Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu! Haklarında yakalama kararı çıkarıldı

Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konulurken, her iki isim hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.