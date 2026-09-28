Son günlerde piyasaları sarsan fon soruşturması ve Borsa İstanbul üzerinde oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlara karşı devletin zirvesinden net mesajlar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye’nin finansal sistemi güçlüdür, milletin hakkını kimseye yedirmeyiz" çıkışının ardından gözler krizin perde arkasına ve atılacak regülasyon adımlarına çevrildi. A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Üzeyir Doğan ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, finansal piyasalardaki son durumu, planlanan kumpasın arka planını ve yatırımcıları bekleyen tasfiye sürecini tüm detaylarıyla masaya yatırdı. Ekonomist Üzeyir Doğan bu hafta içini işaret ederek yatırımcıları ilgilendiren noktaya dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası Fon soruşturmasına ilişkin net mesaj verdi. ERDOĞAN'IN NET MESAJI SONRASI GÖZLER YARINKİ ZİRVEDE! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT MESAJ Erdoğan, "Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur" ifadeleriyle hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımların atılacağını belirtti. Finansal sistem açısından herhangi bir risk olmadığını vurgulayan Erdoğan, ekonomi yönetimiyle bir araya gelerek yaşanan gelişmeleri kapsamlı biçimde ele alacağını açıkladı. Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız ERDOĞAN: HAK YİYENLERİ ASLA SAVUNMAYIZ PİYASALAR İÇİN KRİTİK EŞİK: "YARINKİ ZİRVE DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR"

Fon krizinin ardından piyasalarda yaşanan hareketliliği ve yabancı yatırımcı algısını değerlendiren Ekonomist Üzeyir Doğan, "Türkiye ekonomisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi 2 trilyonluk bir ekonomi ama borsamız o ekonomik derinliği tam olarak yansıtıyor mu, ondan emin değilim. Baktığımız zaman bu olay başladığından beri taban giden şirketler var. Borsa İstanbul'un toplam piyasa değerinde yaklaşık 5 trilyon lira civarında bir geri çekilme oldu. Bunlar muazzam rakamlar. Bizim kendimizi nasıl gördüğümüzden ziyade yabancı yatırımcının buraya nasıl bakacağı daha kritik bir konu. Kasım ayındaki MSCI değerlendirmesi ile S&P, Dow Jones ve FTSE'den gelecek açıklamalar bu açıdan çok önemli" dedi.

Piyasalardaki belirsizliğin dağılması için kritik bir sürecin başladığına dikkat çeken Ekonomist Doğan, "Son yaşanan gelişmeler hep belirsizliği artıran konular oldu. Eğer bir şeylerin yoluna girmeye başladığına yönelik piyasada bir algı oluşursa, daha pozitif fiyatlamalar görebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanacak toplantı çok kritik. Yarın bence piyasalar için bir dönüm noktası olabilir. Oradan çıkacak mesajlar ve atılacak adımlar, en azından kötüye gidişten iyiye dönüş konusunda bir milat olabilir" ifadelerini kullandı. Fon soruşturmasında SPK’nın başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı FON SORUŞTURMASINDA SPK’NIN BAŞSAVCILIĞA GÖNDERDİĞİ YAZI ORTAYA ÇIKTI SERMAYE PİYASALARINDA YENİ DÖNEM: "BDDK BENZERİ BİR DÜZENLEME ŞART"

Denetleyici mekanizmaların ve SPK düzenlemelerinin önemine değinen Üzeyir Doğan, "Yaşanan süreçte düzenleyici ve denetleyici kurumların sınıfta kaldığını söylemek yanlış olmaz. O açıdan yeni bir dizayn gerekiyor. Bu süreç bir anda ortaya çıkan bir gelişme de değildi; geçen sene kasım ayında hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de SPK Başkanı fonlar üzerindeki manipülasyonun farkında olunduğunu ifade etmişti. Biz 2000'lerin başında bir bankacılık krizi yaşadık, ardından BDDK doğdu ve bankacılık sistemimiz küresel krizlerde dahi rüştünü ispat etti. Belki sermaye piyasalarında da benzer bir yapı, düzenlemelerin netleştiği daha steril bir döngüyü getirebilir. Ortada küçümsenecek bir süreç yok, ciddi bir mağduriyet var ve bunun da farkında olmak gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

"MEYDAN MEYDAN GEZİP HUKUKSUZLUĞU SAVUNANLARLA BİZİ BİR TUTMAYIN"

Başkan Erdoğan'ın spekülasyonlara ve algı operasyonlarına karşı verdiği sert tepkiyi yorumlayan Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, "Geçmişte yaşadığımız kriz dönemlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ekibiyle birlikte, devletin bütün imkanlarıyla gereken adımları planlayıp attığı ve birçok krizden başarıyla çıktığımız malumdur. Son krizle alakalı da eksik olduğu düşünülen düzenlemeler süratle yapılacaktır. Mağduriyete uğradığını düşünen insanların mağduriyeti giderilecektir. Ancak mağduriyet pozuna girseler de bu kumpasın içinde bilerek bulunanların, bu kumpasa bilerek alet olanların kim olurlarsa olsunlar haklarında gereken tahkikat yapılacaktır" dedi. Fon mağduriyetinde kritik talimat FON MAĞDURİYETİNDE KRİTİK TALİMAT Muhalefetin tutumuna ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına dikkat çeken Gazeteci Kızıltaş "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bizi başkalarıyla karıştırmasınlar' sözü; son dönemlerde belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına, net itiraflara rağmen meydan meydan dolaşıp her şeyi siyasi kılıfa sokmaya çalışanlara açık bir atıftır" dedi.