanay Akbaş, "Savcılığa ayrı ayrı dilekçelerle suç duyurusunda bulunduk. Şu an soruşturmalar devam ediyor. Talebimiz, hesap hareketlerinin incelenmesi ve MASAK raporlarının alınmasıyla soruşturmaların kapsamlı şekilde yürütülmesi" dedi.