Uzun yıllar Devlet Tiyatrosunda oyunculuk ve yönetmenlik yapan Olcay, Kurtlar Vadisi'ne Osman Sınav'ın teklifiyle dahil olduğunu belirtti. Daha önce Deli Yürek'te rol aldığını hatırlatan oyuncu, başlangıçta Ekmek Teknesi için düşünüldüğünü ancak daha sonra Ömer Baba karakterine uygun bulunduğunu söyledi.

ÖMER BABA KARAKTERİNİN ADI OSMAN SINAV'IN BABASINDAN GELDİ

Emin Olcay, karakterin ortaya çıkış sürecini şu sözlerle anlattı:

"Ben daha önce 'Deli Yürek'te oynamıştım. Osman Sınav tanıyordu beni. Başka bir projesi olan Ekmek Teknesi'nde oynatmayı düşünüyordu. Ancak sonra Kurtlar Vadisi'ndeki 'Ömer Baba' rolüne daha uygun buldu. Ömer ismi Rahmetli Osman Sınav'ın babasının adıdır. "Yalnız üç sene sakallı dolaşacaksın" dedi. Gördüğünüz gibi hâlâ sakallıyım. Ben de rolü kabul ettim."

Dizinin ilk bölümünden itibaren kadroda bulunduğunu belirten Olcay, son sezon hariç 12 yıl boyunca Ömer Baba'yı canlandırdığını ifade etti.

Karakterin diyaloglarını ilk dönemde ağırlıklı olarak Ömer Lütfü Mete'nin yazdığını söyleyen Olcay, Mete'nin vefatının ardından Necati Şaşmaz'ın babasının bir süre bu görevi üstlendiğini anlattı. Daha sonraki dönemde kendisine yeterince diyalog yazılmadığını belirten oyuncu, bu nedenle diziden ayrılmak istediğini söyledi.

"İlk bölümden itibaren dizideydim. Son sezon oynamadım ama 12 sene dizide rol aldım. Ben bırakmak istedim açıkçası. Dizinin ilk döneminde benim sözlerimi daha çok Ömer Lütfü Mete yazıyordu. Ömer Lütfü Mete çok genç yaşta, rahmetli oldu. Sonra Necati Şaşmaz'ın babası bir ara yazmaya başladı. O da bir müddet yazdı, sonra yazmayı bıraktı. Daha sonra bana diyalog yazılmamaya başladı. Ben de bunaldım, dedim ki "Arkadaşlar beni buradan çıkarın. Çünkü benim burada bir işim kalmadı. Yazmıyorsunuz." Halk beni o anlattığım hikayelerden dolayı seviyordu. Konseptin dışında bir karakterdi 'Ömer Baba'. İki sene de diziden ayrılmak için uğraştım. Hatta bir yere bir demeç verdim 'Ömer babayı öldürdüm' diye. Sonra yapım tarafında kıyamet koptu bu açıklamamdan dolayı..."

OSMAN SINAV'IN AYRILIK KARARI EKİBİ ŞAŞIRTTI

Olcay, Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'ni bırakmasını beklemediklerini ve kararın kendilerine hayatın olağan akışına aykırı göründüğünü söyledi. Sınav'ın yalnızca Kurtlar Vadisi'nden değil Ekmek Teknesi'nden de ayrılmasına anlam veremediğini belirtti.

"Bırakma kararına şaşırdık. Hiç beklemiyorduk açıkçası. Hayatın olağan akışına aykırı bir durumdu açıkçası. Hadi Kurtlar Vadisi'ni riskli diye bıraktı diyelim. Peki, Ekmek Teknesi'ni neden bıraktı? Onu hiç anlayabilmiş değilim."

Eşi Hayat Olcay'ın da dizide Elif karakterinin annesini canlandırdığını hatırlatan Emin Olcay, Osman Sınav'la yakın ilişki içerisinde olduklarını anlattı. Yeni sezon öncesindeki ekip kahvaltısında Sınav'ın mikrofonu eline alarak ayrılık kararını duyurduğunu söyledi: