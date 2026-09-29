Siyasette dikkat çeken hareketlilik! 3 partiden AK Parti’ye 9 belediye başkanı katılıyor: İşte rozet takacak isimler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunacak. Toplantıda CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den toplam 9 belediye başkanının AK Parti'ye katılması bekleniyor. İşte o isimler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunacak. Toplantıda partiye yeni katılımların da gerçekleşmesi bekleniyor. Farklı siyasi partilerden 9 belediye başkanının bugün AK Parti saflarına katılacağı öğrenildi.
9 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILIYOR
Program kapsamında CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den toplam 9 belediye başkanının AK Parti'ye katılması bekleniyor.
CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇECEK İSİMLER
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İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız
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Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay
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Balıkesir Marmara Adası Belediye Başkanı Aydın Dinçer
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Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk
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Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan
YENİDEN REFAH'TAN 3 KATILIM
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar
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Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca
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Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu