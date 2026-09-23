Mansur Yavaş CHP'den istifa etti! Kulisler hareketlendi: AK Parti'ye geçecek mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ederek siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı. Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik yaşanırken, Yavaş'ın bundan sonraki siyasi yol haritası gündeme geldi. Gazeteciler Ekrem Kızıltaş ve Sinan Burhan, A Haber ekranlarında istifanın perde arkasını ve Yavaş'ın önündeki siyasi seçenekleri değerlendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklaması Türk siyasetinde kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. CHP Genel Merkezi ile uzun süredir fikir ayrılıkları yaşayan ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaptığı ziyaret sonrası parti içinde açık hedef haline gelen Mansur Yavaş'ın yol ayrımı kararı, A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Gazeteciler Ekrem Kızıltaş ve Sinan Burhan istifanın perde arkasını değerlendirirken, CHP Genel Merkezi'ndeki sıcak gelişmeler anbean aktarıldı. MANSUR YAVAŞ İSTİFA ETTİ! AK PARTİ'YE GEÇER Mİ? CHP GENEL MERKEZİ'NDE KRİTİK GÖRÜŞME VE İSTİFANIN PERDE ARKASI Mansur Yavaş'ın istifa kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yükseldi. Genel merkezdeki son durumu aktaran A Haber muhabiri İlter, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin 10'uncu katında hareketlilik yaşanıyor. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına çıktı. Gerçekleştirilen kritik görüşmenin ardından kurumsal kimlik adına Mansur Yavaş'ın istifasına dair ilk resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Yavaş'ın açıklamasında işaret ettiği rahatsızlık, Müslim Sarı'nın bugün denetim ve soruşturma süreçlerine ilişkin sarf ettiği sert sözlerden kaynaklandı ve bu açıklama bardağı taşıran son damla oldu" sözleriyle genel merkez koridorlarındaki gerilimi aktardı.

Mansur Yavaş, Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. KIZILTAŞ: "MANSUR YAVAŞ TAM OLARAK HİÇBİR ZAMAN CHP'Lİ OLMADI" İstifa sürecini değerlendiren gazeteci Ekrem Kızıltaş, Mansur Yavaş'ın siyasi geçmişine ve partiyle olan uyumsuzluğuna dikkat çekerek, "Mansur Yavaş köken itibariyle milliyetçi olduğunu söyleyen, geçmişte MHP'nin CHP'ye fazla yaklaştığından şikayet ederek partisinden istifa etmiş bir isimdir. Dolayısıyla Yavaş, aslında tam olarak hiçbir zaman CHP'ye ait olmadı. 2019'dan bu yana Ankara'ya yeterli hizmeti üretmemesine rağmen 2024 seçimlerini yüksek bir oyla kazandı ancak hemen ardından cumhurbaşkanlığı anketlerinde öne çıkmasıyla birlikte konser tartışmaları ve teftişlerle hedefe oturtuldu" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılan ziyaretin CHP içinde bardağı taşırdığını belirten Kızıltaş, "Yavaş'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetine CHP'nin kuruluş yıldönümünde icabet etmesi parti içinde büyük tartışma yarattı. Ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 'benim haberim vardı' çıkışı CHP kazanlarını iyice kaynattı. Gelinen noktada Mansur Yavaş yapması gerekeni yaptı ve bağımsızlığını ilan etti" şeklinde konuştu.

(foto:ahaber.com.tr) BURHAN: "ÇATI ADAYLIK MODELİ ÇÖKTÜ" Ankara kulislerine hakimiyetiyle bilinen gazeteci Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın istifasını yaklaşık 20 gün önceden öngördüğünü belirterek süreci hazırlayan dinamikleri anlattı. Burhan, "Mansur Bey, mutlak butlan kararı öncesinde 3 belediye başkanı ile birlikte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Yavaş, Kılıçdaroğlu'na bu kararı kabul edip CHP'nin başına dönmesi durumunda partinin bölüneceğini ve cumhurbaşkanlığı seçim fırsatının kaçacağını söylemişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık denkleminde kalması, Mansur Bey'in Yeni Parti, CHP ve milliyetçi oyları bir araya getirmeyi hedefleyen 'çatı adaylık' kurgusunu temelden bozdu" ifadelerini kullandı. Yavaş'ın yaptırdığı anketlerde CHP'de kalmanın kendisine bir oy katkısı sağlamadığını gördüğünü vurgulayan Sinan Burhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile yapılan görüşmenin ardından Mansur Bey'in cumhurbaşkanlığı hevesinin ve çatı adaylık arayışının zayıfladığını gördük. CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümüne katılmayıp diğer etkinliklerde boy göstermesi bu kopuşu zaten ilan etmişti" dedi.