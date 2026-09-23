BAYRAM ÖZBEK TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaryosunda dahli olduğu tespit edilen FETÖ hükümlüsü Bayram Özbek hakkında işlem yapıldı.

Özbek, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMADA PEŞ PEŞE TUTUKLAMALAR

Kozinoğlu'nun ölümünün yeniden soruşturulması kapsamında daha önce de çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.