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Kurtlar Vadisi'nde maskeler düşüyor! Dizinin Ömer Babası'ndan FETÖ sözleri: Soruşturma doğru karar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kurtlar Vadisi'nde maskeler düşüyor! Dizinin Ömer Babası'ndan FETÖ sözleri: Soruşturma doğru karar

Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı 'Ömer Baba' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Olcay, set arkasında yaşanan sır perdesini araladı. Yönetmen Osman Sınav’ın projeyi bir anda bırakmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirten Olcay, çekimler sırasında Sınav'ın belinde silah taşıdığını ve ofisinde mafya arabulucularıyla görüştüğünü iddia etti. Diziye yönelik başlatılan FETÖ soruşturmasını sonuna kadar desteklediğini vurgulayan kıdemli oyuncu, "Gerçekler neyse ortaya çıksın" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, dizinin başlangıcından ayrıldığı döneme kadar sette yaşadıklarını anlattı. Dizide 12 yıl rol alan usta oyuncu, Osman Sınav'ın projeden ayrılmasının ekipte şaşkınlık yarattığını söyledi. Olcay, dizinin sonraki yıllarda geçirdiği değişime, sette yaşadığını söylediği olaylara ve kendisine uygulandığını belirttiği mobbinge ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllar Devlet Tiyatrosunda oyunculuk ve yönetmenlik yapan Olcay, Kurtlar Vadisi'ne Osman Sınav'ın teklifiyle dahil olduğunu belirtti. Daha önce Deli Yürek'te rol aldığını hatırlatan oyuncu, başlangıçta Ekmek Teknesi için düşünüldüğünü ancak daha sonra Ömer Baba karakterine uygun bulunduğunu söyledi.

Kurtlar Vadisi'nde maskeler düşüyor! Dizinin Ömer Babası'ndan FETÖ sözleri: Soruşturma doğru karar - 1

ÖMER BABA KARAKTERİNİN ADI OSMAN SINAV'IN BABASINDAN GELDİ

Emin Olcay, karakterin ortaya çıkış sürecini şu sözlerle anlattı:

"Ben daha önce 'Deli Yürek'te oynamıştım. Osman Sınav tanıyordu beni. Başka bir projesi olan Ekmek Teknesi'nde oynatmayı düşünüyordu. Ancak sonra Kurtlar Vadisi'ndeki 'Ömer Baba' rolüne daha uygun buldu. Ömer ismi Rahmetli Osman Sınav'ın babasının adıdır. "Yalnız üç sene sakallı dolaşacaksın" dedi. Gördüğünüz gibi hâlâ sakallıyım. Ben de rolü kabul ettim."

Dizinin ilk bölümünden itibaren kadroda bulunduğunu belirten Olcay, son sezon hariç 12 yıl boyunca Ömer Baba'yı canlandırdığını ifade etti.

Karakterin diyaloglarını ilk dönemde ağırlıklı olarak Ömer Lütfü Mete'nin yazdığını söyleyen Olcay, Mete'nin vefatının ardından Necati Şaşmaz'ın babasının bir süre bu görevi üstlendiğini anlattı. Daha sonraki dönemde kendisine yeterince diyalog yazılmadığını belirten oyuncu, bu nedenle diziden ayrılmak istediğini söyledi.

"İlk bölümden itibaren dizideydim. Son sezon oynamadım ama 12 sene dizide rol aldım. Ben bırakmak istedim açıkçası. Dizinin ilk döneminde benim sözlerimi daha çok Ömer Lütfü Mete yazıyordu. Ömer Lütfü Mete çok genç yaşta, rahmetli oldu. Sonra Necati Şaşmaz'ın babası bir ara yazmaya başladı. O da bir müddet yazdı, sonra yazmayı bıraktı. Daha sonra bana diyalog yazılmamaya başladı. Ben de bunaldım, dedim ki "Arkadaşlar beni buradan çıkarın. Çünkü benim burada bir işim kalmadı. Yazmıyorsunuz." Halk beni o anlattığım hikayelerden dolayı seviyordu. Konseptin dışında bir karakterdi 'Ömer Baba'. İki sene de diziden ayrılmak için uğraştım. Hatta bir yere bir demeç verdim 'Ömer babayı öldürdüm' diye. Sonra yapım tarafında kıyamet koptu bu açıklamamdan dolayı..."

OSMAN SINAV'IN AYRILIK KARARI EKİBİ ŞAŞIRTTI

Olcay, Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'ni bırakmasını beklemediklerini ve kararın kendilerine hayatın olağan akışına aykırı göründüğünü söyledi. Sınav'ın yalnızca Kurtlar Vadisi'nden değil Ekmek Teknesi'nden de ayrılmasına anlam veremediğini belirtti.

"Bırakma kararına şaşırdık. Hiç beklemiyorduk açıkçası. Hayatın olağan akışına aykırı bir durumdu açıkçası. Hadi Kurtlar Vadisi'ni riskli diye bıraktı diyelim. Peki, Ekmek Teknesi'ni neden bıraktı? Onu hiç anlayabilmiş değilim."

Eşi Hayat Olcay'ın da dizide Elif karakterinin annesini canlandırdığını hatırlatan Emin Olcay, Osman Sınav'la yakın ilişki içerisinde olduklarını anlattı. Yeni sezon öncesindeki ekip kahvaltısında Sınav'ın mikrofonu eline alarak ayrılık kararını duyurduğunu söyledi:

Kurtlar Vadisi'nde maskeler düşüyor! Dizinin Ömer Babası'ndan FETÖ sözleri: Soruşturma doğru karar - 2

"Benim eşim Hayat Olcay da, dizide 'Elif' karakterinin annesini oynuyordu. Biz Osman ile yakın ilişki içinde insanlardık. Yeni sezona başlayacağız diye bir araya geldik. Kahvaltıya gittik ekipçe. Kahvaltıda hiç yapmadığı bir şey yaptı Osman. Mikrofonu eline aldı ve "Gördüğüm lüzum üzerine diziyi bırakıyorum. Genç arkadaşım Raci'ye teslim ediyorum" dedi. Herkes şoke oldu. Ben ertesi gün gittim, Osman'a dedim ki "Osman eşimi de beni de sen aldın diziye. Eğer istiyorsan biz de diziden ayrılalım." O da "Yok ayrılmayın. Siz orada kalın. Sizin orada kalmanız önemli" dedi. Biz de bu sözleri üzerine dizide kaldık. Çok ilginç olan başka bir şey de var, Osman hem Kurtlar Vadisi'ni hem de Ekmek Teknesi'ni Raci'lere bilabedel bıraktı."

GECE YARISI TOPLANTISI VE "MAFYANIN OMBUDSMANI" AYRINTISI

Emin Olcay, Osman Sınav'ın ofisinde seslendirme yaptıkları dönemde yaşadığı bir geceyi de anlattı. Saat 01.00 sıralarında ofise gittiğinde çevrede çok sayıda cip ve bazı kişilerin bulunduğunu söyledi.

İçeride toplantı yapıldığını öğrendiğini belirten Olcay, toplantının ardından Osman Sınav'ın beyaz saçlı bir kişiyle ofisten indiğini ifade etti. Olcay, bu kişinin kim olduğunu sorduğunda aldığı cevabı şöyle aktardı:

"Hissettiğim bazı şeyler olmuştur. Şahit olduğum da başka şeyler var. Çok net hatırlıyorum, Osman'ın bürosu altında seslendirme yapıyorduk biz. Gece saat 01.00'de de seslendirmeye gidiyorduk. Bir gece gittim ben seslendirme için. Etraf cip dolu. Birtakım tipler dolanıyor ortalıkta. Zor yer buldum kendime. İçeriye girdim bir-iki kişi vardı. Ne oldu hayırdır diye sorduğumda toplantı yapılıyor demişlerdi. Ben seslendirmeyi beklerken, toplantı bitti. Çıktılar içerden. Osman, benim boylarımda, beyaz saçlı bir adamla indi yukardaki bürosundan. Adam beni gördü. "Merhaba nasılsınız?" falan dedi. Adam gittikten sonra Osman'a kim bu adam diye sordum. "Abi bu işte mafyanın ombudsmanı. Herkesin arasını bulur. Onunla konuşmadan hiçbir şey yapmazlar" dedi."

Kurtlar Vadisi'nde maskeler düşüyor! Dizinin Ömer Babası'ndan FETÖ sözleri: Soruşturma doğru karar - 3

"OSMAN'IN BELİNDE SİLAH GÖRMÜŞTÜM"

Olcay, Salacak'taki bir kahvehane çekimi sırasında Osman Sınav'ın belinde silah gördüğünü de söyledi. Yönetmenin o dönemde önlem aldığını belirten oyuncu, yaşananları mafya çatışmalarının anlatıldığı dönemle ilişkilendirdi:

"O döneme dair bana garip gelen başka bir şey daha hatırlıyorum. Salacak'ta bir kahvehanede çekim yaparken Osman'ın belinde silah görmüştüm. Tedbir alıyordu Osman. Mafya çatışmalarını anlattığı dönemdi. Zaten ombudsmanın gelmesi de bundan dolayıydı. Arayı bulmak için..."

"OSMAN'DAN SONRA DİZİ POLİTİKAYA DÖNMEYE BAŞLADI"

Emin Olcay, Osman Sınav'ın ayrılmasının ardından dizinin çizgisinin değiştiğini savundu. Senaryonun giderek politik bir yapıya dönüştüğünü ve Türkiye'nin bilinmeyen alanlarına yöneldiğini söyledi:

"Osman'dan sonra dizi politikaya dönmeye başladı. Türkiye'nin birtakım bilinmeyen yerlerine doğru gitmeye başladık. Giderek de arttı bu. Hissedilir şekilde. Senaryo giderek bozuldu."

Bu konuda birkaç kez konuşmaya çalıştığını ancak karşılık alamadığını anlatan Olcay, senaryodaki bilgilerin nereden geldiğini sorguladığını belirtti:

"Birkaç defa konuşmaya çalıştım ama cevap vermediler, ben de sustum. Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu..."

Kurtlar Vadisi'nde maskeler düşüyor! Dizinin Ömer Babası'ndan FETÖ sözleri: Soruşturma doğru karar - 4

"YEŞİL NİYE GİRDİ? CUMHURBAŞKANI NİYE GİRDİ?"

Bölüm senaryolarının çekimden önce kendisine gönderildiğini belirten Olcay, okudukları karşısında şaşırdığını söyledi. Yeşil ve Cumhurbaşkanı gibi unsurların senaryoya dahil edilmesini sorguladığını anlattı:

"Bana bölüm çekilmeden önce bölüm senaryosu geliyordu. Okuduğumda çok şaşırıyordum. Yani Yeşil'in diziye girmesine ne gerek vardı ya? Yeşil niye girdi? Sonra Cumhurbaşkanı niye girdi senaryoya? Bunlar niçin girdi? Ve anlamadığımız şeyler vardı."

Harp Okulunda dört yıl boyunca her yıl sahnelenen oyunları yönettiğini belirten Olcay, Ergenekon döneminde bazı öğrencilerine FETÖ tarafından kurulan tuzaklara ilişkin duyumlar aldığını söyledi. Dizideki değişimin kendisini bu nedenle rahatsız ettiğini ifade etti:

"Bir de Harp Okulu'nda her sene sahneye konulan oyunları dört sene ben yönettim. Bu her sene en az üç ayımın Harp Okulu'nda geçmesi demektir. Ergenekon döneminde bazı öğrencilerime FETÖ'nün nasıl tuzak kurduğunu, neler yaptığını duyuyordum. Bundan dolayı da dizideki bu dönüşüm beni çok rahatsız ediyordu. Uyarsam da Raciler burunlarından kıl aldırmadıkları için dinlemezlerdi. Egoları çok yüksekti. Zaten diziden çıkmak istiyordum ama beni bırakmamak için sürekli sözler veriliyordu. Ama verdikleri sözleri hiçbir zaman tutmadılar..."

Olcay, dizinin sonraki yapısını James Bond filmlerine benzeterek yabancı istihbarat tiplemelerinin senaryoya sürekli girip çıktığını söyledi:

"Dizi de Osman sonrası, James Bond filmi seyreder gibi hale gelmişti yani. İngiliz ajanları tiplemeleri, KGB tiplemeleri, FBI tiplemeleri, dizinin içine girip girip çıkıyorlardı. Böylesi yakışmıyordu bizim ülkemize... Tabii Polat Alemdar da vatan kurtaran kahraman oluyordu böylece."

Kurtlar Vadisi'nde maskeler düşüyor! Dizinin Ömer Babası'ndan FETÖ sözleri: Soruşturma doğru karar - 5

ŞAŞMAZ KARDEŞLERE SERT ELEŞTİRİLER

Emin Olcay, Şaşmaz kardeşlere karşı kırgın olduğunu söyledi. Pana Film çalışanlarının inşaat yatırımlarında para kaybettiğini ve konunun mahkemeye taşındığını öne süren Olcay, kendisine de haksızlık yapıldığını savundu:

"Çok kırgınım onlara. Ne babaları ne de dedeleri gibi insan değiller. İyi, dürüst, düzgün adamlar değiller. İnşaat işine girdiklerinde de Pana Film'de çalışanların da çok paraları gitmiş. Mülk sahibi olmak için çok para kaptırmışlar bunlara. Şimdi mahkemelikler. Bana da yanlış şeyler yaptılar."

Dizide 12 yıl çalışmasına rağmen bölüm başına piyasanın altında ücret aldığını söyleyen Olcay, tiyatrodan öğrencilerinin kendisinden daha fazla kazandığını ifade etti:

"Ben 12 sene rol aldım. Bölüm başı piyasaya göre çok düşük ücretlere çalıştım. Benim tiyatrodan öğrencilerim de orada oynuyordu. Onlara benden çok veriyorlardı. Raci ile ne zaman para konusunu konuşsam, "Çok kötü durumdayız" diyordu."

Kurtlar Vadisi'nde maskeler düşüyor! Dizinin Ömer Babası'ndan FETÖ sözleri: Soruşturma doğru karar - 6

"BANA SETTE MOBBİNG UYGULANIYORDU"

Olcay, eşi Hayat Olcay'a da sahne yazılmadığını ve bu süreçte başka teklifleri geri çevirmek zorunda kaldığını söyledi. Kendisine sette mobbing uygulandığını ileri süren oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eşime de aynı şekilde yaptılar. Zaten eşim Hayat Olcay, 'Elif'in annesini oynuyordu. 'Elif' öldükten sonra diziden çıkarmadılar ama sahne de yazmıyorlardı. Eşim de o sırada gelen teklifleri geri çevirmek zorunda kalıyordu. Bana sette mobbing uygulanıyordu. Beni ikinci sınıf insan gibi görüyorlardı herhalde."

Olcay, oyunculuk tecrübesine rağmen Necati Şaşmaz'ın kendisine nasıl rol yapması gerektiğini tarif ettiğini belirterek bu duruma tepki gösterdi:

"Ben hayatımı oyunculuğa adamış bir insanım. Devlet tiyatrosunda yıllarca çalıştım. Düşünün, Necati bana rol tarif ediyordu, böyle oyna diye. Oyunculuğa da bu diziyle başlamış bir insan Necati. Yani beni yıllarca onun direk gibi oynamasına katlanmışım. Egosu o kadar yüksek ki farkında değildi. Ben zaten katlanamıyordum bana yapılan saygısızlıklara."

DİZİDEN AYRILIRKEN YAPILAN TEKLİF TEPKİ ÇEKTİ

Diziden ayrılmak istediği dönemde Necati Şaşmaz ile görüştüğünü belirten Olcay, konuşma sırasında Osman Wöber'in de yanlarında bulunduğunu söyledi. Son dört bölüm için kendisine zam yapıldığını anlatan oyuncu, eşinin dizide kalması yönündeki teklife tepki gösterdi:

"Diziden ayrılmak istiyordum. Necati beni çağırdı konuşmak için. Yanımızda rahmetli Osman Wöber de vardı. Bana dedi ki "Çıkmak istiyordun, seni dört bölüm sonra çıkartacağız. Dört hafta boyunca da sana zam yapacağız." Son dört bölümde günah çıkarır gibi zam yaptılar. Necati orada bana başka saygısızlık da yaptı. Bana dedi ki "Şimdi sen çıkıyorsun diziden. Geliriniz olmayacak. Bari eşin devam etsin diziye" dedi. Ben de dedim ki: "Necati bu bir sanatçıya yapılacak en kötü tekliftir. Eşim yılların oyuncusu. Bu teklif onu stepne yerine koymaktır." Çok üzüldüm bana böyle bir teklifle gelmesine."

Kurtlar Vadisi'nde maskeler düşüyor! Dizinin Ömer Babası'ndan FETÖ sözleri: Soruşturma doğru karar - 7

FETÖ SORUŞTURMASINA İLİŞKİN KONUŞTU

Günaydın'dan Tuğba Kalçık'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi hakkında başlatılan FETÖ soruşturmasını doğru bulduğunu belirten Emin Olcay, sürecin gerçekleri ortaya çıkarması gerektiğini söyledi.

Olcay, yanlış yapanların cezalandırılmasını ve suçu bulunmayanların aklanmasını istedi:

"Soruşturma açılmasını çok doğru buluyorum. Gerçekler neyse ortaya çıksın. Eğer yanlış şeyler yaptılarsa cezalarını çeksinler, yanlış yapmadılarsa da bu durumdan aklanır çıkarlar. Umarım, bundan sonraki yaşamlarında ak pak olurlar çünkü bunlar genç insanlar önlerinde yaşayacakları günler var. Allah yollarını açık etsin."

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