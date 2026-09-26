CHP Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik'in açıklaması (Foto: Ahaber.com.tr)

"LİYAKATSİZLİK VE SİSTEMATİK DIŞLANMAYA ŞAHİT OLDUM"

2024 yerel seçimlerinde millete ve Üsküdar'a hizmet etmek amacıyla görevi kabul ettiğini belirten Amine Cansu Çelik, "Görev sürem boyunca liyakat konusunda ciddi tereddütler yaşamama neden olan görevlendirmelere ve kurumsal yetki ve sorumlulukların dışında şekillendiğini düşündüğüm yönetim süreçlerine şahit oldum. Belediye Başkan Yardımcısı olarak yetki ve çalışma alanımın dönem dönem sınırlandırılması, görevimi sağlıklı biçimde yerine getirmemi güçleştiren uygulamalar ve maruz kaldığımı düşündüğüm sistematik dışlanma, zaman içerisinde benim açımdan kabul edilemez bir duruma ulaştı." ifadelerini kullandı. Siyasi geçmişinin ve duruşunun istismar edildiğini vurgulayan Çelik, "Siyasi geçmişimin, duruşumun ve toplumdaki karşılığımın, şahsıma gerçek bir yönetim alanı açılmaksızın kamuoyuna yönelik bir görüntünün parçası hâline getirildiğini ve zaman zaman suistimal edildiğini gördüm." sözleriyle parti içi vitrin siyasetini eleştirdi.



"CHP VE YENİ PARTİ İLÇE VE İL ÖRGÜTÜNDEN HEM ŞAHSIMA HEM DE EŞİME BASKI YAPILDI"

Hukuki süreçte maruz kaldığı baskı ve vefasızlığı açıkça ortaya koyan Amine Cansu Çelik, "Gözaltında bulunduğum süre içerisinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, belediye meclis üyeliğinden istifa etmem yönünde CHP ve Yeni Parti ilçe ve il örgütünden hem şahsıma hem de eşime baskı yapıldığına üzülerek şahit oldum. İçinde bulunduğum şartlara ve ailemin yaşadığı ağır sürece rağmen böyle bir talep ve baskıyla karşı karşıya bırakılmam yerine öncelikle siyasi öngörü ve süreç yönetiminin başarısızlıklarından sorumlu olan kişilerin göz ardı edilmesi yaşadığım hayal kırıklığını daha da derinleştirmiştir." ifadelerine yer verdi.