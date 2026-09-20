Örgüte bağlı gazete ve televizyonların yayın politikalarına ilişkin ayrıntılar dosyaya yansıdı. (ahaber.com.tr)

İşte iddianamenin detayları:

"Terör örgütü lideri Gülen, gazete ve televizyon yayınlarının politikasından, ziyarete gelen iş adamlarına verilecek hediyeye, ölen iş adamına taziye mesajı yayınlamadan, Afrika'da seçilen ve göreve gelen devlet başkanına gönderilecek kutlama mesajına, bankanın kurtarılması için örgüte yapılacak çağrıya, işledikleri suçtan tutuklanan polislere cesaret vermeden, ülkenin siyasi tercihlerine, seçimde oyların hangi partiye hangi şartlarda verileceğinden, televizyon film senaryosuna kadar örgütün her alanına hakimdir ve fiilen yönetmektedir.

Örgüt ondan emir almadan hareket etmemektedir. Sağlık problemlerine ve yaşı ilerlemiş olmasına rağmen, kendisine bağlı gazetelerin yayın politikasından, TV'de yayınlanan bir dizinin senaryosuna, ziyaret edilecek bir iş adamına verilecek hediyeden, Afrika'daki bir devlet görevlisine gönderilecek kutlama mesajına kadar kendisinden talimat alınan bir lider konumundadır. Çeşitli internet sitelerinde yer alan ses kayıtlarından da bu durum açıkça anlaşılmaktadır."