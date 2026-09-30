İmamoğlu'nun atadığı Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, mahkeme huzurunda verdiği ifadede Murat Ongun tarafından yapılan yetki gaspını, kurulan yapıyı, yaşanan yolsuzlukları ve gizli toplantıları anlattı.

Abbas, 19 Mart operasyonundan önce 9 Mart'ta Kültür AŞ'de kapalı bir toplantı gerçekleştirildiğini ve bu toplantıda olası bir operasyonda verilecek ifadeler ile kime hangi avukatın atanacağının konuşulduğunu beyan etti.

19 MART OPERASYONUNDAN ÖNCE KAPALI TOPLANTI

Murat Abbas'ın ifadesine göre, 19 Mart operasyonundan önce 9 Mart'ta Kültür AŞ'de kapalı bir toplantı yapıldı. Toplantıya bir avukat başkanlık etti.

Abbas, söz konusu toplantıda olası bir operasyonda verilecek ifadelerin ve kime hangi avukatın atanacağının konuşulduğunu anlattı.

Toplantıda kendilerine, Murat Ongun ve Ertan Yıldız'ı Başkan Danışmanı, Fatih Keleş'i ise İBB Spor Başkanı olarak bildiklerini söylemeleri gerektiğinin dayatıldığını ifade eden Abbas, operasyon olduğu sırada ilk ifadesine de bu toplantıda kendisine atanan avukatın girdiğini beyan etti.

KÜLTÜR AŞ'DE YETKİ GASPI İDDİASI Abbas, Kültür AŞ Genel Müdürü olmasına rağmen ihale ve satın almaların Murat Ongun tarafından organize edildiğini söyledi.

Kültür AŞ Genel Müdürü olarak görev yapmasına rağmen ihale ve satın alma süreçlerinde yetkinin kendisinde olmadığını, bu süreçlerin Murat Ongun tarafından organize edildiğini ifade eden Abbas, böylece Murat Ongun tarafından yetki gaspı yapıldığını mahkeme huzurunda anlattı.

DİJİTAL DENEYİM MÜZESİ'NDE 38 MİLYON TL AÇIK

Murat Abbas, Dijital Deneyim Müzesi'nde 38 milyon TL açık olduğunu da ifadesinde anlattı.

Söz konusu yolsuzluğun düzeltilmesi için Murat Ongun ile görüştüğünü belirten Abbas, Ongun'un kendisine "alt taşeronlarla çözeceğini" söylediğini beyan etti.

Abbas ayrıca Sayıştay denetimi sırasında Murat Ongun'un Sayıştay denetimini ayarlamaya çalışmak için girişimlerde bulunduğunu ancak başaramadığını ifade etti.

DİJİTAL MÜZEDE MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI

Abbas'ın ifadesinde Dijital Deneyim Müzesi'ni yapan şirketten alındığı belirtilen milyonluk ödemeler de yer aldı.

Abbas, Dijital Deneyim Müzesi'ni yapan şirketten 10 milyon TL rüşvet alındığını ifade etti.

Bunun yanı sıra Zeytinburnu CHP Belediye Başkan Adayı'nı desteklemek için 2 milyon TL ve yemek desteği adı altında 1 milyon 250 bin TL rüşvet alındığını da beyan etti.

43 MİLYON TL'LİK RAKAM GAYRİRESMİ ŞEKİLDE BÜTÇEYE EKLENDİ

Murat Abbas, Dijital Deneyim Müzesi'nde yaşanan yolsuzluklar sonucunda ödenen 43 milyon TL'lik rakamın gayriresmi şekilde Kültür AŞ bütçesine eklendiğini anlattı.