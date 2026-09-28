'Siyasal veya Askeri Casusluk' soruşturmasında, MASAK’ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne yönelik yetkisiz işlemlerle ilgili FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna dair bulgulara ulaşıldı. Sistem üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı belirlenirken, İstanbul merkezli ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 16 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Ayrıca soruşturmada 3 eski MASAK başkanı ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Siyasal veya Askeri Casusluk' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin incelemeler yapıldı. İncelemelerde, 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.

İncelemelerde, EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlendi.

Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY'nin askeri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitler yapıldı.

Bu kişilerin önemli bir bölümünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları belirlendi. EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi'ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında ise sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulundu. Ayrıca, yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi.

ESKİ MASAK YÖNETİCİSİ DE LİSTEDE

22 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında, bugün İstanbul merkezli olarak Ankara'da da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İnönü Akgün Alp'in de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.16 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

3 ESKİ MASAK BAŞKANI İFADE VERDİ

2012-2018 arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli de bu kapsamda ifade verdi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eda Aydoğan, Güner Eke, İnönü Akgün Alp ve Zehra Yılmaz, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan Eda Aydoğan, Güner Eke ve eski MASAK Daire Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp tutuklanırken, Zehra Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.