Valilik, yağışlı sistemin çarşamba günü de İstanbul üzerindeki etkisini sürdüreceğini, perşembe ve cuma günlerinde ise hafifleyerek kenti terk etmesinin beklendiğini açıkladı. Böylece İstanbul'da yağışlı havanın yalnızca salı günüyle sınırlı kalmayacağı, çarşamba günü de etkisini göstereceği bildirildi.

İstanbul'da beklenen hava koşulları için İstanbul Valiliği de resmi sosyal medya hesabından uyarı yayımladı. Valiliğin paylaşımında, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışların 29 Eylül Salı gecesine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Anlık bastıracak sağanak geçişlerinin ana arterlerde göllenmelere ve sabah-akşam iş çıkışı trafiğinde ciddi yoğunluklara yol açabileceği belirtiliyor. Yetkililer, sürücülerin hızlarını düşürmelerini ve ani frenlerden kaçınmalarını öneriyor.

Yağışa kuzey yönlerden esecek çok kuvvetli rüzgar (50-70 km/saat) eşlik edecek. Fırtına düzeyine yaklaşan bu rüzgar nedeniyle Boğaz hattı ve deniz ulaşımında sefer iptalleri yaşanabilir.

Yağışların özellikle kentin kuzey sahil şeridi ile Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Megakentte beklenen riskler ise şöyle özetleniyor:

(A Haber Foto Arşivi)

RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

Sadece gökyüzünden inen yağmur değil, esecek rüzgar da günlük hayatı zorlayacak. Meteorolojik tahminlere göre rüzgar Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın kuvvetli esecek. Bu bölgelerde rüzgar hızının saatte 40-70 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve günlük yaşamı etkileyebilecek çeşitli olumsuzluklar yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli olması isteniyor.