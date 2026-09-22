Son seçim anketi açıklandı! AK Parti, Yeni Parti, MHP ve CHP’nin oy oranları belli oldu
GENAR Araştırma’nın Eylül 2026 Türkiye Raporu açıklandı. “Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre partilerin oy dağılımı belli oldu. Araştırmada AK Parti’nin oy oranı yüzde 36,1, Yeni Parti’nin yüzde 21,6, DEM Parti’nin yüzde 9,4, MHP’nin yüzde 8 ve CHP’nin yüzde 6,6 olarak ölçüldü.
GENAR Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Eylül 2026 araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Araştırmada katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. GENAR Başkanı İhsan Aktaş tarafından paylaşılan sonuçlara göre partilerin oy oranları açıklandı.
PARTİLERİN OY ORANLARI
GENAR'ın Eylül 2026 araştırmasında açıklanan oy oranları şöyle:
- AK Parti: Yüzde 36,1
- Yeni Parti: Yüzde 21,6
- DEM Parti: Yüzde 9,4
- MHP: Yüzde 8
- İYİ Parti: Yüzde 7,7
- CHP: Yüzde 6,6
- Anahtar Parti: Yüzde 3
- Zafer Partisi: Yüzde 2,8
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
- TİP: Yüzde 0,9
- Saadet Partisi: Yüzde 0,5
- Diğer: Yüzde 0,9
ANKET SONUÇLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
GENAR Başkanı İhsan Aktaş, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde AK Parti'nin son dönemde yüzde 35-36 bandında seyrettiğini ifade etti.
Aktaş, MHP'nin araştırmalarda yüzde 8 seviyesinde göründüğünü belirterek, sandık sonuçları ile anket sonuçları arasında farklılıklar yaşanabildiğine dikkat çekti.
Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranına ilişkin değerlendirmede bulunan Aktaş, liderlik etkisi, muhalefet partilerinin aday durumu ve olası ittifak süreçlerinin seçim tablosunda etkili olabileceğini belirtti.