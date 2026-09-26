CHP'de bir ayrılık daha! Meclis üyesi Amine Cansu Çelik, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti
Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan derin kriz istifayla patlak verdi. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve meclis üyeliği görevlerinde bulunan Amine Cansu Çelik, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Yayınladığı zehir zemberek açıklamayla CHP içerisindeki liyakatsizliği, yetki gasplarını, sistematik dışlanmayı ve gözaltında bulunduğu sırada kendisine ve eşine yönelik yapılan istifa baskılarını tek tek deşifre eden Çelik, parti yönetiminin iç yüzünü gözler önüne serdi.
Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi öncesinde tutuklanan ve hakkında ev hapsi kararı verilerek tahliye edilen Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
"LİYAKATSİZLİK VE SİSTEMATİK DIŞLANMAYA ŞAHİT OLDUM"
2024 yerel seçimlerinde millete ve Üsküdar'a hizmet etmek amacıyla görevi kabul ettiğini belirten Amine Cansu Çelik, "Görev sürem boyunca liyakat konusunda ciddi tereddütler yaşamama neden olan görevlendirmelere ve kurumsal yetki ve sorumlulukların dışında şekillendiğini düşündüğüm yönetim süreçlerine şahit oldum. Belediye Başkan Yardımcısı olarak yetki ve çalışma alanımın dönem dönem sınırlandırılması, görevimi sağlıklı biçimde yerine getirmemi güçleştiren uygulamalar ve maruz kaldığımı düşündüğüm sistematik dışlanma, zaman içerisinde benim açımdan kabul edilemez bir duruma ulaştı." ifadelerini kullandı. Siyasi geçmişinin ve duruşunun istismar edildiğini vurgulayan Çelik, "Siyasi geçmişimin, duruşumun ve toplumdaki karşılığımın, şahsıma gerçek bir yönetim alanı açılmaksızın kamuoyuna yönelik bir görüntünün parçası hâline getirildiğini ve zaman zaman suistimal edildiğini gördüm." sözleriyle parti içi vitrin siyasetini eleştirdi.
"CHP VE YENİ PARTİ İLÇE VE İL ÖRGÜTÜNDEN HEM ŞAHSIMA HEM DE EŞİME BASKI YAPILDI"
Hukuki süreçte maruz kaldığı baskı ve vefasızlığı açıkça ortaya koyan Amine Cansu Çelik, "Gözaltında bulunduğum süre içerisinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, belediye meclis üyeliğinden istifa etmem yönünde CHP ve Yeni Parti ilçe ve il örgütünden hem şahsıma hem de eşime baskı yapıldığına üzülerek şahit oldum. İçinde bulunduğum şartlara ve ailemin yaşadığı ağır sürece rağmen böyle bir talep ve baskıyla karşı karşıya bırakılmam yerine öncelikle siyasi öngörü ve süreç yönetiminin başarısızlıklarından sorumlu olan kişilerin göz ardı edilmesi yaşadığım hayal kırıklığını daha da derinleştirmiştir." ifadelerine yer verdi.
"ÜSKÜDAR DIŞINDAN GELEN KADROLAR KURUMU ELE GEÇİRDİ"
Belediyenin liyakatsiz ve ithal kadrolara teslim edildiğini belirten Çelik, "Üsküdar'a hizmet edebilmek düşüncesiyle içerisinde yer aldığım bu yönetim yapısında, zaman içerisinde Üsküdar dışından gelen kadrolar belediyenin kurumsal işleyişinde etkin hale gelmiştir. Dönem dönem uyarılarda bulunduğum ve itiraz ettiğim benim iradem ve sorumluluğum dışında gerçekleşen birtakım yönetim, iş ve ilişkilerin sonuçları şahsıma ve aileme kadar ulaştı. Bu süreçte özgürlüğümden mahrum kaldım ve her şeyden önemlisi, dört yaşındaki evladımdan ayrı düştüm." değerlendirmesinde bulundu.
Siyasetin kişisel hesaplar için değil millete hizmet amacıyla yapılması gerektiğini vurgulayan Amine Cansu Çelik, "Siyaseti; kurumsal iradenin dışında, kişisel hesapların veya makam mücadelelerinin değil, millete hizmet etmenin vasıtası olarak gördüm. Bugün de aynı anlayışı muhafaza ediyorum. Bu sebeplerle, siyasi ve vicdani sorumluluğumun gereği olarak Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum." sözleriyle istifasını noktaladı.