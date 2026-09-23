Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den neden istifa etti? Krizin perde arkası A Haber'de! Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Yavaş'ın istifa kararında 19 Mart'la başlayan süreç ve CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğu belirtilirken, CHP kaynakları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararı "kendi tercihi, istifa tek taraflı" olarak değerlendirdiğini aktardı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararını uzun süre düşündüğünü ve vicdanıyla tarttığını belirterek, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti.
Yavaş, 19 Mart'ta başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve siyasi tartışmalarla devam eden sürecin Türkiye'de siyaseti üzüntüyle takip edilen bir noktaya getirdiğini söyledi.
Söz konusu süreç boyunca düşüncelerini, itirazlarını ve önerdiği yolu açıkça ifade ettiğini belirten Yavaş, "Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.
"CHP'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRECEK HİÇBİR DAVRANIŞIN İÇİNDE OLMADIM"
Partililik anlayışının taşıdığı siyasi kimliğin hakkını vermek, kendisine güvenen insanların başını öne eğdirmemek ve temsil ettiği siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak olduğunu belirten Yavaş, bugüne kadar CHP'yi küçük düşürecek veya partiye oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak herhangi bir davranışın içinde olmadığını söyledi.
Yavaş, Ankara'da belediyeciliğin ayrım yapmadan, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesi, halkın parasının yine halk için kullanılması konusunda çalıştıklarını belirterek, Ankara'da kendilerine verilen desteğin ve Türkiye genelindeki kamuoyu araştırmalarının farklı siyasi görüşlerden vatandaşların desteğini gösterdiğini ifade etti.
"SİYASETİN TAVANINDA BİRLİK SAĞLANAMADIĞINDA..."
Kendisini hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmediğini belirten Yavaş, belediye başkanlığı görevinin kendisine önemli bir gerçek öğrettiğini ifade etti.
Yavaş, "Siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında, millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir" dedi.
Ankara'da farklı siyasi görüşlerden milyonlarca insanın aynı irade etrafında buluştuğunu belirten Yavaş, vatandaşların siyasi kimliğine göre ayrım yapmadıklarını ve herkesin eşit olduğunu vurguladı.
Türkiye'de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa bunun muhalefetin birbirini tüketmesinden değil, ortak ilkelerde yan yana gelmesinden geçtiğini belirten Yavaş, aylardır devam eden tartışmaların ve özellikle mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin CHP'de derin bir ayrışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.
Yavaş, böyle bir ayrışmanın yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'deki demokratik siyaset umuduna da zarar verebileceğini daha önce defalarca ifade ettiğini söyledi.
"CHP ÜYELİĞİMDEN AYRILIYORUM"
Daha önce parti içinde kendisiyle veya izlediği tutumla ilgili bir rahatsızlık bulunması halinde gereğini yapacağını söylediğini hatırlatan Yavaş, son açıklamalar nedeniyle CHP üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.
Yavaş, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" dedi.
Üç dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiği, mücadele ettiği ve seçim çalışmalarında yanında olan partililere teşekkür eden Yavaş, dün birlikte yürüdüğü arkadaşlarını bugün siyasi tercihleri nedeniyle yok saymayacağını belirtti.
"SEÇMENİN İRADESİNE SADAKAT, SİYASETİN NAMUSUDUR"
Açıklamasında seçmen iradesine de vurgu yapan Yavaş, vatandaşların siyasete ve siyasetçiye güveninin büyük zarar gördüğünü belirterek bunun sorumluluğunun seçmende değil, siyasetçilerde aranması gerektiğini söyledi.
İnsanların sandığa giderken yalnızca bir isme değil, aynı zamanda siyasi bir iradeye oy verdiğini belirten Yavaş, seçmenin iradesinin yok sayılmasını ve oylarla elde edilen makamların seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşınmasını doğru bulmadığını ifade etti.
Yavaş açıklamasını, "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" sözleriyle tamamladı.
BARDAĞI TAŞIRAN AÇIKLAMALAR VE DİSİPLİN SİNYALİ
Gelişmeleri CHP Genel Merkezi önünden canlı yayında bildiren A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, istifanın aslında beklenen bir gelişme olduğunu, yani "malumun ilamı" niteliği taşıdığını belirtti. Sürecin fitilinin 9 Eylül'de Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmesiyle ateşlendiğini kaydeden Yeşiltaş, genel merkezden gelen tepkilerin ardından bugün yapılan basın toplantısının ipleri tamamen kopardığını söyledi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın gazetecilerle buluştuğu toplantıda Mansur Yavaş'a yönelik çok sert mesajlar verildiğini belirten Yeşiltaş, Sarı'nın, "Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir, hepimizin üstündedir. Hiç kimse CHP'den üstün değildir, hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin" şeklinde konuştuğunu aktardı.
Önümüzdeki günlerde Bolu Abant'ta düzenlenecek parti kampı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yapacağı toplantı sürecine de değinen Yeşiltaş; CHP Sözcüsü Sarı'nın, Yavaş'ın toplantıya katılmaması durumunda ne olacağı yönündeki soruya, "Belediye başkanları toplantısından sonra çıkacak duruma göre değerlendiririz" yanıtını vererek disiplin sürecinin işletilebileceği mesajını doğrudan ilettiğini ifade etti.
"KENDİ GENEL BAŞKANI DIŞINDA BİRİNE BİLGİ VEREMEZ" KRİZİ
Külliye görüşmesine dair parti içi iletişim krizinin de genel merkezde büyük rahatsızlık yarattığını belirten Yeşiltaş, Yavaş'ın Külliye'ye gitmeden önce durumu Kemal Kılıçdaroğlu'na dolaylı olarak Bülent Kuşoğlu aracılığıyla ilettiğini, ayrıca Özgür Özel'e de bilgi verdiğini söyledi. Bu durumun parti yönetimi kanadında tepkiyle karşılandığını vurgulayan Yeşiltaş, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın, "Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez" ifadeleriyle Yavaş'ı açıkça eleştirdiğini aktardı.
Tüm bu sert açıklamaların hemen akabinde Mansur Yavaş'ın istifa kararını duyurduğunu belirten A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Yavaş'ın şu an itibarıyla başka bir partiye (İYİ Parti iddiaları da dahil olmak üzere) geçmediğini, yoluna resmen bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
KILIÇDAROĞLU İLE KRİTİK GÖRÜŞME
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, CHP Genel Merkezi'nin 10. katında hareketlilik sürerken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına çıkarak görüştü. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Sarı'nın, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Mansur Yavaş'ın istifasına dair kurumsal bir açıklama yapması bekleniyor.
"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"
Mansur Yavaş'ın istifa metnindeki ifadelerin parti içinde büyük rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Gün içinde yapılan bazı açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek CHP ile yollarını ayırdığını duyuran Yavaş'ın bu kararının, parti cephesinde bardağı taşıran son damla olduğu değerlendiriliyor.
Yavaş'ın istifası sonrası CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın "Kendinizi CHP'den üstün görmeyin demek hadsizlik mi?" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA
CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek partinin resmi tutumunu ve Yavaş'ın istifasına ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM: KENDİ TERCİHİ
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ın istifasına "kendi tercihi, istifa tek taraflı"" dediği öğrenildi.
CHP SÖZCÜSÜ SARI NE DEMİŞTİ?
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, 9 Eylül'de CHP'nin törenine katılmaması ve bu kararını da YENİ Parti lideri Özgür Özel'e bildirmesini eleştirip tepki göstermişti. Sarı, "CHP'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, önündedir. Hiç kimse CHP'den üstün değil. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında, 'Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim' diyemez" demişti.