Sermaye piyasalarına yönelik soruşturmada yeni gelişme! Odine hisseleri üzerinden 15 milyarlık vurgun: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Sermaye piyasalarını sarsan dev soruşturmada çok sıcak bir gelişme yaşandı. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile yakın arkadaşlığı bulunan Cengiz Avcı'nın, Odine hisseleri üzerinden 15 milyar liralık kazanç elde ettiği ve bu paranın 12 milyar lirasını nakde çevirmesinin ardından yurt dışına kaçtığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı firari Avcı hakkında yakalama kararı çıkarırken, tüm banka hesapları ve mal varlığı değerlerine el koyma tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği belirlenen yüksek hacimli manipülatif işlemlerde adı geçen Cengiz Avcı'nın Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) paylarında yaptığı işlemlerle mercek altına alındı.



15 MİLYAR TL'LİK KAZANCIN ARDINDAN YURT DIŞINA KAÇTI

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarında hakkında çok sayıda alım-satım bildirimi yer alan Avcı'nın, son bir yıllık süreçte yalnızca ODINE hisseleri üzerinden yaklaşık 15 milyar TL gibi devasa bir kazanç sağladığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu haksız kazancın yaklaşık 12 milyar TL'lik bölümünün aynı dönem içerisinde organize bir şekilde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı ve yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile yakın arkadaşlık ilişkisi bulunduğu saptanan Cengiz Avcı'nın, milyarlarca liralık şüpheli para hareketlerinin hemen ardından Türkiye'yi terk ettiği ve halen firari olarak yurt dışında bulunduğu ortaya çıktı.

AVCI HAKKINDA YAKALAMA KARARI VE TÜM MAL VARLIĞINA EL KOYMA TEDBİRİ UYGULANDI

Milyarlarca liralık piyasa vurgununun ardından adli makamlar jet hızıyla harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı sermaye piyasası soruşturması çerçevesinde Cengiz Avcı hakkında resmi yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, firari Avcı'nın tüm mal varlığı hakkında tedbir kararı vererek; banka hesapları, taşınır ve taşınmazları ile tespit edilen diğer tüm mal varlığı değerlerine el koyma tedbiri uyguladı.