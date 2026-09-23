Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararını uzun süre düşündüğünü ve vicdanıyla tarttığını belirterek, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti.

Yavaş, 19 Mart'ta başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve siyasi tartışmalarla devam eden sürecin Türkiye'de siyaseti üzüntüyle takip edilen bir noktaya getirdiğini söyledi.

Söz konusu süreç boyunca düşüncelerini, itirazlarını ve önerdiği yolu açıkça ifade ettiğini belirten Yavaş, "Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRECEK HİÇBİR DAVRANIŞIN İÇİNDE OLMADIM"

Partililik anlayışının taşıdığı siyasi kimliğin hakkını vermek, kendisine güvenen insanların başını öne eğdirmemek ve temsil ettiği siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak olduğunu belirten Yavaş, bugüne kadar CHP'yi küçük düşürecek veya partiye oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak herhangi bir davranışın içinde olmadığını söyledi.