Son seçim anketi açıklandı! AK Parti, Yeni Parti, MHP ve CHP’nin oy oranları belli oldu

GENAR Araştırma’nın Eylül 2026 Türkiye Raporu açıklandı. “Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre partilerin oy dağılımı belli oldu. Araştırmada AK Parti’nin oy oranı yüzde 36,1, Yeni Parti’nin yüzde 21,6, DEM Parti’nin yüzde 9,4, MHP’nin yüzde 8 ve CHP’nin yüzde 6,6 olarak ölçüldü.