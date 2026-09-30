Süresiz nafakada yeni dönem: AYM'nin iptal kararı Resmi Gazete'de
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Süresiz nafakada yeni dönem başlıyor. Anayasa Mahkemesi'nin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
AYM'nin boşanma sonrası süresiz yoksulluk nafakası talebine imkân tanıyan hükmün iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz haftalarda Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'nda "Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerine yer vermişti.