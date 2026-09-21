Kurtlar Vadisi'nde maskeler düşüyor! Dizinin Ömer Babası'ndan FETÖ sözleri: Soruşturma doğru karar
Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı 'Ömer Baba' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Olcay, set arkasında yaşanan sır perdesini araladı. Yönetmen Osman Sınav’ın projeyi bir anda bırakmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirten Olcay, çekimler sırasında Sınav'ın belinde silah taşıdığını ve ofisinde mafya arabulucularıyla görüştüğünü iddia etti. Diziye yönelik başlatılan FETÖ soruşturmasını sonuna kadar desteklediğini vurgulayan kıdemli oyuncu, "Gerçekler neyse ortaya çıksın" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, dizinin başlangıcından ayrıldığı döneme kadar sette yaşadıklarını anlattı. Dizide 12 yıl rol alan usta oyuncu, Osman Sınav'ın projeden ayrılmasının ekipte şaşkınlık yarattığını söyledi. Olcay, dizinin sonraki yıllarda geçirdiği değişime, sette yaşadığını söylediği olaylara ve kendisine uygulandığını belirttiği mobbinge ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Uzun yıllar Devlet Tiyatrosunda oyunculuk ve yönetmenlik yapan Olcay, Kurtlar Vadisi'ne Osman Sınav'ın teklifiyle dahil olduğunu belirtti. Daha önce Deli Yürek'te rol aldığını hatırlatan oyuncu, başlangıçta Ekmek Teknesi için düşünüldüğünü ancak daha sonra Ömer Baba karakterine uygun bulunduğunu söyledi.
ÖMER BABA KARAKTERİNİN ADI OSMAN SINAV'IN BABASINDAN GELDİ
Emin Olcay, karakterin ortaya çıkış sürecini şu sözlerle anlattı:
"Ben daha önce 'Deli Yürek'te oynamıştım. Osman Sınav tanıyordu beni. Başka bir projesi olan Ekmek Teknesi'nde oynatmayı düşünüyordu. Ancak sonra Kurtlar Vadisi'ndeki 'Ömer Baba' rolüne daha uygun buldu. Ömer ismi Rahmetli Osman Sınav'ın babasının adıdır. "Yalnız üç sene sakallı dolaşacaksın" dedi. Gördüğünüz gibi hâlâ sakallıyım. Ben de rolü kabul ettim."
Dizinin ilk bölümünden itibaren kadroda bulunduğunu belirten Olcay, son sezon hariç 12 yıl boyunca Ömer Baba'yı canlandırdığını ifade etti.
Karakterin diyaloglarını ilk dönemde ağırlıklı olarak Ömer Lütfü Mete'nin yazdığını söyleyen Olcay, Mete'nin vefatının ardından Necati Şaşmaz'ın babasının bir süre bu görevi üstlendiğini anlattı. Daha sonraki dönemde kendisine yeterince diyalog yazılmadığını belirten oyuncu, bu nedenle diziden ayrılmak istediğini söyledi.
"İlk bölümden itibaren dizideydim. Son sezon oynamadım ama 12 sene dizide rol aldım. Ben bırakmak istedim açıkçası. Dizinin ilk döneminde benim sözlerimi daha çok Ömer Lütfü Mete yazıyordu. Ömer Lütfü Mete çok genç yaşta, rahmetli oldu. Sonra Necati Şaşmaz'ın babası bir ara yazmaya başladı. O da bir müddet yazdı, sonra yazmayı bıraktı. Daha sonra bana diyalog yazılmamaya başladı. Ben de bunaldım, dedim ki "Arkadaşlar beni buradan çıkarın. Çünkü benim burada bir işim kalmadı. Yazmıyorsunuz." Halk beni o anlattığım hikayelerden dolayı seviyordu. Konseptin dışında bir karakterdi 'Ömer Baba'. İki sene de diziden ayrılmak için uğraştım. Hatta bir yere bir demeç verdim 'Ömer babayı öldürdüm' diye. Sonra yapım tarafında kıyamet koptu bu açıklamamdan dolayı..."
OSMAN SINAV'IN AYRILIK KARARI EKİBİ ŞAŞIRTTI
Olcay, Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'ni bırakmasını beklemediklerini ve kararın kendilerine hayatın olağan akışına aykırı göründüğünü söyledi. Sınav'ın yalnızca Kurtlar Vadisi'nden değil Ekmek Teknesi'nden de ayrılmasına anlam veremediğini belirtti.
"Bırakma kararına şaşırdık. Hiç beklemiyorduk açıkçası. Hayatın olağan akışına aykırı bir durumdu açıkçası. Hadi Kurtlar Vadisi'ni riskli diye bıraktı diyelim. Peki, Ekmek Teknesi'ni neden bıraktı? Onu hiç anlayabilmiş değilim."
Eşi Hayat Olcay'ın da dizide Elif karakterinin annesini canlandırdığını hatırlatan Emin Olcay, Osman Sınav'la yakın ilişki içerisinde olduklarını anlattı. Yeni sezon öncesindeki ekip kahvaltısında Sınav'ın mikrofonu eline alarak ayrılık kararını duyurduğunu söyledi:
"Benim eşim Hayat Olcay da, dizide 'Elif' karakterinin annesini oynuyordu. Biz Osman ile yakın ilişki içinde insanlardık. Yeni sezona başlayacağız diye bir araya geldik. Kahvaltıya gittik ekipçe. Kahvaltıda hiç yapmadığı bir şey yaptı Osman. Mikrofonu eline aldı ve "Gördüğüm lüzum üzerine diziyi bırakıyorum. Genç arkadaşım Raci'ye teslim ediyorum" dedi. Herkes şoke oldu. Ben ertesi gün gittim, Osman'a dedim ki "Osman eşimi de beni de sen aldın diziye. Eğer istiyorsan biz de diziden ayrılalım." O da "Yok ayrılmayın. Siz orada kalın. Sizin orada kalmanız önemli" dedi. Biz de bu sözleri üzerine dizide kaldık. Çok ilginç olan başka bir şey de var, Osman hem Kurtlar Vadisi'ni hem de Ekmek Teknesi'ni Raci'lere bilabedel bıraktı."
GECE YARISI TOPLANTISI VE "MAFYANIN OMBUDSMANI" AYRINTISI
Emin Olcay, Osman Sınav'ın ofisinde seslendirme yaptıkları dönemde yaşadığı bir geceyi de anlattı. Saat 01.00 sıralarında ofise gittiğinde çevrede çok sayıda cip ve bazı kişilerin bulunduğunu söyledi.
İçeride toplantı yapıldığını öğrendiğini belirten Olcay, toplantının ardından Osman Sınav'ın beyaz saçlı bir kişiyle ofisten indiğini ifade etti. Olcay, bu kişinin kim olduğunu sorduğunda aldığı cevabı şöyle aktardı:
"Hissettiğim bazı şeyler olmuştur. Şahit olduğum da başka şeyler var. Çok net hatırlıyorum, Osman'ın bürosu altında seslendirme yapıyorduk biz. Gece saat 01.00'de de seslendirmeye gidiyorduk. Bir gece gittim ben seslendirme için. Etraf cip dolu. Birtakım tipler dolanıyor ortalıkta. Zor yer buldum kendime. İçeriye girdim bir-iki kişi vardı. Ne oldu hayırdır diye sorduğumda toplantı yapılıyor demişlerdi. Ben seslendirmeyi beklerken, toplantı bitti. Çıktılar içerden. Osman, benim boylarımda, beyaz saçlı bir adamla indi yukardaki bürosundan. Adam beni gördü. "Merhaba nasılsınız?" falan dedi. Adam gittikten sonra Osman'a kim bu adam diye sordum. "Abi bu işte mafyanın ombudsmanı. Herkesin arasını bulur. Onunla konuşmadan hiçbir şey yapmazlar" dedi."