Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, sosyal medya hesabından yaptığıaçıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Kasap açıklamasında, "Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum." ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş ile çıktıkları yolda kendisine güvenen ve destek veren hemşehrilerine verdiği sözlerin arkasında olduğunu belirten Kasap, "Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap (X)

"ÖNCELİK BEYPAZARI VE BEYPAZARILI HEMŞEHRİLERİME HİZMET"



Kasap, açıklamasında önceliğinin Beypazarı ve Beypazarlı hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, "Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Beypazarı ve Beypazarlı hemşehrilerime hizmet etmektir." ifadelerine yer verdi.

CHP çatısı altında birlikte yol yürüdüğü ve seçim sürecinde mücadele verdiği yol arkadaşlarına da teşekkür eden Kasap, "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte yol yürüdüğüm, seçim sürecinde mücadele verdiğim; çalışmalarımızda yanımda olan, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kasap, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Her birinin emeğini ve desteğini daima saygı ve minnetle hatırlayacağım. Bundan sonraki süreçte de tek gayem; Beypazarı'mıza ve Beypazarlı hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmektir."