Kurtlar Vadisi-FETÖ iddialarında 9 yıl önceki iddianame yeniden gündemde! Dizi senaryosu detayı
Kurtlar Vadisi dizisi ile FETÖ arasında bağlantı bulunduğuna yönelik iddialar yeniden tartışılırken, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 11 Nisan 2017 tarihli iddianame yeniden gündeme geldi. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı, mevcut Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşının medya yapılanması üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi.
Kurtlar Vadisi dizisi ile FETÖ arasında ilişki bulunduğuna yönelik iddiaların hukuki boyutu tartışılırken, örgütün medya yapılanmasına ilişkin geçmişte hazırlanan kapsamlı soruşturma dosyalarından biri yeniden mercek altına alındı.
FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Savcı Can Tuncay'ın 11 Nisan 2017 tarihinde hazırladığı iddianamede, FETÖ'nün medya yapılanmasına ve bu yapı içerisindeki talimat mekanizmasına ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler bulunuyor.
MEDYA YAPILANMASINDAKİ TALİMAT ZİNCİRİ DOSYADA
İddianamede yer alan tespitlere göre örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüte bağlı medya yapılanmasının faaliyetleri üzerinde doğrudan etkili olduğu öne sürüldü. Dosyada, televizyon yayınları ve dizi senaryolarından çeşitli organizasyonlara, hatta hediye tercihlerine kadar uzanan farklı alanlarda örgüt elebaşının görüş ve talimatlarının dikkate alındığına ilişkin bulgulara yer verildi.