Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi detayı! Bayram Özbek tutuklandı
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma kapsamında, ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinin senaryosunda dahli olduğu tespit edilen FETÖ hükümlüsü Bayram Özbek, “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “Kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından tutuklandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma, "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçları kapsamında yürütülüyor.
BAYRAM ÖZBEK TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaryosunda dahli olduğu tespit edilen FETÖ hükümlüsü Bayram Özbek hakkında işlem yapıldı.
Özbek, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SORUŞTURMADA PEŞ PEŞE TUTUKLAMALAR
Kozinoğlu'nun ölümünün yeniden soruşturulması kapsamında daha önce de çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.