İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın başından bu yana sivil toplum kuruluşları olarak Türkiye genelinde pek çok faaliyet yürüttüklerini söyledi.

BİLAL ERDOĞAN'DAN BOYKOT ÇAĞRISI

Erdoğan, boykotun Filistin'i destekleme konusunda en önemli kozlardan biri olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Onlarca, yüzlerce markayla kafa karışıklığından ziyade boykot yapılması gereken en önemli markalar üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini savunuyorum. Eğer bunu başarabilirsek o zaman dünyadaki Filistin dostu hareketin daha da güçlendiğini ve cesaretlendiğini göreceğiz. İsrail sevenlerin, soykırım destekçilerinin kendileriyle soykırım ve İsrail arasına mesafe koymak zorunda olacaklarını göreceğiz. Tabii ki unutturulmaya çalışılacak, hassasiyetleriniz aşındırılmaya çalışılacak. Arkadaşlar, Filistin ve Kudüs özgür olana kadar hassasiyetimizin azalmaması, bu bilincimizin zayıflaması için bu etkinliklerimizde de belli bir devamlılığı yaşatmak zorundayız."

Bilal Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasının konuşulacağı dönemde İsrail'in bunu engellemek için de kentin yüzde 70'ini işgal ettiğine dikkati çekerek, "Şu anda bırakın Gazze'yi, Batı Şeria'da İsrailli işgalciler, onlara 'sivil' deniyor. Onlar sivil değil onlar hırsız, talancı ve işgalci. İsrailli talancılar, işgalciler bir Filistinli ailenin evini yakıyorlar, evini terk etmesini sağlıyorlar. İsrail hükümetinin bununla ilgili söyleyecek hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla dünyaya Orta Doğu'nun tek demokrasisi olarak pazarlanan rejimin bir soykırımcı, hırsız, talan rejimi olduğunu bütün dünya izliyor." diye konuştu.