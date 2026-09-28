Başkan Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Hak yiyenleri asla savunmayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin kararlılık mesajı veren Erdoğan, “Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur” diyerek hukuk önünde gereken tüm adımların atılacağını vurguladı. Finansal sisteme yönelik herhangi bir risk bulunmadığını belirten Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendireceğini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından fon soruşturmasına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, "Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur" diyerek gereken adımların atılacağını, finansal sisteme yönelik herhangi bir risk bulunmadığını belirtti.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
"OKULLARDAKİ İLAVE TEDBİRLERİ GÖRÜŞTÜK"
Okullarda alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Güvenli okul ikliminin inşasını tamamlayacağız. Değerli arkadaşlar, son toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesaiyle ülkemize ve aziz milletimize aşkla hizmet etmeyi sürdürdük. İçeride toplu açılış törenleri, dışarıda uluslararası toplantılarla Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini verdik. Özellikle dış politika kulvarında dolu dolu geçen bir gündemimiz oldu.
"SPORCULARA TEBRİK"
8 Eylül'de üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları'nı Külliye'mizde misafir ettik. Üç yıl önce Belçika'da ulaştığımız zaferi bu kez kendi evimizde, hem de muhteşem bir geri dönüşle tekrarlayan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan millî boksörümüz Buse Naz Sürmeneli'yi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Elde ettikleri önemli başarılarla millî sporcularımız 86 milyonun göğsünü kabartırken, biz de 81 ilimizin geleceğini eserlerle, yatırımlarla, projelerle aydınlatmaya devam ediyoruz. Milletimizin bize yüklediği emanet, her anımızı, her günümüzü Türkiye için seferber etmemizi zorunlu kılıyor. Biz de bu mukaddes emanetin hakkını en güzel şekilde vermenin gayretindeyiz.
RİZE'YE 10 MİLYAR LİRAYI AŞAN ESER
11 Eylül'de hem inşası tamamlanan yatırımlarımızın açılışını yapmak hem de yeni eserlerimizin temellerini atmak üzere baba ocağımız Rize'deydik. TOKİ konutlarımızdan millet bahçelerimize, yeni iş yerlerinden okul ve öğrenci yurtlarına, kültür ve sanat merkezlerinden ve spor tesislerine tam 26 projemizi Rizeli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre içerisinde nihayete erecek üç yeni yatırımın da temellerini attık. Toplam değeri 10 milyar lirayı aşan bu eser ve yatırımların Rize'mize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum.
13 Eylül'de Samsun'umuzu ziyaret ettik. 234 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Samsun Şehir Hastanemiz, 1.458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, son teknolojiye sahip 40 ameliyathanesi, 320 poliklinikle şehrimize hizmet verecek. Toplam 17 milyar liralık bu muazzam yatırımın Samsun'umuz, bölgemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.
İSTANBUL HAVALİMANI REKORA DOYMUYOR
18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadık. Muhalefetin "Buraya uçak inmez." dediği İstanbul Havalimanı'mız, açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor. "Kuş uçmaz, kervan geçmez, böyle bir yerde havalimanının ne işi var?" diyerek karaladıkları bu eser, geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik. Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti. Bunu hizmete verdiğimiz dördüncü ana pistle daha da güçlendirmiş olduk. 890 milyon avro yatırım değerine sahip, 2.820 metre uzunluğundaki dördüncü ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı altıya çıktı. Bekleme sürelerini kısaltan, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayan, olumsuz hava şartlarında bile iniş-kalkış emniyetini üst seviyeye çıkartan yeni pistimizin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
"TÜM ŞEHİT AİLELERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"
Gaziler Günü'nü idrak ettiğimiz 19 Eylül'de şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştirdik. Yeni görevlerine başlayan 571 kardeşimizle birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 179'a yükselttik.
Bir defa hepimiz şunun çok net farkındayız. İstiklal ve istikbalimiz için serden geçen şehitlerimizin, birlik ve beraberliğimiz için bedel ödeyen gazilerimizin, vicdana, zorluğa göğüs geren şehit yakınlarımızın hakkını hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyiz. Bununla birlikte devlet olarak imkânlarımız nispetinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya özellikle gayret ediyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakmaya, hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ve attığımız adımlarla şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Buradan yeni atanan kardeşlerimize, milletimize hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan başarılar temenni ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Tahriklere kapılmayarak o vakarlarını, o metanetlerini, hepimize örnek olan o asil duruşlarını bozmayan tüm şehit ailelerimizden Allah razı olsun.