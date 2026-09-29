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DEAŞ'ın para trafiğine darbe! İstanbul'da 6 şüpheli yakalandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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DEAŞ'ın para trafiğine darbe! İstanbul'da 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik terör finansmanı soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, DEAŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "terörizmin finansmanı" suçuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ ile bağlantılı kişileri takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatı bulunduğu belirlenen şüphelilerin hesap hareketleri incelemeye alındı.

MASAK İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen hesap hareketlerinde, şüphelilerin DEAŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında daha önce adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

6 DEAŞ şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. (Foto: DHA)6 DEAŞ şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. (Foto: DHA)

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 6 GÖZALTI

Sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 13 bin dolar para, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#İstanbul #DEAŞ Operasyonu
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