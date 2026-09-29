Yenilik Partisi, isim benzerliği gerekçesiyle Yeni Parti'nin adının değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, Yeni Parti'ye savunmasını sunması için 1 ay süre verdi.

Yenilik Partisi, isim benzerliği gerekçesiyle Yeni Parti'nin adının değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Yeni Parti'ye ismini değiştirmesi için tebligat gönderdi.

Yeni Parti'nin verilen süre içerisinde isim değişikliğine gitmemesi üzerine, partinin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96'ncı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

TALEP GÖRÜŞÜLDÜ

AYM Genel Kurulu, Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini bugünkü gündeminde ele aldı.

SAVUNMA İÇİN 1 AY SÜRE

Genel Kurul, Yeni Parti'ye konuya ilişkin savunmasını sunması için 1 ay süre verilmesine karar verdi.

YENİLİK PARTİSİ, 'YENİ PARTİ'NİN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN YARGITAY'A BAŞVURMUŞTU

14.09.2026 tarihinde Yenilik Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Oya Baksı Işık imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na yapılan başvuruda, Özgür Özel'in genel başkanlığında kurulan Yeni Parti'nin isminin Yenilik Partisi ile karışıklığa yol açabileceği belirtildi. Başvuruda, 'Yeni', 'Yenilik' ve 'Yenilikçi' ifadelerinin toplumda birbirine yakın anlamlarda kullanıldığı, bu nedenle iki partinin vatandaşlar tarafından ayırt edilmesinin güçleştiği savunuldu.

Başvuruda, "Sokaktaki vatandaş, 'Yeni' ile 'Yeniliği' ayırt edememektedir. Vatandaşın ayırt edebileceği 'Yeni'ye eklenmiş başka bir kelime de yoktur. Dolayısıyla, doğrudan 'Yeniliği' çağrıştırmaktadır. Eğer ülkemiz İngiltere ve ülkemizin dili İngilizce olsaydı bu iki kelime İngiliz vatandaşları tarafından kolayca anlaşılabilirdi. Ancak ülkemizin Türkiye, milletimizin Türk milleti ve dilimizin Türkçe olması nedeniyle; 'Yeni' ve 'Yenilik' aynı bağlamda kullanılmaktadır" denildi.

Dilekçede, Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka'nın 19 Aralık 2024'te 'Yeni Parti' ismini almak için yaptığı başvurunun, 'Yenilik Partisi' ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Söz konusu kararın mevcut Yeni Parti açısından da emsal kabul edilmesi istenerek, "Bahse konu partinin isminin Yenilik Partimizi çağrıştırması nedeniyle; 2024 yılında başka bir parti hakkında yine partimizin ismine benzerliği nedeniyle vermiş olduğunuz emsal isim değiştirme kararının, aynı şekilde Yeni Parti'ye de teşmil edilmesini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.