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Külliye'de kritik fon zirvesi! Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Külliye'de kritik fon zirvesi! Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor

17 Eylül'den bu yana kamuoyunun gündeminde olan ve 455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon krizi soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Kabine Toplantısı'nda gerçekleştirdiği kapsamlı sunumların ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bugün ekonomi kurmayları ile bir araya geleceklerini açıklamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN EKONOMİ KURMAYLARINI TOPLUYOR

GÜNDEM FON SORUŞTURMASI VE ALINACAK TEDBİRLER MASADA
Gözlerin çevrildiği toplantının, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde yapılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, Kabine'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu (Foto: AA) Başkan Erdoğan, Kabine'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu (Foto: AA)

Zirvede; sermaye piyasası kuralları ve hukuk devleti sınırları çerçevesinde atılacak adımlar, mağdur olan vatandaşlara yönelik devreye alınacak tedbirler, adli ve idari soruşturmanın gidişatı ile benzer tabloların yeniden yaşanmaması için hayata geçirilecek uygulamalar tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FON MESAJI


"TÜRKİYE FİNANSAL SİSTEMİ ÇOK GÜÇLÜ"
Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda sürece ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali yapısına güven tazeleyerek, "Türkiye finansal sistemi çok güçlü" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, yaşanan sorunun yalnızca belirli bir kesimle sınırlı olduğuna ve finansal sistemin bütününe sıçrayan herhangi bir riskin söz konusu olmadığına dikkat çekerek, Türk sermaye piyasasının bu yükü rahatlıkla kaldırabilecek güç ve kapasitede olduğunun altını çizdi.


"MİLLETİN HAKKINA EL UZATAN KARŞISINDA BİZİ BULUR"
Süreç üzerinden panik ortamı oluşturmaya çalışanlara da sert uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, bu durumun Türkiye ekonomisine zarar verdiğini ve yatırımcıları haksız yere tedirgin ettiğini dile getirdi. Kapatılan fonlarda tasfiye işlemlerinin titizlikle devam ettiğini ve hisse senetleri üzerinden haksız kazanç sağlayanların yargı önünde hesap vereceğini hatırlatan Erdoğan, "Hiç kimse milletin malına, hakkına, hukukuna el uzatamaz, karşısında bizi bulur" ifadelerini kullandı.

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