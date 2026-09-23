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Yavaş'ın ardından CHP’de peş peşe istifalar: Üst üste ayrılık kararları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yavaş'ın ardından CHP’de peş peşe istifalar: Üst üste ayrılık kararları

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından partide peş peşe ayrılıklar yaşandı. Yavaş'ın kararının ardından Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı ve Ayaş ilçe belediye başkanları da CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.

Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de üst üste istifa depremleri yaşanıyor. Yavaş sonrası Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş ilçe belediye başkanları da partiden istifa ettiğini duyurdu.

Mansur Yavaş (AA)Mansur Yavaş (AA)

ÖZER KASAP: SİYASİ YOLUMA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, sosyal medya hesabından yaptığıaçıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Kasap açıklamasında, "Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum." ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş ile çıktıkları yolda kendisine güvenen ve destek veren hemşehrilerine verdiği sözlerin arkasında olduğunu belirten Kasap, "Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap (X) Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap (X)

"ÖNCELİK BEYPAZARI VE BEYPAZARILI HEMŞEHRİLERİME HİZMET"

Kasap, açıklamasında önceliğinin Beypazarı ve Beypazarlı hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, "Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Beypazarı ve Beypazarlı hemşehrilerime hizmet etmektir." ifadelerine yer verdi.

CHP çatısı altında birlikte yol yürüdüğü ve seçim sürecinde mücadele verdiği yol arkadaşlarına da teşekkür eden Kasap, "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte yol yürüdüğüm, seçim sürecinde mücadele verdiğim; çalışmalarımızda yanımda olan, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kasap, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Her birinin emeğini ve desteğini daima saygı ve minnetle hatırlayacağım. Bundan sonraki süreçte de tek gayem; Beypazarı'mıza ve Beypazarlı hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmektir."

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç (AA)Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç (AA)

BİR AYRILIK DA KALECİK'TE

Öte yandan Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç'un da Mansur Yavaş'ın istifasının ardından CHP'den ayrıldığı bildirildi.

Karakoç'un açıklaması ise şöyle "Değerli Hemşehrilerim, Siyaset, insanlara ve değerlere olan bağlılığın sınandığı uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta zaman zaman önemli kararlar almak, inandığınız doğruların arkasında durmak gerekir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Kalecik'te hiçbir hemşehrimizi siyasi görüşü nedeniyle ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeyi kendimize görev bildik. Çünkü bize verilen oyları yalnızca bir siyasi destek değil, Kalecik adına verilmiş bir emanet olarak gördük. İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım. Bugüne kadar aynı çatı altında birlikte yol yürüdüğümüz, bu mücadeleye emek veren ve yanımızda olan tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte yaşadığımız güzel günlerin, verilen emeğin ve kurulan gönül bağlarının benim için her zaman ayrı bir yeri olacaktır. Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız yolun temelinde de aynı anlayış vardı: İnsanları siyasi kimlikleriyle değil, insan oldukları için kucaklamak; ayrıştırmadan, adaletle ve halkın emanetine sahip çıkarak hizmet etmek. Bugün de kendisiyle çıktığımız bu yolda, Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim. Makamlar değişebilir, siyasi şartlar değişebilir. Ancak bizim Kalecik'e olan sorumluluğumuz değişmeyecek. Bundan sonra da dün olduğu gibi; oy verenin de vermeyenin de, her görüşten hemşehrimizin Belediye Başkanı olarak çalışmaya devam edeceğim. Çünkü bizim için asıl mesele bir siyasi kimlik değil, Kalecik'e duyduğumuz sevda ve hemşehrilerimizin bize emanetidir."

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay (X)Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay (X)

GÜDÜL "AYRILIK" DEDİ

CHP'li Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay sosyal medya hesabınan yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği, yıllardır büyük bir onur ve sorumlulukla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi; bugün gelinen mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle sonlandırma kararı almış bulunuyorum. Bu kararım; Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine ya da Cumhuriyet değerlerimize yönelik değildir. Bilakis, bu değerlere olan bağlılığımın ve siyasi duruşuma ilişkin sorumluluğumun bir gereğidir. Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim. Güdül Belediye Başkanı olarak görevimi; hemşehrilerimize hizmet etme sorumluluğuyla, ilçemize ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılıkla sürdüreceğim. Bizim için esas olan makamlar değil, halkımıza hizmet etmektir. Saygı ve sevgilerimle..."

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya (X)Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya (X)

POLATLI DA "BAĞIMSIZ" DEVAM EDECEK

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da yaptığı açıklamada ayrılığı resmen duyurdu.

İşte Yıldızkaya'nın sözleri:

"Kıymetli Hemşehrilerim, Sizlerin desteği ve dualarıyla; Ankaramıza ve Polatlımıza birlikte hizmet etmekten ve yol yürümekten her zaman mutluluk duyduğum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın da açıklamasında açıkça dile getirdiği hususlar ve işaret ettiği sebepler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu (X)Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu (X)

AYAŞ DA CHP'DEN KOPTU

CHP'li Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da istifa kervanına katılan isimlerden oldu. Demircioğlu ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte o açıklama:

Sevgili Hemşehrilerim,

Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum. Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Ayaş ve Ayaşlı hemşehrilerime hizmet etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte yol yürüdüğüm, seçim sürecinde mücadele verdiğim; çalışmalarımızda yanımda olan, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her birinin emeğini ve desteğini daima saygı ve minnetle hatırlayacağım. Bundan sonraki süreçte de tek gayem; Ayaşlı hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmektir.

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