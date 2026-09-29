Meteoroloji’den 14 il için kritik uyarı! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Salı için yurdun birçok bölgesine sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak’ta yağışın yer yer çok kuvvetli olması beklenirken Marmara ve Ege’de 40-70 kilometreyi bulan rüzgar etkili olacak.
Haftalardır süren ılık ve sakin hava yerini tam anlamıyla sonbaharın sert yüzüne bırakıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası yurdu etkisi altına alıyor. Üstelik düşen sıcaklıklara yalnızca yağmur değil; şimşek aktivitesi, su baskınları ve saatte 70 kilometreyi bulan sert fırtına da eşlik edecek.
14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteorolojinin 29 Eylül Salı günü için yayımladığı uyarı haritasında 14 il sarı kodla gösterildi. Uyarı verilen iller şöyle:
- Artvin
- Bartın
- Bolu
- Bursa
- Düzce
- İstanbul
- Karabük
- Kastamonu
- Kocaeli
- Rize
- Sakarya
- Sinop
- Yalova
- Zonguldak
Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde yağışın yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile Rize, Artvin ve Hatay çevrelerinde de yerel kuvvetli yağış görülebilecek.
İSTANBUL'DA KRİTİK SAATLER: MEGAKENTE YAĞMUR VE POYRAZ ALARMI
Milyonların gözü kulağı megakentin hava durumunda. Meteorolojinin sarı kodla uyardığı İstanbul'da hem sıcaklık keskin biçimde düşüyor hem de hava şartları zorlaşıyor. Kent genelinde gündüz en yüksek sıcaklıkların 20-21 derece seviyelerine kadar inmesi, gece ise 14-16 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor.