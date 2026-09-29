Sermaye Piyasası Kurulunun 131 yatırım fonunu tasfiye kararı almasıyla başlayan ve 455 bin 758 kişiyi etkileyen fon krizinde çözüm için gözler yapılacak kritik toplantıya çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bugün ekonomi kurmayları ile bir araya geleceklerini açıklamıştı.

Başkan Erdoğan, Kabine'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu (Foto: AA)

Zirvede; sermaye piyasası kuralları ve hukuk devleti sınırları çerçevesinde atılacak adımlar, mağdur olan vatandaşlara yönelik devreye alınacak tedbirler, adli ve idari soruşturmanın gidişatı ile benzer tabloların yeniden yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar tüm yönleriyle masaya yatırılıyor.

Toplantıya katıldığı öne sürülen isimler ve kurumlar:

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

- Borsa İstanbul



"TÜRKİYE FİNANSAL SİSTEMİ ÇOK GÜÇLÜ"

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda sürece ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali yapısına güven tazeleyerek, "Türkiye finansal sistemi çok güçlü" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, yaşanan sorunun yalnızca belirli bir kesimle sınırlı olduğuna ve finansal sistemin bütününe sıçrayan herhangi bir riskin söz konusu olmadığına dikkat çekerek, Türk sermaye piyasasının bu yükü rahatlıkla kaldırabilecek güç ve kapasitede olduğunun altını çizdi.



"MİLLETİN HAKKINA EL UZATAN KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Süreç üzerinden panik ortamı oluşturmaya çalışanlara da sert uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, bu durumun Türkiye ekonomisine zarar verdiğini ve yatırımcıları haksız yere tedirgin ettiğini dile getirdi. Kapatılan fonlarda tasfiye işlemlerinin titizlikle devam ettiğini ve hisse senetleri üzerinden haksız kazanç sağlayanların yargı önünde hesap vereceğini hatırlatan Erdoğan, milletin malına el uzatan herkesin karşısında devleti bulacağını söyledi: "Hak yiyenleri asla savunmayız." ifadelerini kullandı.