DEAŞ'ın para trafiğine darbe! İstanbul'da 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "terörizmin finansmanı" suçuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ ile bağlantılı kişileri takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatı bulunduğu belirlenen şüphelilerin hesap hareketleri incelemeye alındı.

MASAK İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen hesap hareketlerinde, şüphelilerin DEAŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında daha önce adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.