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Siyasette dikkat çeken hareketlilik! 3 partiden AK Parti’ye 9 belediye başkanı katılıyor: İşte rozet takacak isimler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Siyasette dikkat çeken hareketlilik! 3 partiden AK Parti’ye 9 belediye başkanı katılıyor: İşte rozet takacak isimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunacak. Toplantıda CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den toplam 9 belediye başkanının AK Parti'ye katılması bekleniyor. İşte o isimler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunacak. Toplantıda partiye yeni katılımların da gerçekleşmesi bekleniyor. Farklı siyasi partilerden 9 belediye başkanının bugün AK Parti saflarına katılacağı öğrenildi.

9 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILIYOR

Program kapsamında CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den toplam 9 belediye başkanının AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Sırasıyla: İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Balıkesir Marmara Adası Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan. (ahaber.com.tr)Sırasıyla: İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Balıkesir Marmara Adası Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan. (ahaber.com.tr)

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇECEK İSİMLER

  • İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız

  • Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay

  • Balıkesir Marmara Adası Belediye Başkanı Aydın Dinçer

  • Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk

  • Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu. (ahaber.com.tr)Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu. (ahaber.com.tr)

YENİDEN REFAH'TAN 3 KATILIM

  • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar

  • Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca

  • Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu

Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu (X)Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu (X)

İYİ PARTİ'DEN DE KATILIM VAR

  • Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu
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