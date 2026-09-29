Fon soruşturmasında yeni aşama: 6 aylık ödeme planı devrede! A Haber’de dikkat çeken analiz: “Türkiye'de krizi çözebilecek birikim ve deneyim var”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yanlış yapanlara karşı “sıfır tolerans” mesajı verdi. Fon soruşturmasına ilişkin de konuşan Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçten temizlenerek çıkacağını belirtti. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Ekonomist Levent Aydın ise Türkiye’nin benzer krizlerdeki tecrübesine dikkat çekerek 10 günlük mutabakat ve 6 aylık aşamalı ödeme planının nasıl işleyeceğini anlatarak, “Bankalar tasfiye edilen fonları nakde dönüştürecek. Böylelikle tasfiye edilen fonlarla, 6 aylık süre zarfında aşamalı ödemeler yapılabilir” dedi.
Fon soruşturmasında tasfiyesine karar verilen fonların yatırımcılara aktarılmasına ilişkin takvim netleşmeye başladı. A Haber'de konuşan Ekonomist Levent Aydın, 10 günlük mutabakatın ardından bankaların fonları nakde çevireceğini ve hak sahiplerine 6 aylık süre içinde aşamalı ödeme yapılabileceğini açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN: "VARSA BİR SORUN ÇÖZER, İŞİMİZE BAKARIZ"
Gelişmelere ilişkin ilk mesajları veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti ve devlet organlarının eksiksiz çalıştığına işaret ederek, "AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişeli olmasına gerek yok. Varsa bir sorun çözer, işimize bakarız." ifadelerini kullandı. Eleştiride bulunan çevrelere sert tepki gösteren Erdoğan, "Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki Hadi oradan!" sözleriyle seslendi.
FON SORUŞTURMASINDA KRİTİK "DENETİM" MESAJI
Fon soruşturmasında denetim mekanizmasının en üst düzeyde işletildiğini duyuran Başkan Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz." dedi. Tasfiyesine karar verilen fonların koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik." açıklamasında bulundu. Dava arkadaşlarına ve teşkilatına da net uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin; aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun soluklansın." mesajını verdi. Erdoğan ayrıca, "İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz." diyerek sürecin hassasiyetle yönetildiğini kaydetti.
"TÜRKİYE'DE KRİZİ ÇÖZEBİLECEK BÜYÜK BİR BİRİKİM VE DENEYİM VAR"
Başkan Erdoğan'ın toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında devam eden temasları, DDK'nın görevlendirilmesini ve oluşturulan tam yetkili kurulu değerlendirmesi istenen Ekonomist Levent Aydın, 2000'li yıllardan bu yana hükümetin ekonomi yönetimi anlayışını anımsatarak serbest piyasalarda 2015 ABD ve 2019 İngiltere örneklerinde olduğu gibi aksaklıkların görülebileceğini belirtti.
Ekonomist Levent Aydın, "Önemli olan krizlerin çıkması değil, çünkü ekonomi varsa dalgalanmalar ve krizler her zaman olabilir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanının da vurguladığı gibi krizi çözme mekanizmasıdır; adil, hızlı ve doğruca çözebilmektir. Türkiye son 25 yıldır bunu yapıyor ve bu konuda büyük bir birikim ile deneyim var." ifadelerini kullandı.
DEVLET DENETLEME KURULU'NUN DEVREDE
Krizin piyasa etkilerine değinen Levent Aydın, "Hisse senetlerinin biraz taban yapması dışında ekonominin geneline yayılmasa da finans krizleri 1929 ve 2008'de olduğu gibi virüs gibidir; vücuda girdiğinde önce kuluçka yapar, sonra ortaya çıkar. Sayın Cumhurbaşkanının koordinasyonu Cevdet Bey'e bırakması, en üst denetim organı olan Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesi ve SPK'nın peş peşe kararlar alması çok isabetli adımlardır." sözlerini kaydetti. Aydın, "Geçmişte krizler çözülemez hale gelip ülke krizine dönüşürdü. Son 25 yıldır hükümetin en başarılı tarafı bunları önceden görüp çözebilmesidir. Burada temel menfaat milletin menfaatidir, hakkın kaybolmamasıdır. Bankaların tasfiye sürecinde izleyeceği yolların yatırımcı menfaatine yönlenmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
10 GÜNLÜK MUTABAKAT VE 6 AYLIK AŞAMALI ÖDEME PLANI
Netleşen yol haritası doğrultusunda mağduriyetlerin giderilmesine yönelik takvimin nasıl işleyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Ekonomist Levent Aydın, hukuki ve denetim süreçlerinin zaman alacağını ancak SPK tarafındaki finansal adımların belirli bir takvime oturduğunu söyledi.
Ekonomist Levent Aydın, "SPK 17 Eylül'de tasfiye kararı aldı. 28 Eylül'deki karar da çok önemliydi. 17 Eylül'deki işlemler tasfiyeye tabi tutulurken, 16 Eylül'de alınıp TEFAS'a iletilen bazı emirler borç kaydedilerek ödemede öncelik olarak değerlendirildi." ifadelerini kullandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki takvime değinen Levent Aydın, "MKK'daki 2 günlük katılım payı netleşme süreci bitti, şimdi fonlar üzerindeki borç ve alacakların mutabakatı yapılacak. Yatırımcılar ve portföy yönetim şirketleri arasındaki bu mutabakatla birlikte 1 veya 2 Ekim itibarıyla 10 günlük süreç tamamlanmış olacak." sözleriyle aktardı.
"FONLAR NAKDE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"
Ödemelerin ve tasfiyenin aşamalarını anlatan Ekonomist Levent Aydın, "Bankalar tasfiye edilen fonları nakde dönüştürecek. Burada piyasa derinliğine ve hisse satış hızına bakılacak; fiyatların düşüp yatırımcının mağdur olmasına izin verilmeyecek. Tasfiye edilen fonlar nakde dönüştükçe, 6 aylık süre zarfında aşamalı ödemeler yapılabilir. SPK'nın belirlediği katılım oranlarına göre ödemeler yatırımcıya aktarılacak ve 2 Ekim'den sonra limitler ile öncelikler tamamen netleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.