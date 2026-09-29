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Meteoroloji’den 14 il için kritik uyarı! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji’den 14 il için kritik uyarı! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Salı için yurdun birçok bölgesine sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak’ta yağışın yer yer çok kuvvetli olması beklenirken Marmara ve Ege’de 40-70 kilometreyi bulan rüzgar etkili olacak.

Haftalardır süren ılık ve sakin hava yerini tam anlamıyla sonbaharın sert yüzüne bırakıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası yurdu etkisi altına alıyor. Üstelik düşen sıcaklıklara yalnızca yağmur değil; şimşek aktivitesi, su baskınları ve saatte 70 kilometreyi bulan sert fırtına da eşlik edecek.

(MGM)(MGM)

14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteorolojinin 29 Eylül Salı günü için yayımladığı uyarı haritasında 14 il sarı kodla gösterildi. Uyarı verilen iller şöyle:

  • Artvin
  • Bartın
  • Bolu
  • Bursa
  • Düzce
  • İstanbul
  • Karabük
  • Kastamonu
  • Kocaeli
  • Rize
  • Sakarya
  • Sinop
  • Yalova
  • Zonguldak

Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde yağışın yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile Rize, Artvin ve Hatay çevrelerinde de yerel kuvvetli yağış görülebilecek.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

İSTANBUL'DA KRİTİK SAATLER: MEGAKENTE YAĞMUR VE POYRAZ ALARMI

Milyonların gözü kulağı megakentin hava durumunda. Meteorolojinin sarı kodla uyardığı İstanbul'da hem sıcaklık keskin biçimde düşüyor hem de hava şartları zorlaşıyor. Kent genelinde gündüz en yüksek sıcaklıkların 20-21 derece seviyelerine kadar inmesi, gece ise 14-16 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor.

(X)(X)

İSTANBUL İÇİN AYRI UYARI GELDİ

İstanbul'da beklenen hava koşulları için İstanbul Valiliği de resmi sosyal medya hesabından uyarı yayımladı. Valiliğin paylaşımında, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışların 29 Eylül Salı gecesine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Valilik, yağışlı sistemin çarşamba günü de İstanbul üzerindeki etkisini sürdüreceğini, perşembe ve cuma günlerinde ise hafifleyerek kenti terk etmesinin beklendiğini açıkladı. Böylece İstanbul'da yağışlı havanın yalnızca salı günüyle sınırlı kalmayacağı, çarşamba günü de etkisini göstereceği bildirildi.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

Megakentte beklenen riskler ise şöyle özetleniyor:

  • Kuzey ve Doğu İlçelerine Dikkat: Yağışların özellikle kentin kuzey sahil şeridi ile Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
  • Saatte 70 Kilometreyi Bulan Poyraz: Yağışa kuzey yönlerden esecek çok kuvvetli rüzgar (50-70 km/saat) eşlik edecek. Fırtına düzeyine yaklaşan bu rüzgar nedeniyle Boğaz hattı ve deniz ulaşımında sefer iptalleri yaşanabilir.Ulaşımda Aksamalar ve Su Birikintileri: Anlık bastıracak sağanak geçişlerinin ana arterlerde göllenmelere ve sabah-akşam iş çıkışı trafiğinde ciddi yoğunluklara yol açabileceği belirtiliyor. Yetkililer, sürücülerin hızlarını düşürmelerini ve ani frenlerden kaçınmalarını öneriyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

Sadece gökyüzünden inen yağmur değil, esecek rüzgar da günlük hayatı zorlayacak. Meteorolojik tahminlere göre rüzgar Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın kuvvetli esecek. Bu bölgelerde rüzgar hızının saatte 40-70 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve günlük yaşamı etkileyebilecek çeşitli olumsuzluklar yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

(A Haber)(A Haber)

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklarda da düşüş yaşanacak. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağını bildiriyor. İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken doğu bölgelerinde değerlerin mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

Böylece özellikle Marmara ve batı kesimlerde sonbahar havası daha belirgin hissedilecek.

(MGM)(MGM)

HAFTALIK SEYİR: YAĞIŞ NE ZAMAN DURACAK?

Meteorolojinin paylaştığı çok günlük tahmin haritalarına bakıldığında yağışlı sistem adım adım doğuya kayıyor.

Gün ve Tarih
Beklenen Hava Olayı
Sıcaklık ve Şartlar
Salı (29 Eylül)
Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli sağanak; fırtına etkili
Yurt genelinde sert soğuma başlıyor
Çarşamba (30 Eylül)
Yağışlar İç Anadolu, Orta-Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya yayılıyor
Serin hava etkisini koruyor, rüzgar sürüyor
Perşembe (1 Ekim)
Batıda yağışlar zayıflarken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak sürüyor
İç kesimlerde gece sıcaklıkları tek hanelere iniyor
Cuma (2 Ekim)
Yağış alanı daralıyor; Orta ve Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de yerel yağış var
Batı bölgelerde bulutlar dağılmaya başlıyor
Hafta Sonu
Yağışlı kütleler sınır dışına çıkıyor; yurt genelinde parçalı bulutlu ve sakin hava
Gündüzleri güneşle hafif ılıma, geceleri belirgin serinlik

Meteoroloji’den 14 il için kritik uyarı! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor - 1

29 EYLÜL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava durumu
Bursa 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Çanakkale 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji’den 14 il için kritik uyarı! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor - 2

EGE

İl Sıcaklık Hava durumu
Afyonkarahisar 21°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İzmir 26°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Manisa 26°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Uşak 22°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Meteoroloji’den 14 il için kritik uyarı! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor - 3

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Adana 31°C Parçalı bulutlu
Antalya 28°C Parçalı ve az bulutlu
Hatay 30°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 25°C Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den 14 il için kritik uyarı! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor - 4

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Ankara 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 22°C Parçalı ve az bulutlu
Konya 23°C Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir 21°C Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den 14 il için kritik uyarı! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor - 5

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Bolu 21°C Parçalı ve az bulutlu
Düzce 22°C Parçalı ve az bulutlu
Sinop 24°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 22°C Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den 14 il için kritik uyarı! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor - 6

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Amasya 21°C Parçalı bulutlu
Rize 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 14 il için kritik uyarı! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor - 7

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Erzurum 26°C Parçalı bulutlu
Kars 25°C Parçalı bulutlu
Malatya 28°C Parçalı bulutlu
Van 24°C Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den 14 il için kritik uyarı! Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor - 8

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Diyarbakır 33°C Parçalı ve az bulutlu
Mardin 30°C Parçalı ve az bulutlu
Siirt 32°C Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa 32°C Parçalı ve az bulutlu

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