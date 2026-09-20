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Kurtlar Vadisi-FETÖ iddialarında 9 yıl önceki iddianame yeniden gündemde! Dizi senaryosu detayı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kurtlar Vadisi-FETÖ iddialarında 9 yıl önceki iddianame yeniden gündemde! Dizi senaryosu detayı

Kurtlar Vadisi dizisi ile FETÖ arasında bağlantı bulunduğuna yönelik iddialar yeniden tartışılırken, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 11 Nisan 2017 tarihli iddianame yeniden gündeme geldi. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı, mevcut Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşının medya yapılanması üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi.

Kurtlar Vadisi dizisi ile FETÖ arasında ilişki bulunduğuna yönelik iddiaların hukuki boyutu tartışılırken, örgütün medya yapılanmasına ilişkin geçmişte hazırlanan kapsamlı soruşturma dosyalarından biri yeniden mercek altına alındı.

Kurtlar Vadisi ile FETÖ arasında ilişki bulunduğuna yönelik iddialar yeniden gündeme geldi. (ahaber.com.tr)Kurtlar Vadisi ile FETÖ arasında ilişki bulunduğuna yönelik iddialar yeniden gündeme geldi. (ahaber.com.tr)

FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Savcı Can Tuncay'ın 11 Nisan 2017 tarihinde hazırladığı iddianamede, FETÖ'nün medya yapılanmasına ve bu yapı içerisindeki talimat mekanizmasına ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler bulunuyor.

Tartışmaların ardından gözler 2017 yılında hazırlanan FETÖ iddianamesine çevrildi. (ahaber.com.tr)Tartışmaların ardından gözler 2017 yılında hazırlanan FETÖ iddianamesine çevrildi. (ahaber.com.tr)

MEDYA YAPILANMASINDAKİ TALİMAT ZİNCİRİ DOSYADA

İddianamede yer alan tespitlere göre örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüte bağlı medya yapılanmasının faaliyetleri üzerinde doğrudan etkili olduğu öne sürüldü. Dosyada, televizyon yayınları ve dizi senaryolarından çeşitli organizasyonlara, hatta hediye tercihlerine kadar uzanan farklı alanlarda örgüt elebaşının görüş ve talimatlarının dikkate alındığına ilişkin bulgulara yer verildi.

Dosyada FETÖ'nün medya yapılanmasındaki talimat zincirine ilişkin tespitlere yer verildi. (ahaber.com.tr)Dosyada FETÖ'nün medya yapılanmasındaki talimat zincirine ilişkin tespitlere yer verildi. (ahaber.com.tr)

Bu kapsamda medya yapılanması içerisindeki kararların yalnızca yayın kuruluşlarının kendi yönetim mekanizmalarıyla alınmadığı, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde oluşturulan bir talimat zincirinin etkili olduğu iddia edildi.

"HER ŞEY NETLEŞİYOR MU?"

Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ kaleme aldığı köşe yazısında "Bugünün Adalet Bakan Yardımcısı olan Can Tuncay, bakın o iddianamede nelere değinmiş. Ne dersiniz? Durum giderek daha "kuşkulu" bir hale mi geliyor, yoksa her şey biraz daha mı netleşiyor?" diyerek iddianamenin detaylarını paylaştı.

Örgüte bağlı gazete ve televizyonların yayın politikalarına ilişkin ayrıntılar dosyaya yansıdı. (ahaber.com.tr)Örgüte bağlı gazete ve televizyonların yayın politikalarına ilişkin ayrıntılar dosyaya yansıdı. (ahaber.com.tr)

İşte iddianamenin detayları:

"Terör örgütü lideri Gülen, gazete ve televizyon yayınlarının politikasından, ziyarete gelen iş adamlarına verilecek hediyeye, ölen iş adamına taziye mesajı yayınlamadan, Afrika'da seçilen ve göreve gelen devlet başkanına gönderilecek kutlama mesajına, bankanın kurtarılması için örgüte yapılacak çağrıya, işledikleri suçtan tutuklanan polislere cesaret vermeden, ülkenin siyasi tercihlerine, seçimde oyların hangi partiye hangi şartlarda verileceğinden, televizyon film senaryosuna kadar örgütün her alanına hakimdir ve fiilen yönetmektedir.

Örgüt ondan emir almadan hareket etmemektedir. Sağlık problemlerine ve yaşı ilerlemiş olmasına rağmen, kendisine bağlı gazetelerin yayın politikasından, TV'de yayınlanan bir dizinin senaryosuna, ziyaret edilecek bir iş adamına verilecek hediyeden, Afrika'daki bir devlet görevlisine gönderilecek kutlama mesajına kadar kendisinden talimat alınan bir lider konumundadır. Çeşitli internet sitelerinde yer alan ses kayıtlarından da bu durum açıkça anlaşılmaktadır."

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