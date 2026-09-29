Gelişmelere ilişkin ilk mesajları veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti ve devlet organlarının eksiksiz çalıştığına işaret ederek, "AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişeli olmasına gerek yok. Varsa bir sorun çözer, işimize bakarız." ifadelerini kullandı. Eleştiride bulunan çevrelere sert tepki gösteren Erdoğan, "Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki Hadi oradan!" sözleriyle seslendi.

FON SORUŞTURMASINDA KRİTİK "DENETİM" MESAJI

Fon soruşturmasında denetim mekanizmasının en üst düzeyde işletildiğini duyuran Başkan Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz." dedi. Tasfiyesine karar verilen fonların koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik." açıklamasında bulundu. Dava arkadaşlarına ve teşkilatına da net uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin; aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun soluklansın." mesajını verdi. Erdoğan ayrıca, "İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz." diyerek sürecin hassasiyetle yönetildiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'DE KRİZİ ÇÖZEBİLECEK BÜYÜK BİR BİRİKİM VE DENEYİM VAR"

Başkan Erdoğan'ın toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında devam eden temasları, DDK'nın görevlendirilmesini ve oluşturulan tam yetkili kurulu değerlendirmesi istenen Ekonomist Levent Aydın, 2000'li yıllardan bu yana hükümetin ekonomi yönetimi anlayışını anımsatarak serbest piyasalarda 2015 ABD ve 2019 İngiltere örneklerinde olduğu gibi aksaklıkların görülebileceğini belirtti.

Ekonomist Levent Aydın, "Önemli olan krizlerin çıkması değil, çünkü ekonomi varsa dalgalanmalar ve krizler her zaman olabilir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanının da vurguladığı gibi krizi çözme mekanizmasıdır; adil, hızlı ve doğruca çözebilmektir. Türkiye son 25 yıldır bunu yapıyor ve bu konuda büyük bir birikim ile deneyim var." ifadelerini kullandı.