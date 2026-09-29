Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konuldu! Haklarında yakalama kararı çıkarıldı
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Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konulurken, her iki isim hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Türkiye gündemini yakından ilgilendiren fon soruşturmasında yargı süreci devam ediyor. Soruşturma kapsamında alınan son kararla, dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un üzerlerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
İKİ İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Soruşturmayı yürüten adli makamların aldığı kararlarla süreç yeni bir boyut kazandı. Mal varlıklarına yönelik tedbir kararının ardından Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama emri çıkarıldı.