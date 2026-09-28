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Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Hak yiyenleri asla savunmayız

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Hak yiyenleri asla savunmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin kararlılık mesajı veren Erdoğan, “Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur” diyerek hukuk önünde gereken tüm adımların atılacağını vurguladı. Finansal sisteme yönelik herhangi bir risk bulunmadığını belirten Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendireceğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından fon soruşturmasına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, "Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur" diyerek gereken adımların atılacağını, finansal sisteme yönelik herhangi bir risk bulunmadığını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FON MESAJI

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"OKULLARDAKİ İLAVE TEDBİRLERİ GÖRÜŞTÜK"

Okullarda alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Güvenli okul ikliminin inşasını tamamlayacağız. Değerli arkadaşlar, son toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesaiyle ülkemize ve aziz milletimize aşkla hizmet etmeyi sürdürdük. İçeride toplu açılış törenleri, dışarıda uluslararası toplantılarla Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini verdik. Özellikle dış politika kulvarında dolu dolu geçen bir gündemimiz oldu.

Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Hak yiyenleri asla savunmayız - 1

"SPORCULARA TEBRİK"

8 Eylül'de üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları'nı Külliye'mizde misafir ettik. Üç yıl önce Belçika'da ulaştığımız zaferi bu kez kendi evimizde, hem de muhteşem bir geri dönüşle tekrarlayan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan millî boksörümüz Buse Naz Sürmeneli'yi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Elde ettikleri önemli başarılarla millî sporcularımız 86 milyonun göğsünü kabartırken, biz de 81 ilimizin geleceğini eserlerle, yatırımlarla, projelerle aydınlatmaya devam ediyoruz. Milletimizin bize yüklediği emanet, her anımızı, her günümüzü Türkiye için seferber etmemizi zorunlu kılıyor. Biz de bu mukaddes emanetin hakkını en güzel şekilde vermenin gayretindeyiz.

RİZE'YE 10 MİLYAR LİRAYI AŞAN ESER

11 Eylül'de hem inşası tamamlanan yatırımlarımızın açılışını yapmak hem de yeni eserlerimizin temellerini atmak üzere baba ocağımız Rize'deydik. TOKİ konutlarımızdan millet bahçelerimize, yeni iş yerlerinden okul ve öğrenci yurtlarına, kültür ve sanat merkezlerinden ve spor tesislerine tam 26 projemizi Rizeli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre içerisinde nihayete erecek üç yeni yatırımın da temellerini attık. Toplam değeri 10 milyar lirayı aşan bu eser ve yatırımların Rize'mize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum.

13 Eylül'de Samsun'umuzu ziyaret ettik. 234 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Samsun Şehir Hastanemiz, 1.458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, son teknolojiye sahip 40 ameliyathanesi, 320 poliklinikle şehrimize hizmet verecek. Toplam 17 milyar liralık bu muazzam yatırımın Samsun'umuz, bölgemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Hak yiyenleri asla savunmayız - 2

İSTANBUL HAVALİMANI REKORA DOYMUYOR

18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadık. Muhalefetin "Buraya uçak inmez." dediği İstanbul Havalimanı'mız, açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor. "Kuş uçmaz, kervan geçmez, böyle bir yerde havalimanının ne işi var?" diyerek karaladıkları bu eser, geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik. Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti. Bunu hizmete verdiğimiz dördüncü ana pistle daha da güçlendirmiş olduk. 890 milyon avro yatırım değerine sahip, 2.820 metre uzunluğundaki dördüncü ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı altıya çıktı. Bekleme sürelerini kısaltan, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayan, olumsuz hava şartlarında bile iniş-kalkış emniyetini üst seviyeye çıkartan yeni pistimizin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

"TÜM ŞEHİT AİLELERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Gaziler Günü'nü idrak ettiğimiz 19 Eylül'de şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştirdik. Yeni görevlerine başlayan 571 kardeşimizle birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 179'a yükselttik.

Bir defa hepimiz şunun çok net farkındayız. İstiklal ve istikbalimiz için serden geçen şehitlerimizin, birlik ve beraberliğimiz için bedel ödeyen gazilerimizin, vicdana, zorluğa göğüs geren şehit yakınlarımızın hakkını hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyiz. Bununla birlikte devlet olarak imkânlarımız nispetinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya özellikle gayret ediyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakmaya, hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ve attığımız adımlarla şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Buradan yeni atanan kardeşlerimize, milletimize hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan başarılar temenni ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Tahriklere kapılmayarak o vakarlarını, o metanetlerini, hepimize örnek olan o asil duruşlarını bozmayan tüm şehit ailelerimizden Allah razı olsun.

Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Hak yiyenleri asla savunmayız - 3

"YENİ DÜZENİN REÇETESİNİ BM'DE PAYLAŞTIK"

20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek" temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda yeni bir düzenin reçetesini 5 madde ile dünyayla paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu sene de vize engeli sebebiyle Genel Kurul'a bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram, kan kokan, salah suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum.

"BUGÜN GEÇMİŞE KIYASLA DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR"

Tabii, biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazzeli kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye bölgemizde terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz.

Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var. En önemlisi de bugün içeride bin yıllık kardeşlik hukukunu tekrar tesis eden, dışarıda komşularıyla tekrar kucaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Büyük düşünen, büyük adımlar atan, büyük hedefler belirleyip o hedeflere azimle ilerleyen bir devletiz. Allah'ın izniyle bu yolun sonuna kadar sabırla yürüyeceğiz.

Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Hak yiyenleri asla savunmayız - 4

"TÜRKEVİ DİPLOMASİNİN MERKEZİ OLDU"

Aziz milletim, bundan beş sene önce ülkemize kazandırdığımız Birleşmiş Milletler'in tam karşısındaki Türkevi'miz yine diplomasinin kalbinin attığı bir merkez oldu. Birçok devlet ve hükümet başkanını Türkevi'mizde misafir ettik. New York'ta bulunduğumuz süre zarfında toplam 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdik.

Sayın Trump'ın daveti üzerine Amerika ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katıldığı toplantıya iştirak ederek bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik kanaatlerimizi paylaştık. Amerikan iş dünyasıyla bir araya gelerek ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirdik. Türk-Amerikan Müslüman toplumunun yer aldığı bu oranda farklı eyaletlerde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Amerika'daki dost ve kardeşlerimizle de hasret giderdik. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz temas, görüşme ve toplantıların ülkemiz, milletimiz ve mazlum coğrafyalar için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.

26 Eylül'de 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nun kapanış törenine iştirak ettik. Hem fuarın hem de iş forumunun yeni ortaklıklara kapı aralamasını ümit ediyor, MÜSİAD'ımızı gayretlerinden ötürü tebrik ediyorum.

Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Hak yiyenleri asla savunmayız - 5

FON SORUŞTURMASI: "BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ MİLLETİMİZDİR"

Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, bugünkü Kabine toplantımızda 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz, bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. Bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devletimizi. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.

"İNSANIMIZIN HUZURU İÇİN EN KÜÇÜK TEREDDÜT GÖSTERMEYİZ"

Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare hâlinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.

Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Hak yiyenleri asla savunmayız - 6

"FON PİYASASININ SINIRLI BÖLÜMÜNDE MEYDANA GELDİ"

Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün iki trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna, muhalefet figürleri dâhil, hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur. Şu noktanın da altını özellikle çiziyorum. Hiçbir sebep, yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikâyet mektuplarıyla Batı'nın ağababalarından yardım dileme zihniyetini bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyorum. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan, her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten, 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacak.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Sevgili vatandaşlarım, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere karıştığı tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.

"YARIN EKONOMİ KURMAYLARIMLA GÖRÜŞECEĞİM"

Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hâle getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya gelecek, sermaye piyasası kurumları içinde hukuk devleti sınırları dâhilinde, manevi vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.

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