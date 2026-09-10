Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

MANSUR YAVAŞ: SAYIN CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik.

Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.

Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.

YAVAŞ'TAN "SİYASET SEÇENEKLERİ" İDDİALARINA NET YANIT

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme ve ardından kamuoyunda ortaya atılan "parti değiştireceği" yönündeki senaryolara sosyal medya hesabından yaptığı kapsamlı açıklamayla yanıt verdi. Görüşmenin tek gündeminin Başkent olduğunu belirten Yavaş, randevu öncesinde YENİ Parti lideri Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiğini duyurdu.

"GÖRÜŞMENİN TEK GÜNDEMİ ANKARA'YDI"

Başkan Erdoğan ile görüşme sürecini ve masadaki başlıkları detaylarıyla anlatan Mansur Yavaş, Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında Cumhurbaşkanı ile karşılaştığını ve görüşme talebini bizzat ilettiğini ifade etti. Talebe olumlu yanıt verilmesinin ardından bir araya geldiklerini belirten Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede; Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık. Görüşmemizin gündeminde Ankara vardı. Ankara'nın yatırımları vardı. Ankara'nın geleceği vardı."

"BUGÜN DE GÖRÜŞÜRÜM, YARIN DA GÖRÜŞÜRÜM"

Yavaş, "Ankara'nın bir sorununu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm." ifadelerini kullandı.

'PARTİ DEĞİŞTİRME' SENARYOLARINA SERT TEPKİ

Ziyaretin ardından siyasi dedikodu ve spekülasyon üretenlere de kapıyı kapatan ABB Başkanı, parti değiştireceği iddialarını kesin bir dille yalanladı:

"Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim: Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz."

"ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NUN BİLGİSİ VARDI"

Görüşmenin CHP yönetiminden habersiz yapıldığı iddialarını da çürüten Mansur Yavaş, kurumsal nezakete ve parti içi iletişime vurgu yaptı:

"Ayrıca bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı. Dolayısıyla Ankara için gerçekleştirilmiş, amacı ve içeriği son derece açık olan bir görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum."

Görev alanının siyasi tartışmalar değil Başkent'e hizmet olduğunu vurgulayan Yavaş, Ankara'nın 6 milyon hemşehrisine hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

CHP KULİSLERİNDE 'KÜLLİYE' ŞAŞKINLIĞI

CHP Genel Merkezi'ndeki sıcak havayı aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz şu anda. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen bir program vardı, resepsiyon vardı. Kemal Kılıçdaroğlu burada partililerle bir araya geldi. Herkes 'Mansur Yavaş acaba gelecek mi, gelmeyecek mi?' sorusunun yanıtını arıyordu aslında ama Mansur Yavaş zaten buraya gelmeyeceğinin mesajını bir şekilde partililere iletmişti. Giden bir davet vardı, o davet geri çevrildi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.